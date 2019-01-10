Hình ảnh diễn viên Mai Phương diện váy ren gợi cảm, nở nụ cười rạng rỡ dù đang điều trị ung thư khiến dân mạng xuýt xoa, khen ngợi.
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Sau 5 tháng điều trị căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe diễn viên Mai Phương đang tiến triển rất tốt. Tế bào ung thư dần teo lại, những bộ phận bị ăn mòn cũng đang được tái tạo. Hiện tại, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng đã dần trở lại với công việc để bớt nhớ nghề.
Dù vậy, ưu tiên hàng đầu lúc này của cô là nghỉ ngơi và trị bệnh. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ trong suốt quá trình điều trị dù bị nhiều cơn đau hành hạ. Đặc biệt, Mai Phương cố gắng đưa con gái đi chơi, dạy bé những điều tốt đẹp về cuộc sống.
Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương bất ngờ đăng ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn. Người hâm mộ vui mừng khi thấy tinh thần và sức khỏe của nữ diễn viên ngày càng tốt hơn sau nhiều tháng chống chọi với bệnh hiểm nghèo.
Dưới bài viết, cư dân mạng hết lời khen ngợi vẻ đẹp của Mai Phương. Diễn viên Kha Ly xuýt xoa: “Xinh quá nha”, còn bạn trai cũ - Phùng Ngọc Huy cũng phải thốt lên: “Đẹp quá nè”.