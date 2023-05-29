MC Hạnh Phúc VTV viên mãn bên vợ đẹp con ngoan sau khi thoát khỏi cửa tử trở về

Đã từng đi qua sinh tử vì căn bệnh ung thư quái ác, hiện tại MC Hạnh Phúc có cuộc sống viên mãn bên vợ và con gái ở tuổi 37.

Hạnh Phúc là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình với tư cách là MC của Chuyển động 24h. Ở tuổi 37, anh đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ kín tiếng và con gái nhỏ sắp tròn 2 tuổi. Ở tuổi 37, MC Hạnh Phúc đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ kín tiếng và con gái nhỏ sắp tròn 2 tuổi Hồi 2012, việc MC Hạnh Phúc mắc căn bệnh ung thư máu khiến người hâm mộ xôn xao. MC Hạnh Phúc từng chia sẻ rằng anh sốc khi phát hiện có hạch ở cổ và bị chẩn đoán ung thư máu. Dù rất khủng hoảng nhưng Hạnh Phúc nhanh chóng lấy lại tinh thần, chống chọi với căn bệnh nan y.

MC Hạnh Phúc từng sốc khi phát hiện có hạch ở cổ và bị chẩn đoán ung thư máu Để chữa bệnh, anh rời TP.HCM trở lại Hà Nội. Không muốn bố mẹ lo lắng nên Hạnh Phúc giấu mọi người. Tuy nhiên, tin tưởng theo lời khuyên của bác sĩ, nam MC chia sẻ khó khăn với gia đình và nhận được sự động viên, ủng hộ của tất cả mọi người. Anh cũng quyết tâm "hồi sinh", điều trị cho bằng được. Sau khi thời gian điều trị, nam MC cũng dần vượt qua căn bệnh quái ác Nam MC dần vượt qua cơn khủng hoảng và lạc quan. Anh vừa điều trị bằng thuốc, vừa điều trị bằng tinh thần, tập thiền. Nam MC còn quyết tâm tập luyện thể thao như cách để “mạnh mẽ vượt qua bệnh tật”.

Sau biến cố của cuộc đời, Hạnh Phúc cho biết anh sống tích cực, lạc quan và mong muốn truyền cảm hứng đến với mọi người. Mặc dù bệnh tình đã không còn là trở ngại và công việc ngày càng bận rộn, nhưng MC Hạnh Phúc vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao hàng ngày, ăn chay trường để luôn có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn. MC Hạnh phúc và vợ Năm 2020, MC Hạnh Phúc và vợ về chung một nhà. Khi nhắc đến nửa kia, anh cho biết: 'Vợ tôi không thích xuất hiện trước truyền thông, nên tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Tôi cũng không muốn vợ phải bận tâm vì mạng xã hội hay những lời bàn tán của người ngoài'. Năm 2020, nam MC cùng vợ có một lễ cưới thật lãng mạn Khi nhắc về cuộc sống hiện tại, MC VTV cho biết: 'Từng 2 lần thoát khỏi 'án tử' của số mệnh, khi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, nhưng may mắn tôi đã vượt qua. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được'. Anh coi đây là phép màu nhiệm. Gia đình nhỏ của MC Hạnh Phúc Bên cạnh đó, là BTV – MC của VTV, Hạnh Phúc cho biết, bản thân luôn giữ gìn hình ảnh trước công chúng. Đối với anh, giữ hình ảnh đẹp không chỉ là cho bản thân mà còn là cho cơ quan nơi mình làm việc.

MC Hạnh Phúc của "Chuyển động 24h" từ giã cuộc đời độc thân? Thông tin MC Hạnh Phúc kết hôn đang nhận được nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp và khán giả.

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