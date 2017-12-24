MC Anh Tuấn khoe ảnh hạnh phúc bên vợ kém 14 tuổi xinh đẹp, nóng bỏng

Hậu trường 24/12/2017 10:36

Đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên vợ xinh đẹp kém 14 tuổi tại nước ngoài, MC Anh Tuấn nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân.

Là một MC nổi tiếng, Anh Tuấn luôn nhận được sự chú ý và quan tâm của công chúng và giới truyền thông. Không chỉ trong công việc mà mọi hoạt động trong cuộc sống cá nhân của anh luôn khiến khán giả hiếu kỳ và tò mò.

Được đánh giá là một người khá kín tiếng, nam MC kỳ cựu của VTV hầu như không chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc sống đời tư của mình, đặc biệt là hôn nhân với bà xã xinh đẹp.

Song, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Anh Tuấn vừa phá lệ khi đăng tải hình ảnh lãng mạn bên bà xã kém 14 tuổi trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng mừng Giáng sinh tại Úc.

MC Anh Tuấn khoe ảnh hạnh phúc bên vợ kém 14 tuổi xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, MC Anh Tuấn chia sẻ hình ảnh về chuyến du lịch Úc cùng bà xã Hồng Nhung - Ảnh: FBNV
MC Anh Tuấn khoe ảnh hạnh phúc bên vợ kém 14 tuổi xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 2
Cặp đôi có những hình ảnh ngọt ngào và đáng nhớ trong chuyến du lịch đón Noel năm nay - Ảnh: FBNV

Cả hai quen nhau khi Hồng Nhung tham gia vào đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và Anh Tuấn là MC trong đêm chung kết cuộc thi này. Sau thời gian tìm hiểu, tình yêu của cặp đôi nhận được cái kết đẹp khi họ chính thức về chung nhà vào đầu năm 2013.

Hôn lễ của Anh Tuấn và Hồng Nhung được tổ chức giản dị, không ồn ào với sự tham gia của người thân và bạn bè.

MC Anh Tuấn khoe ảnh hạnh phúc bên vợ kém 14 tuổi xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 3
Cặp đôi nhận được lời động viên và chúc phúc từ mẹ tại quê nhà - Ảnh: FBNV
MC Anh Tuấn khoe ảnh hạnh phúc bên vợ kém 14 tuổi xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh 4
Rất đông bạn bè và người hâm mộ cũng vào chúc mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ - Ảnh: FBNV
MC Anh Tuấn dẫn 160 môtô diễu hành tưởng nhớ Trần Lập

MC Anh Tuấn dẫn 160 môtô diễu hành tưởng nhớ Trần Lập

Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ một năm ngày mất người anh lớn Trần Lập và cổ vũ cho live show Trần Lập – Hẹn gặp lại.

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