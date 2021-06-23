Con trai nuôi Hoài Linh: 'Gia đình tôi 4 đời ăn cơm tổ nghiệp, uống nước khán giả. Có khán giả là có tất cả'

Hậu trường 23/06/2021 05:35

Giữa lúc ồn ào của một số nghệ sĩ Việt với bà Phương Hằng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì con trai nuôi Hoài Linh lại có động thái mới trên trang cá nhân. Lư Hoàng Gia Bảo chia sẻ bài đăng về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả khiến nhiều người bất ngờ.

Thời gian gần đây, lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau 2 lần lên tiếng phân trần ồn ào chuyện "ngâm" tiền từ thiện, vẫn có nhiều luồng ý kiến xung quanh vấn đề này.

Giữa lúc dư luận vẫn chưa thôi bàn tán, tối ngày 21/6, cư dân mạng được phen xôn xao khi con trai nuôi của nam danh hài bất ngờ lên tiếng bày tỏ quan điểm liên quan đến mối quan hệ giữa khán giả và nghệ sĩ. 

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Một phần bài đăng của Lư Hoàng Gia Bảo - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ: "Nhìn 1 người, tôi dành nhiều thời gian để nhìn, nhìn lúc người đó đang vui, đang được tung hô, nhìn lúc người đó buồn, người đó mệt, người đó quạu, người đó thất bại… họ sẽ làm gì? Họ sẽ đối xử thế nào với người xung quanh, tôi nhìn ở 1 thời gian khá dài, có thể là nhiều năm, nhìn kỹ về từng người, mình sẽ có sự đánh giá về họ như thế nào trong lòng mình mới chuẩn xác, bất kể nghe ai nói gì, thật hay giả thời gian sẽ trả lời hết". 

Theo đó, con nuôi Hoài Linh nhận định việc đánh giá 1 người, 1 việc trong cuộc sống cần có cái nhìn đa chiều và nên quan sát chặng đường của họ thay vì nghe nhiều lời đồn đại và đánh giá vội vã. 

Liên quan đến vấn đề mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả gây sốt thười gian vừa qua, Lư Hoàng Gia Bảo khẳng định: "Gia đình tôi 4 đời ăn cơm tổ nghiệp, uống nước khán giả. Quan niệm của tôi trước giờ vẫn vậy: Có khán giả là có tất cả”. 

Trải qua những ồn ào liên quan đến những phát ngôn và hành động trên MXH, con trai nuôi Hoài Linh chia sẻ bản thân cảm thấy sợ bị khán giả quay lưng, bị nghề nghiệp "đào thải" khi những thế hệ mới của làng giải trí Việt đang dần phát triển và thay thế. Anh nhấn mạnh: "Người ta có nhiều sự lựa chọn trẻ trung hơn, ngoan hơn. Thế thì không thể trách ai được mà phải nghiêm túc nhìn lại bản thân đã chỉnh đốn mình chưa? Rồi rút thẳng cái kinh nghiệm đó ra rồi rèn luyện thêm về kiến thức, về văn hoá, về sức khoẻ, về những thứ đang trend đang hot để không bị cũ, không tụt lại". 

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Lư Hoàng Gia Bảo lo lắng khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ thay thế - Ảnh minh họa: Internet

Trước bài đăng của nam diễn viên, không ít nghệ sĩ đã từng vướng vào lùm xùm, bị công chúng chỉ trích vì có nhiều phát ngôn trái chiều về vấn đề này. Sau scandal đá xéo nữ CEO khét tiếng, Lư Hoàng Gia Bảo đã nhiều lần lên tiếng phân trần và biện minh lý do, nhưng đây là lần đầu tiên diễn viên sinh năm 1988 chia sẻ về vấn đề nghệ sĩ với khán giả giữa lúc bố nuôi Hoài Linh và nhiều đồng nghiệp khác đang dính ồn ào lớn.

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Từ khóa:   Lư Hoàng Gia Bảo con trai nuôi Hoài Linh nghệ sĩ và khán giả

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