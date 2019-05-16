Mặc váy ren mỏng tang đến chùa, Thư Dung bị 'ném đá' tơi tả vì để lộ vùng nhạy cảm

Sau ồn ào liên quan đến đường dây bán dâm nghìn đô, cuộc sống của Thư Dung nhận được sự chú ý của công chúng. Thời gian gần đây, cô nàng thường đến cửa chùa để tìm sự tĩnh lặng, cầu bình an. Tuy nhiên, trang phục của Thư Dung khi đến nơi linh thiêng lại không ít lần khiến dư luận chỉ trích.

Mới đây nhất, cái tên Thư Dung lại một lần nữa gây bão mạng. Cụ thể trên một fanpage chuyên bàn chuyện của giới nghệ sĩ đăng ảnh cô nàng diện trang phục hở bạo đến chùa. Mặc váy ren mỏng manh, khoét sâu khoe ngực gợi cảm, cô làm nhiều người "ngứa mắt" khi thoải mái tạo dáng trước ống kính.