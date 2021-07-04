Sức khỏe Tấn Hoàng suy yếu, áp lực đè nặng tâm lý suốt thời gian bị chỉ trích vì nhắc nhở đàn em nghệ sĩ chuyện từ thiện

Hậu trường 04/07/2021 15:46

Sau khi lên tiếng xin lỗi vì có nhiều phát ngôn nhắc nhở đàn em trong giới nghệ sĩ vì vấn đề từ thiện ồn ào suốt mấy tháng nay, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại.

Sau ồn ào "ngâm" tiền từ thiện cứu trợ miền Trung của Hoài Linh, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bị kéo vào vòng xoáy scandal thiện nguyện. Giữa bão dư luận, nghệ sĩ Tấn Hoàng nhiều lần lên tiếng nhắc nhở các nghệ sĩ đàn em nên xin lỗi khán giả khi mắc lỗi và thừa nhận sai sót, không nên vòng vo vì điều này chỉ khiến dư luận thêm phẫn nộ.

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Tấn Hoàng khuyên Hoài Linh không nên vòng vo - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi các đoạn video này được nam nghệ sĩ đăng tải trên kênh Youtube cá nhân, Tấn Hoàng cho hay bị một số nghệ sĩ trẻ nhắn tin, gọi điện chỉ trích thậm tệ. Cùng với Duy Phương, Tấn Hoàng bị nhiều người cho rằng đang cố tình gây bão dư luận để nổi tiếng. 

Giữa bão dư luận, mới đây, nam nghệ sĩ đã có buổi phát trực tiếp để chính thức xin lỗi đàn em vì những phát ngôn của mình. Trong livestream, Tấn Hoàng chia sẻ: "Nếu tôi có lỡ đụng chạm tới các em nghệ sĩ như Hoài Linh, Trấn Thành, Trịnh Kim Chi… thì cho tôi xin lỗi các em. Tôi thành thật xin lỗi các em trước mặt mọi người, toàn thể khán giả, cộng đồng mạng. Đây hoàn toàn là lời xin lỗi khán giả, chứ tôi hoàn toàn không có ý gì hết. Nếu tôi có vô tình hay cố ý xúc phạm tới các em nghệ sĩ thì cho tôi xin lỗi". 

Bên cạnh đó, nam diễn viên khẳng định bản thân không có ý định vịn vào ồn ào của đồng nghiệp để tự PR bản thân và khiến CĐM quan tâm, chú ý. Tấn Hoàng cho biết: "Bản chất của tôi từ xưa đến giờ vẫn vậy, cứ có lỗi thì xin lỗi. Nếu ai có lỗi thì tất cả đều phải chịu trách nhiệm hết, không chừa một ai".

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Nam nghệ sĩ livestream xin lỗi - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong clip xin lỗi, Tấn Hoàng tâm sự bản thân gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và tâm lý một phần vì công việc đóng phim, một phần vì áp lực.

Anh nói: "Mấy ngày ngay tôi sốt và yếu lắm. Tôi đi chích vắc xin nên bị sốt, phải nghỉ vài ngày, nhưng vẫn phải hát để phục vụ khán giả vì tôi đã hứa làm clip thì phải hát cho khán giả nghe. 

Thời gian đó, tôi thực sự mệt, nhưng cái nghề này không cho phép nói cực, nói ra Tổ nghề sẽ lấy lại hết. Trong lúc quay phim, tôi phải đóng nhiều cảnh lội sông nước, nhiều khi ốm nặng về diễn kịch không nổi. Tôi ốm nhưng vậy nhưng cứ ra sân khấu là như cá gặp nước, không thấy mệt chút nào, diễn xong mới thấy mệt. Tôi là người yêu nghề, yêu dữ lắm, yêu và mê nghề".

Hiện tại, sau những ồn ào liên quan đến giới nghệ sĩ, Tấn Hoàng tâm sự sẽ tiếp tục cố gắng vì sự nghiệp diễn xuất để khán giả yêu mến vì tài năng và các vai diễn. 

NS Tấn Hoàng nhắn nhủ Hoài Linh vụ 'trễ từ thiện': 'Các em đừng nói vòng vo, người ta khó chấp nhận lắm. Nếu sai cứ nói thẳng'

NS Tấn Hoàng nhắn nhủ Hoài Linh vụ 'trễ từ thiện': 'Các em đừng nói vòng vo, người ta khó chấp nhận lắm. Nếu sai cứ nói thẳng'

Dạo gần đây, những ồn ào liên quan đến vấn đề "nghệ sĩ làm từ thiện" được cư dân mạng quan tâm. Đặc biệt là từ sau khi NS Hoài Linh và MC Trấn Thành lên tiếng, công chúng lại càng đổ dồn chú ý. Mới đây, trên kênh Youtube của mình, NS Tấn Hoàng đã có đôi lời nhắn nhủ đến đàn em.

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