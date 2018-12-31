Nhìn loạt ảnh hở hang của Thư Dung, mấy ai tin cô chỉ vào khách sạn để nói chuyện

Á hậu Thư Dung là cái tên nổi đình nổi đám trên mạng xã hội từ sau bộ ảnh phản cảm chụp ở Tuyệt tình cốc - Đà Lạt. Chỉ vài tháng sau đó, người đẹp này tiếp tục khiến khán giả choáng váng khi bị cho là dính vào người dây bán dâm nghìn đô được công an triệt phá hồi tháng 9.

Sau sự việc trên, mỹ nhân này đã đóng cửa Facebook và quê ở ẩn suốt thời gian qua. Mới đây, người đẹp này đã quay trở lại hòng trần tình về những nỗi oan mà mình gặp phải. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Thư Dung khẳng định chỉ vào khách sạn để nói chuyện với đại gia chứ chưa cởi đồ. Tuy nhiên, khi ngắm loạt ảnh hở hang quá đà của cô thì không mấy ai tin vào điều đó. Có thể nói, gia nhập showbiz chưa đầy năm nhưng Thư Dung đã sở hữu hàng trăm tấm ảnh hở da thịt nhạy cảm với đủ các tư thế chụp. Bộ ảnh tại Tuyệt Tình Cốc chỉ là một trong số đó mà thôi.