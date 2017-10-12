Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi

Hậu trường 12/10/2017 10:34

Mỹ nhân Việt luôn tận dụng triệt để lớp trang điểm để khoe nhan sắc của mình. Khi gột bỏ son phấn, nhiều người vẫn xinh lung linh nhưng cũng có người khiến khán giả choáng vì sự khác biệt một trời một vực so với lúc trang điểm.

Với nghệ sĩ, việc trau chuốt cho vẻ ngoài là điều rất quan trọng. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, họ luôn chú ý đến trang phục và đặc biệt gương mặt phải được trang điểm kĩ, phù hợp với trào lưu đang được yêu thích. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng có đủ thời gian chăm chút cho hình ảnh của mình. Rất nhiều khoảnh khắc mặt mộc của các người đẹp khiến người hâm mộ tá hỏa bởi sự khác biệt quá lớn so với lúc trang điểm.

Những người đẹp để mặt mộc vẫn xinh

Tú Hảo

Trở thành quán quân của The Face 2017, Tú Hảo được chú ý đến nhờ gương mặt đẹp lạ. Cô sở hữu gương mặt cuốn hút và xinh đẹp. Dù có trang điểm kĩ hay để mặt mộc thì Tú Hảo vẫn rất rạng rỡ và thu hút.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 1
khi còn đi học Tú Hảo đã rất xinh đẹp - Ảnh: Internet

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 2

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 3
Chỉ với một ít son môi cũng đủ làm nổi bật lên vẻ đẹp của Tú Hảo - Ảnh: Internet

Trương Mỹ Nhân

Cũng là một mỹ nhân xuất thân từ chương trình The Face 2017, Trương Mỹ Nhân sở hữu nét đẹp đằm thắm, nữ tính. Dù không đạt được giải thưởng cao nhưng cô được nhiều bạn trẻ và các thương hiệu chú ý nhờ vẻ đẹp hút hồn của mình.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 4
Mặt mộc đẹp không tì vết của Mỹ Nhân - Ảnh: Internet

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 5
Khi trang điểm nhẹ nhàng, Mỹ Nhân vẫn 'đốn tim' fan nhờ vẻ đẹp này - Ảnh: Internet

Chi Pu

Là một trong những hotgirl đời đầu, Chi Pu được thế hệ 9x mến mộ bởi nét đáng yêu, làn da trắng như sữa của mình. Gương mặt của nữ diễn viên khi trang điểm và không trang điểm không mấy khác nhau.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 6
Chi Pu vẫn rất xinh đẹp khi để mặt mộc - Ảnh: Internet

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 7
Nét đẹp khiến trái tim nhiều fan xôn xao của Chi Pu - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh

Mặc dù có thân hình sexy, nóng bỏng nhưng Ngọc Trình lại có khuôn mặt ngây thơ và đáng yêu. Gương mặt tròn, đôi mắt to khiến cho “Nữ hoàng nội y” vẫn rất xinh đẹp khi để mặt mộc.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 8
Ngọc Trinh vẫn rất xinh đẹp khi không son phấn - Ảnh: Internet

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 9
Khi tham gia các sự kiện thì cô cũng chỉ cần một lớp trang điểm nhẹ là đủ - Ảnh: Internet

Tóc Tiên

Chuyển từ hình ảnh ngây ngô, trong sáng sang sexy, Tóc Tiên đã gặt hát được rất nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Ngoài thân hình chuẩn người mẫu, nữ ca sĩ còn thường xuyên khoe mặt mộc xinh đẹp khiến nhiều người trầm trồ.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 10

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 11

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 12
Mặt mộc như thế này thì còn ai chê vào đâu được? - Ảnh: Internet

Những người đẹp với mặt mộc khác xa khi trang điểm kỹ

Hoa hậu Kỳ Duyên

Nhan sắc Hoa hậu Kỳ Duyên luôn là vấn đề khiến nhiều người bàn cãi. Ngoài nghi vấn dao kéo quá đà, nhiều người cũng thất vọng khi thấy cô để mặt mộc.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 13
Là hoa hậu nhưng Kỳ Duyên vẫn có những khoảnh khắc kém duyên như thế này đây - Ảnh: Internet

Hoa hậu Ngọc Hân

Là hoa hậu có nhiều hoạt động tích cực trong việc từ thiện, Ngọc Hân được công chúng yêu mến nhờ tấm lòng lương thiện và cuộc sống giản dị. Thế nhưng cô nàng cũng có một thời đen nhẻm đáng quên trước đây.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 14
Có thể nói Hoa hậu Ngọc Hân đã có một “cú lột xác” ngoạn mục về nhan sắc - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh

So với hình ảnh được photoshop kỹ lưỡng thì khi để mặt mộc, Trương Ngọc Ánh trông kém sắc hơn hẳn. Mọi đường nét sắc sảo, cùng làn da trắng đều không còn nữa, mà thay vào đó làn da và đôi môi nhợt nhạt, kém sắc.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 15
Khi không son phấn, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh không toát lên được vẻ kiêu sa của mình - Ảnh: Internet

Hoàng Thùy Linh

Nữ ca sĩ luôn hoàn hảo trên sân khấu với những màn biểu diễn cuốn hút, bốc lửa cùng thân hình hoàn hảo. Nhưng khi ở ngoài đời thường, Hoàng Thùy Linh cũng “thường” như bao người.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 16
Hoàng Thùy Linh vẫn xinh khi không trang điểm nhưng có vẻ hơi khác so với khi trang điểm kỹ càng - Ảnh: Internet

Tường Vy

Lên hình xinh lung linh và sắc sảo nhờ sự hỗ trợ của son phấn nên khi để mặt mộc, nhiều khán giả hơi “sốc” về nhan sắc của nữ diễn viên. Tuy nhiên cô vẫn ghi điểm nhờ nét rạng rỡ của mình.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 17
Nụ cười rạng rỡ của Tường Vy là điểm nhấn trên khuôn mặt khi cô không trang điểm - Ảnh: Internet

Thủy Tiên

Khi không có sự trợ giúp của lớp trang điểm kĩ lưỡng, nhan sắc của Thủy Tiên lộ rõ những khuyết điểm và không được tươi tắn cho lắm.

Mặt mộc của những mỹ nhân đình đám nhất showbiz Việt cũng như thế này mà thôi - Ảnh 18
Khi không son phấn, nữ ca sĩ Thủy Tiên khiến nhiều người tá hỏa như thế này đây - Ảnh: Internet

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Sao việt mặt mộc của mỹ nhân việt mỹ nhân việt để mặt mộc mỹ nhân Việt

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 54 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42