Thư Dung gây phẫn nộ khi lên tiếng phân trần chuyện thuê fan làm náo loạn thảm đỏ Mai Vàng

Hậu trường 17/01/2019 17:17

Sau khi bị chỉ trích vì làm màu tại thảm đỏ lễ trao giải Mai Vàng, Thư Dung đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân.

Trở lại showbiz sau thời gian ở ẩn trước nghi án bán dâm nghìn đô, Á hậu Thư Dung liên tục gây ồn ào trên mạng xã hội bởi những hành động bị cho là phản cảm của mình. Mới đây, người đẹp này tiếp tục gây choáng khi làm náo loạn tại thảm đỏ lễ trao giải Mai Vàng vì thuê rất nhiều fan đi theo cổ vũ. Ngay sau đó, phía ban tổ chức chương trình cho biết không hề mời Thư Dung. 

Thư Dung gây phẫn nộ khi lên tiếng phân trần chuyện thuê fan làm náo loạn thảm đỏ Mai Vàng - Ảnh 1
Thư Dung diện bộ váy vàng nổi bật tại thảm đỏ Mai Vàng dù không được ban tổ chức gửi giấy mời - Ảnh: FBNV

Trước sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng, mới đây Thư Dung đã lên tiếng phân trần. Cụ thể, cô cho biết mình đến theo diện khán giả xem show do có vé từ trước chứ hoàn toàn không phải giả làm khách mời. 

"Cách đây 1 tuần, có một người bạn của em nhắn là bạn có 2 vé Mai Vàng nhưng bạn của bạn ấy bận không đi được nên rủ em đi cùng. Em thừa nhận em không được mời đích danh vì em không phải nghệ sĩ được đề cử hay được tham gia những tác phẩm phim ảnh được đề cử. Em từ chối nhiều lời mời event khác nhưng lại rất thích giải Mai vàng vì năm sau em chuyên tâm đóng phim nên đã tham dự cùng bạn em.

Mai Vàng có 2 lớp soát vé nên nếu không có vé thì không thể dự được trong khi em ngồi xem đến cuối giờ. Khi biết em đến tham dự, ban tổ chức cũng nhắn là nếu biết em đến dự thì sẽ khuyên em không nên đến vì sợ ồn ào. Ban tổ chức không muốn có thông tin không hay sau chương trình nhưng em lỡ chuẩn bị trang phục rồi thì chờ nghệ sĩ đi xong rồi mình đi cuối...", Thư Dung cho hay.

Thư Dung gây phẫn nộ khi lên tiếng phân trần chuyện thuê fan làm náo loạn thảm đỏ Mai Vàng - Ảnh 2
Thư Dung được cho là thuê rất nhiều fan đi theo để chụp ảnh và hò hét tên mình trên thảm đỏ - Ảnh: FBNV
Thư Dung gây phẫn nộ khi lên tiếng phân trần chuyện thuê fan làm náo loạn thảm đỏ Mai Vàng - Ảnh 3
Thư Dung gây phẫn nộ khi lên tiếng phân trần chuyện thuê fan làm náo loạn thảm đỏ Mai Vàng - Ảnh 4
Sau thời gian về quê ở ẩn, cách Thư Dung quay trở lại showbiz khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh: FBNV
Thư Dung gây phẫn nộ khi lên tiếng phân trần chuyện thuê fan làm náo loạn thảm đỏ Mai Vàng - Ảnh 5
Thư Dung gây phẫn nộ khi lên tiếng phân trần chuyện thuê fan làm náo loạn thảm đỏ Mai Vàng - Ảnh 6
Thư Dung gây phẫn nộ khi lên tiếng phân trần chuyện thuê fan làm náo loạn thảm đỏ Mai Vàng - Ảnh 7
Thư Dung cho rằng bản thân không hề có ý gây náo loạn tại thảm đỏ Mai Vàng như truyền thông đưa tin - Ảnh: FBNV

Từ khi gia nhập showbiz, Thư Dung dính rất nhiều lùm xùm như ăn mặc hở hang, chụp ảnh phản cảm tại Tuyệt Tình Cốc và sau đó là dính vào nghi án bán dâm nghìn đô bị công an triệt phá hồi cuối năm 2018.

Suốt thời gian qua, người đẹp về quê bán trái cây giúp mẹ và chăm sóc ba bị bệnh thận. Gần đây, Thư Dung liên tục cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội và chăm chỉ đi sự kiện dù không được mời. Được biết, người đẹp đang có ý định lấn sân qua điện ảnh bằng một số vai diễn nhỏ trong phim truyền hình.

Người mẫu dính nghi án bán dâm Thư Dung xin lỗi BTC Mai Vàng

Người mẫu dính nghi án bán dâm Thư Dung xin lỗi BTC Mai Vàng

Người đẹp không mời Thư Dung xuất hiện tại lễ trao giải Mai Vàng 2018 tối 12-1 khiến dư luận không đồng tình. Thời gian qua, cô dính nghi án bán dâm và có nhiều phát ngôn gây sốc.

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