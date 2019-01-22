Mai Phương cháy hết mình trên sân khấu rồi tập tễnh bước xuống dưới gây xúc động

Sau 5 tháng điều trị ung thư phổi, Mai Phương đã trở lại sân khấu để tiếp tục cống hiến cho khán giả. Bên cạnh công việc làm MC quen thuộc như xưa thì Mai Phương vẫn đi hát đều đặn. Mới đây, cô đã tham gia một đêm nhạc từ thiện ở TP.HCM và mang đến chương trình nhiều ca khúc ý nghĩa.

Trên sân khấu, bà mẹ đơn thân cháy hết mình dù giọng hát vẫn còn đuối hơi và ngắt quãng ở những nốt cao. Dù vậy, sắc mặt của Mai Phương trông hồng hào và tươi tắn hơn trước rất nhiều. Cô khoe nụ cười hiền với mái tóc ngắn được cắt qua mang tai. Nếu chỉ nhìn sơ qua, nhiều người khó có thể tin được nữ diễn viên đang trong thời gian điều trị ung thư phổi.