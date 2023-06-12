MC Liêu Hà Trinh xúc động thông báo 'mẹ tròn con vuông', hé lộ thông tin về nhóc tỳ đầu lòng!

Hậu trường 12/06/2023 15:56

Trong suốt thời gian vượt cạn, ông xã luôn sát cánh, đồng hành cùng vợ. Mẹ bỉm cũng không khỏi xúc động khi lần đầu được "lên chức".

Cuối năm 2022, Liêu Hà Trinh và ông xã chính thức thông báo có "tin vui". Theo nữ MC tiết lộ, con trai đầu lòng của Liêu Hà Trinh sẽ có tên thân mật là Luka, ngày dự sinh của nhóc tì vào khoảng giữa tháng 6. Suốt thời gian mang thai, cô luôn nhận được sự đồng hành, quan tâm và chăm sóc từ chồng.

MC Liêu Hà Trinh xúc động thông báo 'mẹ tròn con vuông', hé lộ thông tin về nhóc tỳ đầu lòng! - Ảnh 1
Cuối năm 2022, Liêu Hà Trinh và ông xã chính thức thông báo có "tin vui"

Mới đây, trưa ngày 12/6, trên Facebook cá nhân, MC Liêu Hà Trinh bất ngờ thông báo đã hạ sinh con đầu lòng. Trong suốt thời gian vượt cạn, ông xã luôn sát cánh, đồng hành cùng vợ. Mẹ bỉm cũng không khỏi xúc động khi lần đầu được "lên chức": "Mẹ tròn con vuông rồi. em cám ơn mọi người nhiều lắm. Chúc mừng chồng đã lên chức".

MC Liêu Hà Trinh xúc động thông báo 'mẹ tròn con vuông', hé lộ thông tin về nhóc tỳ đầu lòng! - Ảnh 2
 Trưa ngày 12/6, trên Facebook cá nhân, MC Liêu Hà Trinh bất ngờ thông báo đã hạ sinh con đầu lòng

Kèm theo dòng thông báo, nữ MC cũng đính kèm đoạn video khoảnh khắc ông xã đang bế nhóc tỳ, liên tục có nhiều cử chỉ ngọt ngào, âu yếm dành cho con trai. Theo tiết lộ từ nữ MC, bé có tên thân mật là Luka, chào đời vào 11 giờ 30 phút trưa ngày 12/6. Sau khi đăng tải, người hâm mộ và dàn sao Việt đã liên tục gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. 

MC Liêu Hà Trinh xúc động thông báo 'mẹ tròn con vuông', hé lộ thông tin về nhóc tỳ đầu lòng! - Ảnh 3
Nữ MC cũng đính kèm đoạn video ngắn khoảnh khắc ông xã đang bế nhóc tỳ, liên tục có nhiều cử chỉ ngọt ngào, âu yếm dành cho con trai

Trước khi bé Luka chào đời, ông xã Liêu Hà Trinh đã quyết định thực hiện một hình xăm có tên con trai lên cánh tay. Nói về quyết định của ông xã, Liêu Hà Trinh cho biết: "Đó như là một lời cam kết con mãi mãi là một dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời cha, dù cho có thế nào. Cha vốn đã làm rất nhiều thứ cho con, cho mẹ bằng mồ hôi, trí óc, bằng hành động, đâu chỉ là lời hứa hẹn, cha đã, cha đang và mẹ tin tình yêu thương của cha dành cho con sẽ theo cấp số nhân. Mai sau dù cho mọi sự thế nào, tương đồng hay tương phản, mẹ ước rằng con vẫn ý thức sâu sắc sợi dây liên kết vô hình của hai người. Đó là tình thương vô điều kiện và được bắt đầu từ trước khi cha thấy mặt con". 

MC Liêu Hà Trinh xúc động thông báo 'mẹ tròn con vuông', hé lộ thông tin về nhóc tỳ đầu lòng! - Ảnh 4
Không chỉ vậy, trước ngày lâm bồn, MC Liêu Hà Trinh đã đăng một video gửi tặng cho thiên thần nhỏ

Không chỉ vậy, trước ngày lâm bồn, MC Liêu Hà Trinh đã đăng một video gửi tặng cho thiên thần nhỏ. Đây là những thước phim ghi lại hành trình 8 tháng mang thai, kể từ khi ông xã Liêu Hà Trinh biết mình "lên chức" bố.

"Luka này, mẹ tin chúng ta đều là những linh hồn được sinh ra để trải nghiệm và nhận ra điều gì đó tốt đẹp cùng nhau trước khi chào tạm biệt. Vì thế, mẹ cảm ơn con đã chọn gia đình mình để gửi gắm hành trình riêng của mình. Ở trong hành trình đó, con mãi mãi gọi mẹ là mẹ và người đàn ông này là cha".

MC Liêu Hà Trinh xúc động thông báo 'mẹ tròn con vuông', hé lộ thông tin về nhóc tỳ đầu lòng! - Ảnh 5
Trước khi bé Luka chào đời, ông xã Liêu Hà Trinh đã quyết định thực hiện một hình xăm có tên con trai lên cánh tay

Trước đớ, trải qua nhiều khó khăn và thử thách, tháng 10/2022, Liêu Hà Trinh cùng Anh Khoa đã chính thức nên duyên vợ chồng bằng một lễ cưới long trọng tại TP.HCM. 

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