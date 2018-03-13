Bị 'soi' bụng phẳng lì dù mang thai hơn 6 tháng, Hà Anh phản ứng đầy bất ngờ

Siêu mẫu Hà Anh đã có lời đáp trả sau khi bị dân mạng "soi" mang thai hơn 6 tháng bụng vẫn phẳng lì.
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Mới đây trên trang Facebook cá nhân, siêu mẫu Hà Anh vừa chia sẻ hình ảnh lộ rõ bụng bầu kèm dòng trạng thái gây chú ý.
“Mẹ mang trong mình nhịp đập bé nhỏ của mẹ được 6.5 tháng rồi. Đi đâu mọi người cũng bảo sao bụng bé thế chẳng thấy con?
Mẹ bảo ‘Tại Little Beat ngoan, nằm gọn gàng trong lòng mẹ!’
Hôm nay mẹ mặc đồ ôm, đứng xoay nghiêng cho các cô chú nhìn thấy con, các cô chú đỡ thắc mắc!”.
Bài viết của Hà Anh đã thu hút được sự quan tâm khá lớn của cư dân mạng, đặc biệt là phái đẹp. Nữ siêu mẫu nhận được rất nhiều lời khen vì vóc dáng thon gọn dù đang mang thai ở tháng thứ 6.