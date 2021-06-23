Giữa ồn ào người dân tố Hoài Linh nợ tiền gỗ xây nhà thờ Tổ trăm tỷ, lãnh đạo địa phương lên tiếng: 'Phải chăng có sự nhầm lẫn'

Cụ thể, có 1 bình luận trên MXH với nội dung: "Mẹ đẻ mình vừa bảo xong đây. Nhà ấy ở làng nghề Liên Hà, Đan Phượng. Mẹ mình cho nhà đó vay 200 triệu mà không đòi được vì nhà ấy không đòi được tiền gỗ của Hoài Linh".

Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh nghệ sĩ Hoài Linh vẫn xôn xao không dứt. Lùm xùm "ngâm" tiền từ thiện chưa lắng xuống thì lại có tin đồn nam danh hài "thiếu nợ" để xây dựng nhà thờ Tổ.

Tuy nhiên thông tin trên đã được người dân và chính quyền xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội lên tiếng đính chính.

Ngay lập tức, CĐM được dịp dậy sóng khi thông tin này tràn lan trên MXH. Mặc dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng, song những gì liên quan đến Hoài Linh và căn nhà thờ Tổ bạc tỷ đều được đem ra mổ xẻ, bàn tán.

Theo đó, trao đổi với Tổ Quốc, ông N.V.T. (chủ cửa hàng sản xuất đồ gỗ ở xã Liên Hà) khẳng định thông tin Hoài Linh thiếu nợ hộ gia đình sản xuất gỗ tại địa phương là không đúng. Ông T. nói: "Thông tin này khả năng không chính xác, nếu như ở xã Liên Trung (Đan Phượng, Hà Nội) thì tôi còn tin vì ở đó có một số người buôn loại gỗ to, loại gỗ có tên tuổi". Theo ông, để làm nhà thờ thì cần những loại gỗ tốt nhưng dường như ở làng nghề Liên Hà không có loại gỗ này.

Anh H.V.B. (xã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội) cũng cho rằng, thông tin về nam danh hài sai đến 90%. Người này phân tích: "Tôi đọc được thông tin này từ trưa nay vì xôn xao trên các fanpage của huyện Đan Phượng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt vì làng nghề chúng tôi không có ai làm đồ gỗ cho nhà thờ, chùa chiền. Ngay cả ở trong làng, nếu nhà ai xây nhà thờ thì cũng phải thuê thợ khác về vì thợ ở đây chỉ biết làm nội thất".

Theo đó, nhiều người dân trong khu vực đều khẳng định trên địa bàn không có loại gỗ quý để làm đồ thờ cúng mà chỉ tập trung làm đồ gia dụng là chủ yếu.

Các cơ sở sản xuất gỗ tại xã Liên Hà đều làm đồ gia dụng, không kinh doanh đồ thờ - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến tin đồn này, Tổ Quốc đưa tin thêm, ông Nguyễn Quang Lục, Chủ tịch UBND xã Liên Hà cho biết, trong làng nghề Liên Hà có tổng cộng 226 hộ thuê đất sản xuất đồ gỗ. Tuy nhiên, không có hộ dân nào sản xuất đồ thờ, chùa chiền.

Về thông tin về một người dân trong làng nghề Liên Hà chưa được Hoài Linh trả tiền, ông Lục cho rằng, chắc chắn làng nghề xã mình không có. Ông nhấn mạnh: "Phải chăng ở đây có sự nhầm lẫn giữa làng nghề Liên Hà (huyện Đông Anh) và làng nghề Liên Hà (huyện Đan Phượng). Tôi đã từng đi làng nghề Liên Hà ở Đông Anh rồi, ở đó mới đúng là làm đồ thờ, đồ cổ".

Ông Nguyễn Quang Lục, Chủ tịch UBND xã Liên Hà - Ảnh cắt từ clip

Cũng theo ông Lục, làng nghề trong xã cũng có xuất khẩu vào Phú Quốc, Đồng Nai, TP.HCM nhưng chỉ có những mặt hàng như giường, tủ và chủ yếu là đồ trơn. Vị Chủ tịch UBND xã còn khẳng định nam danh hài chắc chắn không đến tận Liên Hà chỉ để chở đồ gỗ về TP.HCM được.

Hiện tại những thông tin về ồn ào "thiếu nợ" chỉ bình luận 1 chiều từ phía cư dân mạng kia, lời nói không có chứng cứ rõ ràng và nam danh dài vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.