BTV - MC Quang Minh được khán giả xem đài VTV hâm mộ bởi lối dẫn dắt gần gũi, dễ mến. Anh còn được mệnh danh là ông bố đông con nhất nhì nhà đài. Tuy nhiên, mới đây nam MC đã có động thái chia sẻ về con cái lên trang cá nhân khiến dân mạng chú ý.

Nhân dịp giỗ của cha mình, nam MC có đôi lời trên MXH và cũng không quên kể về sự nghịch ngợm của con: "Ban nãy thắp hương cho Ông xong cũng là lúc nó lẻn ra sau ban thờ bốc đồ ăn vụng. Có gì Ông bỏ qua và nhắc nhở nó Ông nhé. Cả nhà nhớ và thương Ông rất nhiều ạ".

Bài đăng của nam MC và hình ảnh cậu con trai trốn dưới tủ rồi ăn vụng đồ cũng khiến dân mạng thích thú - Ảnh: FBNV, Chụp màn hình

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, con MC Quang Minh từng trốn trong hộc tủ

Trước đó, cháu bé cũng từng trốn vào tủ khiến nam MC phải viết lên Facebook: "Sểnh ra phát là biến mất. Tìm khắp nhà, gọi khản cổ, thoáng chút lo sợ và hoảng loạn nhẹ. Tưởng nó mở cửa đi đâu rồi, tìm khắp nơi... Rồi nghe tiếng loạt soạt trong góc phòng... Nó trốn vào tủ rồi ngủ quên ạ. Đến mệt với Voi".

Nhiều khán giả khi nghe dòng tâm sự này cũng hơi lo lắng. BTV Quang Minh còn cho biết thêm rằng không gian tủ nhỏ rất nguy hiểm vì là không gian kín, nên đã dặn con không được trốn ở đây. Đây là cậu con trai thứ 3 của nam MC, cháu bé rất kháu khỉnh và hơi nghịch ngợm chút xíu vì đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nói về 4 con trai của mình, MC Quang Minh từng chia sẻ trên truyền thông: "Cả với 4 đứa, tôi đều đón con khi mới lọt lòng, khi con lớn thì xúc cơm, thay tã, thay bỉm, cắt tóc, cắt móng tay và chơi với chúng. Tôi không tự nhận mình là ông bố tốt hay ông bố quốc dân nhưng nói chung mình có được thời gian nào lo cho gia đình thì đều tranh thủ".

BTV Quang Minh được dân mạng đặt biệt danh là MC đông con nhất nhì VTV - Ảnh: Internet

"Tôi cũng là ông bố lắm trò lắm. Tôi cài camera vào nôi con, sau đó đi ngủ. Con khóc thì tôi biết và dậy ngay. Khi con ăn thì tôi tìm cái dây treo bình sữa để con có thể với cho vào miệng. Bốn đứa con tôi là 4 tính cách khác nhau. Mỗi ngày giữa chúng lại xảy ra bao nhiêu cuộc chiến và tôi phải đứng ra làm người phán xử". Nam MC cho biết thêm.

BTV, nhà báo Trần Quang Minh là một MC nổi tiếng của đài VTV. Anh từng chinh qua các show Chúng tôi là chiến sĩ, Bữa trưa vui vẻ... Anh hiện là Phó phòng Tương tác nội dung Ban thanh thiếu niên V ủng TV6 và có một lượng khán giả xem đài hâm mộ nồng nhiệt.