Ngoài nhà thờ Tổ trăm tỷ, Hoài Linh còn có 1 'cơ ngơi' khác giữa lòng Sài Gòn, nội thất bên trong gây ngỡ ngàng

Bên cạnh việc sở hữu nhà thở Tổ có quy mô rộng lớn, đáng giá cả trăm tỷ, Hoài Linh còn có 1 căn nhà khác giữa lòng TP.HCM. Trong 1 lần ghé thăm nhà đàn anh, Việt Hương đã vô tình hé lộ nội thất bên trong căn hộ này.

Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh nghệ sĩ Hoài Linh vẫn xôn xao không dứt. Lùm xùm "ngâm" tiền từ thiện chưa lắng xuống thì lại có tin đồn nam danh hài "thiếu nợ" để xây dựng nhà thờ Tổ. Ngay lập tức, CĐM được dịp dậy sóng khi thông tin này tràn lan trên MXH. Mặc dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng, song những gì liên quan đến Hoài Linh và căn nhà thờ Tổ bạc tỷ đều được đem ra mổ xẻ, bàn tán. Năm 2014, CĐM được dịp bất ngờ khi "anh Bốn" khởi công xây dựng nhà thờ Tổ quy mô hoành tráng với khuôn viên lên tới 7000 m2 tại địa bàn phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Sau 2 năm xây dựng, căn nhà thờ đi vào hoạt động, trở thành nơi để các nghệ sĩ ghé thăm, cúng bái Tổ nghiệp, đồng thời nam danh hài cũng từng mở cửa để khách du lịch tham quan. Được biết, nhà thờ Tổ ngành sân khấu là tâm nguyện của Hoài Linh ấp ủ nhiều năm.

Dù không tiết lộ số tiền các công trình cũng như những món đồ bày trí trong nhà thờ Tổ, nhưng những người đến đây khi nhìn vào sự cầu kỳ của từng chi tiết có thể hiểu vì sao nơi đây được đánh giá là có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ngay sau khi nơi đây xây dựng hoàn thiện, Hoài Linh cũng chuyển tới sinh sống và vẫn tiếp tục chăm chút, trồng cây cảnh, nuôi cá đắt tiền. Tuy nhiên, ít ai biết, nam nghệ sĩ còn sở hữu 1 căn hộ khác giữa lòng Sài Gòn. Mặc dù chưa bao giờ chia sẻ về không gian bên trong, nhưng trong 1 lần nghệ sĩ Việt Hương ghé nhà đã vô tình hé lộ phần nào nội thất.

Việt Hương ghé nhà đàn anh để nhờ chỉnh tóc - Ảnh: Internet Mặc dù không nhiều hình ảnh về ngôi nhà này, tuy nhiên, CĐM có thể dễ dàng nhận ra nội thất và cách bày trí bên trong tương đối đơn giản. Khu vực phòng khách phía sau lưng 2 nghệ sĩ có màu kem là chủ đạo, bên cạnh đó, các vật dụng như bàn ghế cũng mang màu sắc tối giản. Trên tường, nam danh hài trang trí bằng các bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng. Phòng ngủ bày trí đơn giản, không xa hoa - Ảnh: Internet Có thể thấy, diện tích căn hộ tương đối nhỏ. Bên trong phòng ngủ "anh Bốn" trang trí bằng những bức tranh do người hâm mộ vẽ tặng. Chỉ qua 1 vài bức ảnh, CĐM dễ dàng nhận ra căn nhà này giản dị và khác hẳn “một trời một vực” với nhà thờ Tổ bạc tỷ. Hiện tại, những ồn ào xung quanh cuộc sống của nam danh hài vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của CĐM. Đặc biệt là những thông tin liên quan đến tài sản và đời tư của Hoài Linh đang trở thành đề tài hot trên khắp MXH.

Hoài Linh sống 'ẩn dật' ở nhà thờ tổ, lộ vẻ tiều tụy, xanh xao trong loạt ảnh cùng con gái nuôi sau ồn ào giải ngân tiền từ thiện? Mới đây, nữ ca sĩ Ánh Linh đã có bài đăng chúc mừng ngày của bố, trong đó, cô đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng bố nuôi Hoài Linh tại nhà thờ tổ. Đây là những hình ảnh đầu tiên của nam nghệ sĩ xuất hiện trên mạng xã hội sau clip trần tình nguyên do chậm giải ngân hồi 5/6.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoai-nha-tho-to-tram-ty-hoai-linh-con-co-1-co-ngoi-khac-giua-long-sai-gon-noi-that-ben-trong-gay-ngo-ngang-409798.html