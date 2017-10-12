Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi

Những người đẹp để mặt mộc vẫn xinh

Với nghệ sĩ, việc trau chuốt cho vẻ ngoài là điều rất quan trọng. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, họ luôn chú ý đến trang phục và đặc biệt gương mặt phải được trang điểm kĩ, phù hợp với trào lưu đang được yêu thích. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng có đủ thời gian chăm chút cho hình ảnh của mình. Rất nhiều khoảnh khắc mặt mộc của các người đẹp khiến người hâm mộ tá hỏa bởi sự khác biệt quá lớn so với lúc trang điểm.

Trở thành quán quân của The Face 2017, Tú Hảo được chú ý đến nhờ gương mặt đẹp lạ. Cô sở hữu gương mặt cuốn hút và xinh đẹp. Dù có trang điểm kĩ hay để mặt mộc thì Tú Hảo vẫn rất rạng rỡ và thu hút.

Trương Mỹ Nhân

Cũng là một mỹ nhân xuất thân từ chương trình The Face 2017, Trương Mỹ Nhân sở hữu nét đẹp đằm thắm, nữ tính. Dù không đạt được giải thưởng cao nhưng cô được nhiều bạn trẻ và các thương hiệu chú ý nhờ vẻ đẹp hút hồn của mình.

Chi Pu

Là một trong những hotgirl đời đầu, Chi Pu được thế hệ 9x mến mộ bởi nét đáng yêu, làn da trắng như sữa của mình. Gương mặt của nữ diễn viên khi trang điểm và không trang điểm không mấy khác nhau.

Ngọc Trinh

Mặc dù có thân hình sexy, nóng bỏng nhưng Ngọc Trình lại có khuôn mặt ngây thơ và đáng yêu. Gương mặt tròn, đôi mắt to khiến cho “Nữ hoàng nội y” vẫn rất xinh đẹp khi để mặt mộc.

Tóc Tiên

Chuyển từ hình ảnh ngây ngô, trong sáng sang sexy, Tóc Tiên đã gặt hát được rất nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Ngoài thân hình chuẩn người mẫu, nữ ca sĩ còn thường xuyên khoe mặt mộc xinh đẹp khiến nhiều người trầm trồ.

Những người đẹp với mặt mộc khác xa khi trang điểm kỹ

Hoa hậu Kỳ Duyên

Nhan sắc Hoa hậu Kỳ Duyên luôn là vấn đề khiến nhiều người bàn cãi. Ngoài nghi vấn dao kéo quá đà, nhiều người cũng thất vọng khi thấy cô để mặt mộc.

Hoa hậu Ngọc Hân

Là hoa hậu có nhiều hoạt động tích cực trong việc từ thiện, Ngọc Hân được công chúng yêu mến nhờ tấm lòng lương thiện và cuộc sống giản dị. Thế nhưng cô nàng cũng có một thời đen nhẻm đáng quên trước đây.

Trương Ngọc Ánh

So với hình ảnh được photoshop kỹ lưỡng thì khi để mặt mộc, Trương Ngọc Ánh trông kém sắc hơn hẳn. Mọi đường nét sắc sảo, cùng làn da trắng đều không còn nữa, mà thay vào đó làn da và đôi môi nhợt nhạt, kém sắc.

Hoàng Thùy Linh

Nữ ca sĩ luôn hoàn hảo trên sân khấu với những màn biểu diễn cuốn hút, bốc lửa cùng thân hình hoàn hảo. Nhưng khi ở ngoài đời thường, Hoàng Thùy Linh cũng “thường” như bao người.

Tường Vy

Lên hình xinh lung linh và sắc sảo nhờ sự hỗ trợ của son phấn nên khi để mặt mộc, nhiều khán giả hơi “sốc” về nhan sắc của nữ diễn viên. Tuy nhiên cô vẫn ghi điểm nhờ nét rạng rỡ của mình.

Thủy Tiên

Khi không có sự trợ giúp của lớp trang điểm kĩ lưỡng, nhan sắc của Thủy Tiên lộ rõ những khuyết điểm và không được tươi tắn cho lắm.