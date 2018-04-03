Mang bầu sắp đẻ, Hà Anh bị tài xế đuổi xuống xe và vứt đồ ra đường vì lý do khó tin

Hà Anh chia sẻ câu chuyện bị tài xế đuổi xuống xe chỉ vì cô yêu cầu giảm nhỏ Radio khiến cư dân mạng bức xúc.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện bị tài xế xe Uber đuổi xuống xe, vứt hành lý ra đường khiến ai cũng bất bình. Theo đó, khi ngồi xe di chuyển từ City Garden đến một địa điểm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hà Anh thấy nhức đầu vì tiếng nhạc quá lớn nên đề nghị tài xế giảm nhỏ Radio. Tuy nhiên, người này không chấp nhận yêu cầu và cãi lại khách hàng. Sau đó, anh ta thắng tay mở cửa đuổi siêu mẫu Hà Anh xuống xe mặc cho cô đang bụng mang dạ chửa. Trước khi đóng cửa đi tiếp, người tài xế trên còn nói với ra: "Uber bây giờ sắp sáp nhập vào Grab rồi, chúng tôi không cần khách hàng nữa".

Hà Anh bức xúc với gã tài xế đuổi mình xuống xe - Ảnh: FBNV Quá sốc trước thái độ của người đàn ông, chân dài sinh năm 1982 vô cùng bức xúc và cho rằng đây là hành động của một tên lưu manh, khó chấp nhận. “Uber ơi là Uber. Là Uber hay Grab cũng được, cấm luôn lão này khỏi đội ngũ lái xe, phục phụ khách hàng đi cho tôi nhờ! Tài xế này có hành vi thiếu nhân đạo và lưu manh thực sự!”, Hà Anh viết.

Rất may mắn, sau đó người đẹp đã gọi được chuyến xe khác để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, cô vẫn chưa hết giận giữ và liên tục gửi yêu cầu đề nghị công ty quản lý loại bỏ tài xế này ra khỏi hệ thống. Nữ siêu mẫu yêu cầu công ty quản lý loại tài xế này ra khỏi hệ thống - Ảnh: FBNV Dưới chia sẻ của Hà Anh, rất nhiều fan để lại bình luận chỉ trích người đàn ông trên. Hầu hết, cư dân mạng đều cho rằng việc tài xế xe thẳng tay đuổi một phụ nữ mang bầu xuống giữa đường như vậy là mất lịch sự, thiếu nhân đạo và không thể chấp nhận. "Khiếp thật, khách yêu cầu tắt Radio mà dám bỏ bà bầu với hành lý ngoài đường thì không thể chấp nhận. Các tài xế đôi khi hay tra tấn khách bằng các loại nhạc khác nhau, khi được yêu cầu tắt nhạc thường hay khó chịu. Uber hay Grab cần phải nghiêm khắc chấn chỉnh thái độ này", một cư dân mạng bình luận. Nhiều cư dân mạng bất bình thay cho Hà Anh - Ảnh: Internet

Khó tin: Vòng bụng Hà Anh phẳng lì dù đang mang bầu 7 tháng Dù đang mang thai tháng thứ 7 nhưng siêu mẫu Hà Anh vẫn tự tin diện đồ sexy, khoe vóc dáng thon gọn đến khó tin.

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