Mặc váy ren mỏng tang đến chùa, Thư Dung bị 'ném đá' tơi tả vì để lộ vùng nhạy cảm

Nhiều người nhận xét trang phục Thư Dung mặc không phù hợp khi đi lễ chùa. Cô nhận về vô số lời chỉ trích khi mắc lỗi này quá nhiều lần.
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Sau ồn ào liên quan đến đường dây bán dâm nghìn đô, cuộc sống của Thư Dung nhận được sự chú ý của công chúng. Thời gian gần đây, cô nàng thường đến cửa chùa để tìm sự tĩnh lặng, cầu bình an. Tuy nhiên, trang phục của Thư Dung khi đến nơi linh thiêng lại không ít lần khiến dư luận chỉ trích.
Mới đây nhất, cái tên Thư Dung lại một lần nữa gây bão mạng. Cụ thể trên một fanpage chuyên bàn chuyện của giới nghệ sĩ đăng ảnh cô nàng diện trang phục hở bạo đến chùa. Mặc váy ren mỏng manh, khoét sâu khoe ngực gợi cảm, cô làm nhiều người "ngứa mắt" khi thoải mái tạo dáng trước ống kính.
Trước đó vài tháng, cô đã nhận về hàng tấn "gạch đá" khi diện trang phục ôm sát cơ thể đến chùa lễ Phật. Thậm chí, những tư thế quỳ lạy của cô cũng khiến dân mạng phẫn nộ vì trông như đang tập yoga tại chùa.
Hết lần này đến lần khác gây tranh cãi vì cách ăn mặc “vô ý tứ”, Thư Dung càng khiến nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm.