Mẫu Tây khoe body nóng bỏng, bố đẻ vào khen nức nở khiến dân tình 'thả tim' rầm rầm

Một số bình luận của dân mạng dưới các ảnh nóng bỏng của cô - Ảnh: Chụp màn hình

Bố đẻ của nữ người mẫu khen cô hết lời - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về lý do thích độc thân của mình, nàng mẫu Tây từng chia sẻ trên TikTok: "Người yêu làm tôi béo. Tôi cứ có người yêu vào là ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn đêm. Ăn rất nhiều và không ngừng mồm luôn ấy. Người yêu làm tôi xấu. Tôi không hiểu tóc của tôi có cái tội tình gì đâu mà tôi cứ cãi nhau với người yêu là tôi lại lấy tóc ra cắt. Kể cả lấy cái kéo cắt mi ra cắt tóc xong ngày hôm sau tôi lại hối hận. Ngày hôm sau lại: “Anh ơi nối tóc cho em”. Xong anh cắt tóc lại: 'Trời ơi làm cái trò gì thế này?'".

"Đàn ông làm tôi nghèo. Bởi vì khi yêu, tôi đang rất hạnh phúc trong tình yêu, tôi không cần phải làm việc nhiều. Tôi chỉ cần ở với người yêu từ sáng đến tối, tôi không cần làm bất cứ một việc gì. Tôi chỉ cần kiếm tiền đủ sống, đủ trả tiền nhà, đủ ăn là được rồi và không cần phải nghĩ cho bản thân quá nhiều vì không rảnh mà. Không cần phải mua quần áo, son phấn, không cần phải làm đẹp đi spa, không cần up Tiktok, Facebook. Đó là lý do tại sao khi yêu vào, 3 tháng tôi up một cái ảnh Facebook một lần". Cô cho biết thêm.

Andrea Aybar là người mẫu gốc Tây Ban Nha. Cô sinh năm 1995 và từng có thời gian nổi đình nổi đám trên MXH và được nhiều bạn trẻ hâm mộ. Ngoài làm người mẫu, cô còn tham gia quảng cáo, chụp ảnh và nhận về một số thành công nhất định.

