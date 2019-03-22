Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng

Hậu trường 22/03/2019 14:59

Thư Dung xuất hiện với chiếc đầm đỏ nổi bật, đồng thời gây chú ý khi bỏ túi 30 triệu đồng ủng hộ từ thiện.

Tối 21/3, Á hậu Thư Dung đã xuất hiện ở một sự kiện giải trí với phong cách gợi cảm cùng vẻ ngoài xinh đẹp. Mỹ nhân này trang điểm khá đậm, nhấn nhá nhiều vào đôi mắt và đôi môi. Xuất hiện trên thảm đỏ, Thư Dung gần như thu hút mọi ống kính bởi làn da trắng sứ được phô trọn trong bộ đầm đỏ nổi bật.

Có thể nói, Thư Dung là một trong những chân dài gây chú ý nhất trong sự kiện này. Dường như sau thời gian bị chỉ trích vì nghi án bán dâm nghìn đô, Thư Dung đã đầu tư không ít tiền bạc cho việc lên đời nhan sắc. Cuối chương trình, người đẹp cũng gây bất ngờ khi quyết định rút túi 30 triệu để ủng hộ từ thiện.

Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 1
Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 2
Thư Dung khoe vóc dáng đẹp miễn bàn trong bộ đầm đỏ nổi bật - Ảnh: Internet
Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 3
Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 4
Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 5
Thư Dung càng ngày càng đẹp và chăm chỉ đi làm từ thiện - Ảnh: Internet
Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 6
Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 7
Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 8
Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 9
Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 10
Gia cảnh nghèo khó, Thư Dung vẫn ủng hộ trẻ em mồ côi 30 triệu đồng - Ảnh 11
Thư Dung gây bất ngờ khi quyết định rút túi 30 triệu đồng làm từ thiện - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, một đường dây mại dâm mà trong đó có nhiều tên tuổi Á hậu, MC nổi tiếng bị triệt phá. Một trong số các chân dài bị bắt chính là Á hậu Đại dương 2017 Thư Dung.

Sau khi sự việc xảy ra, quản lý của người đẹp này đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn sự việc. Tuy nhiên với những hình ảnh bị rò rỉ, việc xác định rõ người bị bắt là Á hậu Thư Dung không hề khó đối với cư dân mạng. Được biết, gia cảnh của Thư Dung không hề khá giả vì bố bệnh tật nhiều năm nay. Dù vậy, chân dài này vẫn thường xuyên diện đồ hiệu, ngồi xe sang khiến ai nấy đều thắc mắc.

Khoe ảnh đi chùa lễ Phật giữa lùm xùm bán dâm, Thư Dung bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc

Khoe ảnh đi chùa lễ Phật giữa lùm xùm bán dâm, Thư Dung bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc

Tiếp tục đăng ảnh đi chùa tịnh tâm sau nghi án bán dâm, Thư Dung bị nhiều dân mạng chỉ trích kịch liệt.

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Từ khóa:   Thư Dung Á hậu bán dâm Thư Dung bán dâm

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