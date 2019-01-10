Sau 5 tháng điều trị căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe diễn viên Mai Phương đang tiến triển rất tốt. Tế bào ung thư dần teo lại, những bộ phận bị ăn mòn cũng đang được tái tạo. Hiện tại, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng đã dần trở lại với công việc để bớt nhớ nghề.

Dù vậy, ưu tiên hàng đầu lúc này của cô là nghỉ ngơi và trị bệnh. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ trong suốt quá trình điều trị dù bị nhiều cơn đau hành hạ. Đặc biệt, Mai Phương cố gắng đưa con gái đi chơi, dạy bé những điều tốt đẹp về cuộc sống.