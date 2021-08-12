Hoài Linh nằm dài trên giường, nghêu ngao hát 'làm dâu trăm họ' khi bị hỏi về 226 tỷ tiền từ thiện, thực hư ra sao?

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục xôn xao với đoạn clip nghệ sĩ Hoài Linh đáp trả một tài khoản khi bất ngờ hỏi 226 tỷ tiền từ thiện không rõ thực hư ra sao.

Sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng từ sau khi đăng tải clip trần tình vụ tiền từ thiện, CĐM bất ngờ đào được clip cho rằng Hoài Linh đang đáp trả một cư dân mạng về số tiền 226 tỷ. Trong đoạn clip, nam danh hài đang nằm trên giường và gắn kèm bình luận chất vấn: "Chú có nhớ 226 tỷ của đồng bào miền Trung không?". Để trả lời câu hỏi này, chủ tài khoản đăng tải đoạn clip Hoài Linh đang nghêu ngao hát: "Làm dâu trăm họ phải chịu lời chịu tiếng", bên cạnh đó còn đi kèm với dòng trạng thái: "Miệng đời mà, bỏ ngoài tai" khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Đoạn video ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm và bàn tán của cư dân mạng. Không ít người đã cho rằng Hoài Linh phớt lờ và tỏ ra vô can sau vụ ồn ào từ thiện.

Tuy nhiên trên thực tế, đoạn clip này đã xuất hiện từ rất lâu và tài khoản đăng tải này đã cố tình cắt ghép, nhằm mục đích "câu view" thu hút sự quan tâm của dư luận. Điều này đã khiến nhiều người lầm tưởng đây là tài khoản thật của Hoài Linh và chỉ trích nam danh hài, thậm chí là xúc phạm rất thiếu tế nhị.

Hai lần lên tiếng đều nhận về phản ứng trái chiều - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào đầu thàng 6 vừa qua, nam danh hài đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai sót trong quá trình làm từ thiện đồng thời cũng đã tiến hành giải ngân toàn bộ số tiền từ thiện đến tận tay người dân miền Trung. Song việc làm của Hoài Linh vẫn khiến nhiều người không hài lòng vì muộn màng và không đúng thời điểm. Hiện tại, sau nhiều ồn ào chấn động, nam danh hài đã vắng mặt hoàn toàn trên các chương trình, thậm chí MXH cũng không cập nhật tình hình khiến dư luận thêm phần xôn xao, bàn tán.

Ra mặt xin lỗi nhưng bị phản đối kịch liệt, Tấn Hoàng lên tiếng: 'Xin lỗi là để cộng đồng mạng vui lòng rồi cá nhân Hoài Linh cũng mát lòng' Sau khi chính thức lên tiếng xin lỗi Hoài Linh vì những phát ngôn liên quan đến ồn ào từ thiện, nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến nhiều nhiều người bất ngờ khi tiết lộ lý do thực sự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-nam-dai-tren-giuong-ngheu-ngao-hat-lam-dau-tram-ho-khi-bi-hoi-ve-226-ty-tien-tu-thien-thuc-hu-ra-sao-417478.html