Bị 'soi' bụng phẳng lì dù mang thai hơn 6 tháng, Hà Anh phản ứng đầy bất ngờ

Siêu mẫu Hà Anh đã có lời đáp trả sau khi bị dân mạng "soi" mang thai hơn 6 tháng bụng vẫn phẳng lì.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, siêu mẫu Hà Anh vừa chia sẻ hình ảnh lộ rõ bụng bầu kèm dòng trạng thái gây chú ý.

“Mẹ mang trong mình nhịp đập bé nhỏ của mẹ được 6.5 tháng rồi. Đi đâu mọi người cũng bảo sao bụng bé thế chẳng thấy con?

Mẹ bảo ‘Tại Little Beat ngoan, nằm gọn gàng trong lòng mẹ!’

Hôm nay mẹ mặc đồ ôm, đứng xoay nghiêng cho các cô chú nhìn thấy con, các cô chú đỡ thắc mắc!”.

Hà Anh trả lời thắc mắc của dân mạng khi bị soi bụng bầu quá bé - Ảnh: FBNV

Siêu mẫu mặc đầm ôm, chụp ảnh ở góc nghiêng lộ rõ bụng bầu - Ảnh: FBNV

Bài viết của Hà Anh đã thu hút được sự quan tâm khá lớn của cư dân mạng, đặc biệt là phái đẹp. Nữ siêu mẫu nhận được rất nhiều lời khen vì vóc dáng thon gọn dù đang mang thai ở tháng thứ 6.

Dù mang thai, Hà Anh vẫn khiến nhiều chị em ao ước với vóc dáng của mình - Ảnh: FBNV

Bà bầu Hà Anh được khen ngợi vì sự duyên dáng và xinh đẹp của mình - Ảnh: FBNV

Từ khi mang thai con đầu lòng, Hà Anh được ông xã chăm sóc và chiều chuộng hết mức - Ảnh: FBNV

Hà Anh, Anh Thư phản đối hành động vén váy kém ý tứ khi cho con bú ở nơi công cộng Bức ảnh mẹ vén váy cho con bú ở nơi công cộng, hở cả nội y khiến chị em chia phe tranh cãi. Siêu mẫu Hà Anh và Anh Thư cũng lên tiếng chia sẻ về vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-soi-bung-phang-li-du-mang-thai-hon-6-thang-ha-anh-phan-ung-day-bat-ngo-274819.html