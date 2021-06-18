NS Tấn Hoàng xác nhận ‘quyền lực đen’ của 'băng nhóm nghệ sĩ' trong showbiz, tiết lộ bị đàn em ‘gọi điện chửi hết thời’

Hậu trường 18/06/2021 11:54

Vừa qua, sau đoạn clip bức xúc của nam diễn viên hài Duy Phương được lan truyền trên mạng xã hội, mới đây, nghệ sĩ Tấn hoàng cũng đã lên tiếng chia sẻ ý kiến của mình.

Thời gian gần đây, giới showbiz Việt liên tục xảy ra nhiều ồn ào từ thiếu minh bạch trong từ thiện, quảng cáo sản phẩm kém chất lượng hay mối quan hệ "ai nuôi ai" giữa nghệ sĩ và khán giả. Tuy không liên quan gì đến những scandal trên nhưng nghệ sĩ Tấn Hoàng vẫn thường xuyên quay clip bày tỏ cảm xúc, "nói lên tiếng lòng" của mình với khán giả.

Vừa qua, ngày 17/6, sau khi nghệ sĩ Duy Phương kể về chuyện đời mình và "tố" một nhóm nghệ sĩ trẻ chèn ép đàn anh, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã đăng tải clip chia sẻ về điều trên. Cụ thể, Tấn Hoàng cho biết Duy Phương đã để lại cho mình nhiều bài học ấn tượng bởi ngày trước "ảnh đi tới đâu rần rần tới đó". Anh cũng không quên an ủi người đồng nghiệp khi cho dù phải đi buôn bán mưu sinh thì Duy Phương cũng "không có gì phải nhục hết" vì anh đang kiếm tiền bằng chính công sức của mình.

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Nghệ sĩ Tấn Hoàng - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, Tấn Hoàng khẳng định sự việc về "băng nhóm" nghệ sĩ kia là có thật, họ liên kết để những nghệ sĩ đi trước không có "đất diễn", các bầu show cũng không ai mời.

"Anh Duy Phương phát biểu trong nhóm có băng phái gì đó, thì tôi xác nhận anh Phương nói đúng. Ai được coi trọng thì người khác vào diễn họ sẽ bắt bầu show phải bỏ người kia ra. Cái đó là chuyện đương nhiên" - Tấn Hoàng cho biết.

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Anh cho biết từng bị đàn em gọi điện chửi mắng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Tần Hoàng cũng cho biết mình bị đàn em trong giới gọi điện mắng chửi, bảo anh hết thời cố tình đăng clip câu like. Đồng thời, anh cũng khẳng định "dù nghèo" nhưng anh vễn có thể nuôi gia đình, không cần phải làm như thế.

Những clip tiếng lòng của tôi làm phật lòng một vài em nghệ sĩ, có một số ít, không nhiều gọi điện cho tôi nói nặng, những câu nói nặng tôi không thể nói được. Có thể các em ấy chưa hiểu, các em ấy nói tôi là già rồi, lớn tuổi, hết thời rồi nên câu view, câu like, được ông D. bà H. cho tiền. Cuộc đời tôi nghèo thì có nghèo nhưng khổ thì không khổ. Tôi còn làm ra tiền được, vẫn nuôi vợ nuôi con, nuôi cháu được, việc gì phải đi xin tiền người ta. Các em hãy bình tĩnh lại, đôi khi anh nói ra sự thật, các em gọi điện nói nặng nhẹ không sao, đã là anh em trong nhà nên sẽ tha thứ cho nhau" - Tấn Hoàng cho biết.

Cuối cùng, anh khẳng định với các nghệ sĩ đàn em rằng, bản thân không sợ và sẽ tiếp tục nói lên tiếng lòng của mình. Hiện tại, đoạn clip mới của NS Tấn Hoàng chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân đang nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

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Nghệ sĩ Duy Phương - Ảnh: Chụp màn hình

Vừa qua, nghệ sĩ Duy Phương đã có những dòng chia sẻ về một "băng nhóm nghệ sĩ" trong shobiw. Trong clip, nghệ sĩ Duy Phương thẳng thắn nêu lên một nhân vật quyền lực mà "người đó nói A là mọi người phải nghe A, nói B nghe B, nói C nghe C".

"Điều này chính tôi đã xâm nhập vào và biết, người nghệ sĩ đó nói A anh nghe A, nói B anh nghe B, nói C anh nghe C, đó là gì, đó là quyền lực của người nghệ sĩ đó. Sau lưng người nghệ sĩ đó còn một băng nhóm nữa cho nên áp đảo những người làm chương trình" - Duy Phương chia sẻ với Youtuber.

NS Tấn Hoàng nhắn nhủ Hoài Linh vụ 'trễ từ thiện': 'Các em đừng nói vòng vo, người ta khó chấp nhận lắm. Nếu sai cứ nói thẳng'

NS Tấn Hoàng nhắn nhủ Hoài Linh vụ 'trễ từ thiện': 'Các em đừng nói vòng vo, người ta khó chấp nhận lắm. Nếu sai cứ nói thẳng'

Dạo gần đây, những ồn ào liên quan đến vấn đề "nghệ sĩ làm từ thiện" được cư dân mạng quan tâm. Đặc biệt là từ sau khi NS Hoài Linh và MC Trấn Thành lên tiếng, công chúng lại càng đổ dồn chú ý. Mới đây, trên kênh Youtube của mình, NS Tấn Hoàng đã có đôi lời nhắn nhủ đến đàn em.

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Từ khóa:   Duy Phương băng nhóm nghệ sĩ NS Tấn Hoàng

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