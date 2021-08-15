Cậu út tinh nghịch qua lời kể của 'Ông bố đông con nhất VTV': Trốn trong tủ, bốc trộm đồ cúng để ăn vụng

Hậu trường 15/08/2021 11:34

BTV của VTV đã có những động thái trên MXH khiến dân mạng chú ý.

BTV - MC Quang Minh được khán giả xem đài VTV hâm mộ bởi lối dẫn dắt gần gũi, dễ mến. Anh còn được mệnh danh là ông bố đông con nhất nhì nhà đài. Tuy nhiên, mới đây nam MC đã có động thái chia sẻ về con cái lên trang cá nhân khiến dân mạng chú ý.

VTV3

Gia đình của MC Quang Minh 

Nhân dịp giỗ của cha mình, nam MC có đôi lời trên MXH và cũng không quên kể về sự nghịch ngợm của con: "Ban nãy thắp hương cho Ông xong cũng là lúc nó lẻn ra sau ban thờ bốc đồ ăn vụng. Có gì Ông bỏ qua và nhắc nhở nó Ông nhé. Cả nhà nhớ và thương Ông rất nhiều ạ".

VTV1

Cậu út tinh nghịch qua lời kể của 'Ông bố đông con nhất VTV': Trốn trong tủ, bốc trộm đồ cúng để ăn vụng - Ảnh 3

Bài đăng của nam MC và hình ảnh cậu con trai trốn dưới tủ rồi ăn vụng đồ cũng khiến dân mạng thích thú - Ảnh: FBNV, Chụp màn hình

VTV11
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
VTV2

Cậu út tinh nghịch qua lời kể của 'Ông bố đông con nhất VTV': Trốn trong tủ, bốc trộm đồ cúng để ăn vụng - Ảnh 6

Trước đó, con MC Quang Minh từng trốn trong hộc tủ 

Trước đó, cháu bé cũng từng trốn vào tủ khiến nam MC phải viết lên Facebook: "Sểnh ra phát là biến mất. Tìm khắp nhà, gọi khản cổ, thoáng chút lo sợ và hoảng loạn nhẹ. Tưởng nó mở cửa đi đâu rồi, tìm khắp nơi... Rồi nghe tiếng loạt soạt trong góc phòng... Nó trốn vào tủ rồi ngủ quên ạ. Đến mệt với Voi".

Nhiều khán giả khi nghe dòng tâm sự này cũng hơi lo lắng. BTV Quang Minh còn cho biết thêm rằng không gian tủ nhỏ rất nguy hiểm vì là không gian kín, nên đã dặn con không được trốn ở đây. Đây là cậu con trai thứ 3 của nam MC, cháu bé rất kháu khỉnh và hơi nghịch ngợm chút xíu vì đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nói về 4 con trai của mình, MC Quang Minh từng chia sẻ trên truyền thông: "Cả với 4 đứa, tôi đều đón con khi mới lọt lòng, khi con lớn thì xúc cơm, thay tã, thay bỉm, cắt tóc, cắt móng tay và chơi với chúng. Tôi không tự nhận mình là ông bố tốt hay ông bố quốc dân nhưng nói chung mình có được thời gian nào lo cho gia đình thì đều tranh thủ".

VTV4
BTV Quang Minh được dân mạng đặt biệt danh là MC đông con nhất nhì VTV - Ảnh: Internet

"Tôi cũng là ông bố lắm trò lắm. Tôi cài camera vào nôi con, sau đó đi ngủ. Con khóc thì tôi biết và dậy ngay. Khi con ăn thì tôi tìm cái dây treo bình sữa để con có thể với cho vào miệng. Bốn đứa con tôi là 4 tính cách khác nhau. Mỗi ngày giữa chúng lại xảy ra bao nhiêu cuộc chiến và tôi phải đứng ra làm người phán xử". Nam MC cho biết thêm.

VTV5

BTV, nhà báo Trần Quang Minh là một MC nổi tiếng của đài VTV. Anh từng chinh qua các show Chúng tôi là chiến sĩ, Bữa trưa vui vẻ... Anh hiện là Phó phòng Tương tác nội dung Ban thanh thiếu niên V ủng TV6 và có một lượng khán giả xem đài hâm mộ nồng nhiệt.

'Cưng xỉu' hình ảnh xinh như thiên thần của bé Sol - con gái của Jack và Thiên An, vừa xuất hiện đã náo loạn MXH

'Cưng xỉu' hình ảnh xinh như thiên thần của bé Sol - con gái của Jack và Thiên An, vừa xuất hiện đã náo loạn MXH

Bé Sol - con gái Jack và Thiên An rất kháu khỉnh và đáng yêu khiến dân mạng khen không ngớt lời.

Xem thêm
Từ khóa:   MC VTV Quang Minh

TIN MỚI NHẤT

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 21 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 23 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36