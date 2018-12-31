Nhìn loạt ảnh hở hang của Thư Dung, mấy ai tin cô chỉ vào khách sạn để nói chuyện

Trước khi dính nghi án bán dâm nghìn đô, Á hậu Thư Dung từng chụp rất nhiều bộ ảnh táo bạo khiến ai nhìn cũng phải nhức mắt.
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Á hậu Thư Dung là cái tên nổi đình nổi đám trên mạng xã hội từ sau bộ ảnh phản cảm chụp ở Tuyệt tình cốc - Đà Lạt. Chỉ vài tháng sau đó, người đẹp này tiếp tục khiến khán giả choáng váng khi bị cho là dính vào người dây bán dâm nghìn đô được công an triệt phá hồi tháng 9.
Sau sự việc trên, mỹ nhân này đã đóng cửa Facebook và quê ở ẩn suốt thời gian qua. Mới đây, người đẹp này đã quay trở lại hòng trần tình về những nỗi oan mà mình gặp phải. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Thư Dung khẳng định chỉ vào khách sạn để nói chuyện với đại gia chứ chưa cởi đồ. Tuy nhiên, khi ngắm loạt ảnh hở hang quá đà của cô thì không mấy ai tin vào điều đó. Có thể nói, gia nhập showbiz chưa đầy năm nhưng Thư Dung đã sở hữu hàng trăm tấm ảnh hở da thịt nhạy cảm với đủ các tư thế chụp. Bộ ảnh tại Tuyệt Tình Cốc chỉ là một trong số đó mà thôi.
Cách đây ít lâu, Thư Dung tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình của VTC và "đánh trống kêu oan". Người đẹp cho rằng mình đã bị cơ quan chức năng cũng như dư luận hiểu nhầm. Từ những ồn ào gặp phải, Thư Dung đã bị tước bỏ toàn bộ các danh hiệu giành được từ trước đến nay. Tuy nhiên, người đẹp này vẫn khẳng định mình đang là Á hậu Miss Eco International 2018 và không ai có quyền phủ nhận điều đó.
"Từ khi thi hoa hậu cho đến nay, không ai có quyền tước danh hiệu của tôi. Bằng thời gian và sự nỗ lực, tôi nghĩ mình xứng đáng nhận được những gì mình đã cố gắng. Còn bộ hình chụp ở Tuyệt tình cốc, tôi tình cờ thấy cảnh đẹp thì chụp chứ không có ý gì cả. Nhân đây tôi cũng xin lỗi vì sự bồng bột, nông nổi của mình", Thư Dung cho hay.