Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng

Tối 21/3, Á hậu Thư Dung đã xuất hiện ở một sự kiện giải trí với phong cách gợi cảm cùng vẻ ngoài xinh đẹp. Mỹ nhân này trang điểm khá đậm, nhấn nhá nhiều vào đôi mắt và đôi môi. Xuất hiện trên thảm đỏ, Thư Dung gần như thu hút mọi ống kính bởi làn da trắng sứ được phô trọn trong bộ đầm đỏ nổi bật.

Có thể nói, Thư Dung là một trong những chân dài gây chú ý nhất trong sự kiện này. Dường như sau thời gian bị chỉ trích vì nghi án bán dâm nghìn đô, Thư Dung đã đầu tư không ít tiền bạc cho việc lên đời nhan sắc. Cuối chương trình, người đẹp cũng gây bất ngờ khi quyết định rút túi 30 triệu để ủng hộ từ thiện.