Đạo diễn Lê Văn Tĩnh qua đời vào trưa 12/8. Ông mất sau thời gian ngắn điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Trưa nay ngày 12/8, đạo diễn Lê Văn Tĩnh qua đời sau thời gian ngắn điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo thông tin từ Zing News, con trai đạo diễn cho biết cha qua đời vào 11h20 ngày 12/8. Những ngày qua, ông điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh nói: "Gia đình nhận được thông báo tin cha qua đời tại bệnh viện vào trưa nay. Sự ra đi của cha là nỗi đau của gia đình. Chúng tôi đang đợi để nhận tro cốt của cha".

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh nhập viện cấp cứu vào ngày 10/8 sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong gia đình, vợ và con gái ông cũng phát hiện mắc COVID-19. Con trai chưa xét nghiệm nhưng cho biết đã có một số biểu hiện của bệnh như khan cổ, nhức vai.

Đạo diễn qua đời, hưởng thọ 86 tuổi - Ảnh: Internet

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh là thầy giáo của nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân, Thành Lộc, Thành Hội, Ái Như, Quyền Linh... Ngoài giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, ông còn dàn dựng nhiều vở kịch và cải lương như Quẫn, Hôn lễ đảo chìm, Người con gái Sài Gòn, Bản tình ca quê mẹ...

Dịch bệnh bùng phát ở TP.HCM hai tháng qua. Nhiều nghệ sĩ Việt có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 như Kim Đào, Minh Đức...

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