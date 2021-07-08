Ra mặt xin lỗi nhưng bị phản đối kịch liệt, Tấn Hoàng lên tiếng: 'Xin lỗi là để cộng đồng mạng vui lòng rồi cá nhân Hoài Linh cũng mát lòng'

Hậu trường 08/07/2021 09:17

Sau khi chính thức lên tiếng xin lỗi Hoài Linh vì những phát ngôn liên quan đến ồn ào từ thiện, nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến nhiều nhiều người bất ngờ khi tiết lộ lý do thực sự.

Sau khi ồn ào về việc Hoài Linh "ngâm" tiền từ thiện miền Trung nổ ra, nhiều ý kiến trái chiều đã không ngừng bàn tán về thái độ và hành động của nam danh hài hậu lùm xùm. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng lên tiếng bênh vực và tin tưởng Hoài Linh. Bên cạnh đó, cũng có không ít người nổi tiếng khuyên nhủ nam nghệ sĩ xin lỗi khán giả và trình bày rõ ràng.

Ngay lúc dư luận liên tục xôn xao, bàn tán, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã có đoạn video khuyên nhủ nhiều đàn em, trong đó có Hoài Linh nên thẳng thắn, có sai thì phải nhận lỗi, đừng vòng vo, có như vậy, khán giả mới tha thứ. Tuy nhiên, sau khi clip này được đăng tải trên kênh Youtube, Tấn Hoàng nhiều lần chia sẻ bị các nghệ sĩ trẻ gọi điện chỉ trích, yêu cầu xin lỗi Hoài Linh. 

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Tấn Hoàng gửi lời xin lỗi đến Hoài Linh, Trấn Thành,... - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, vào tối 3/7 trên kênh YouTube của mình, nam nghệ sĩ đã đăng tải đoạn video gửi lời xin lỗi đến các nghệ sĩ đàn em như Trấn Thành, Hoài Linh,... Tuy nhiên lời xin lỗi của anh lại gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội khi nhiều cư dân mạng cho rằng nam nghệ sĩ không làm gì sai, những lời mà Tấn Hoàng nói ra là để nhắc nhở đàn em chứ không hề có thái độ chỉ trích hay lên mặt dạy đời ai cả.

Trước những ý kiến của dư luận, chiều ngày 7/7, nam diễn viên lại tiếp tục đăng tải video giải thích rõ lý phải lên tiếng xin lỗi của mình. Theo đó, Tấn Hoàng cho biết, khi nhận được các cuộc điện thoại từ một số em đồng nghiệp với lời lẽ không ủng hộ việc anh nhắc nhở Hoài Linh, thậm chí chỉ trích rất nặng nề, anh cảm thấy bản thân cần lên tiếng để không gây mất đoàn kết trong giới nghệ sĩ. 

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Nam nghệ sĩ lên tiếng về lý do thực sự khiến anh phải xin lỗi - Ảnh chụp màn hình

Tấn Hoàng chia sẻ: "Tấn Hoàng lo rồi xin lỗi là để CĐM vui lòng rồi cá nhân Hoài Linh cũng mát lòng. Cá nhân không muốn làm tổn thương ai hết. Tấn Hoàng đã làm ai buồn thì sẽ xin lỗi, đó là một văn hóa". 

Nam nghệ sĩ còn khẳng định cuộc đời này đẹp lắm nên mỗi người hãy biết xin lỗi và thứ tha cho nhau, đặc biệt, anh hy vọng các anh em nghệ sĩ sẽ hiểu và không còn ghét hay chỉ trích Tấn Hoàng nữa. Không những thế, tiết lộ về việc bản thân xin lỗi Hoài Linh, Tấn Hoàng xúc động vì nghĩ đến sự ra đi bất ngờ của nhiều đồng nghiệp trong giới nghệ thuật như danh hài Chí Tài, Mạnh Vũ... Tấn Hoàng tâm sự: "Nhiều khi không có dịp để xin lỗi, tha thứ cho nhau. Ví dụ như bất đắc kỳ tử, mất đi, chẳng hạn như em Mạnh Vũ, anh Chí Tài mất đột ngột thì những lời xin lỗi, tha lỗi cũng không kịp nữa. Cho nên Tấn Hoàng quan niệm là như vậy. Vì cuộc đời này đẹp lắm". 

Động thái của nam nghệ sĩ được nhiều khán giả ủng hộ và cho rằng anh xin lỗi cũng là để tránh gây bất hòa, hiểu lầm của anh em đồng nghiệp, giữ gìn mối giao hảo tốt đẹp với đồng nghiệp và cũng là để tránh thị phi, tai tiếng không đáng có. 

Sức khỏe Tấn Hoàng suy yếu, áp lực đè nặng tâm lý suốt thời gian bị chỉ trích vì nhắc nhở đàn em nghệ sĩ chuyện từ thiện

Sức khỏe Tấn Hoàng suy yếu, áp lực đè nặng tâm lý suốt thời gian bị chỉ trích vì nhắc nhở đàn em nghệ sĩ chuyện từ thiện

Sau khi lên tiếng xin lỗi vì có nhiều phát ngôn nhắc nhở đàn em trong giới nghệ sĩ vì vấn đề từ thiện ồn ào suốt mấy tháng nay, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại.

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