Mai Phương cháy hết mình trên sân khấu rồi tập tễnh bước xuống dưới gây xúc động

Hậu trường 22/01/2019 13:46

Sau 5 tháng điều trị ung thư, Mai Phương đã đi diễn nhiều hơn để có tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con.

Sau 5 tháng điều trị ung thư phổi, Mai Phương đã trở lại sân khấu để tiếp tục cống hiến cho khán giả. Bên cạnh công việc làm MC quen thuộc như xưa thì Mai Phương vẫn đi hát đều đặn. Mới đây, cô đã tham gia một đêm nhạc từ thiện ở TP.HCM và mang đến chương trình nhiều ca khúc ý nghĩa.

Trên sân khấu, bà mẹ đơn thân cháy hết mình dù giọng hát vẫn còn đuối hơi và ngắt quãng ở những nốt cao. Dù vậy, sắc mặt của Mai Phương trông hồng hào và tươi tắn hơn trước rất nhiều. Cô khoe nụ cười hiền với mái tóc ngắn được cắt qua mang tai. Nếu chỉ nhìn sơ qua, nhiều người khó có thể tin được nữ diễn viên đang trong thời gian điều trị ung thư phổi. 

Mai Phương cháy hết mình trên sân khấu rồi tập tễnh bước xuống dưới gây xúc động - Ảnh 1
Mai Phương cháy hết mình trên sân khấu sau 5 tháng điều trị ung thư phổi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi biểu diễn xong Mai Phương khá khó khăn khi di chuyển xuống phía dưới. Do đi đôi dép hơi cao nên nữ diễn viên bước đi tập tễnh và chậm rãi từng chút một. Sau đó, một người bạn đã tiến đến để hỗ trợ Mai Phương bước xuống sân khấu.

Mai Phương cháy hết mình trên sân khấu rồi tập tễnh bước xuống dưới gây xúc động - Ảnh 2
Sau khi hát xong, Mai Phương di chuyển khó khăn và được đồng nghiệp dìu xuống sân khấu - Ảnh: Internet
Mai Phương cháy hết mình trên sân khấu rồi tập tễnh bước xuống dưới gây xúc động - Ảnh 3
Dù cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn nhưng Mai Phương đã đi diễn nhiều để có tiền trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet
Mai Phương cháy hết mình trên sân khấu rồi tập tễnh bước xuống dưới gây xúc động - Ảnh 4
Nghị lực của bà mẹ đơn thân khiến nhiều người khâm phục - Ảnh: Internet

Sau 5 tháng áp dụng phác đồ điều trị, tình hình sức khỏe của Mai Phương đã khá hơn nhiều. Trước đó, một người bạn tiết lộ tế bào ung thư trong người Mai Phương đang dần teo lại, hai lá phổi cũng đang dần hồi phục.

Thời gian qua, do quá nhớ sân khấu và muốn có thêm tiền trang trải cuộc sống hai mẹ con nên Mai Phương đi diễn khá nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn quay lại bệnh viện thường xuyên để thăm khám và uống thuốc đều đặn.

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