Khoe ảnh đi chùa, Thư Dung bị chửi 'sấp mặt' vì tạo dáng phản cảm ở chốn linh thiêng

Hậu trường 06/12/2018 15:44

Vừa xuất hiện trở lại sau nghi án bán dâm nghìn đô, Thư Dung lại khiến dư luận "dậy sóng" vì khoe loạt ảnh đi chùa với dáng ngồi được cho là không phù hợp.

Sau nhiều tháng "ở ẩn", Thư Dung đã mở lại trang Facebook cá nhân vào cuối tháng 11 vừa qua. Và chỉ vài ngày ngắn ngủi, chân dài này lại khiến dư luận “sục sôi” với dòng trạng thái mới nhất của mình.

Trong bài viết mới được đăng tải, cô nàng đăng loạt ảnh đi chùa cầu nguyện với trang phục màu trắng gồm áo sơ mi, quần dài ôm sát cơ thể và giày thể thao. Tuy nhiên, Thư Dung lại khiến dư luận chỉ trích dữ dội vì cách tạo dáng không phù hợp chốn thiêng liêng. Không ít ý kiến cho rằng cô lạy Phật nhưng tạo dáng như đang tập yoga. Thậm chí một số dân mạng còn ví von những tư thế uốn éo của Thư Dung như “gái ngành”.

Khoe ảnh đi chùa, Thư Dung bị chửi 'sấp mặt' vì tạo dáng phản cảm ở chốn linh thiêng - Ảnh 1
Cư dân mạng chỉ trích cách lạy Phật của Thư Dung như đang tập yoga - Ảnh: Internet

Khoe ảnh đi chùa, Thư Dung bị chửi 'sấp mặt' vì tạo dáng phản cảm ở chốn linh thiêng - Ảnh 2

Khoe ảnh đi chùa, Thư Dung bị chửi 'sấp mặt' vì tạo dáng phản cảm ở chốn linh thiêng - Ảnh 3
Nhiều ý kiến cho rằng tạo dáng của Thư Dung không phù hợp  - Ảnh: Internet

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, chân dài sinh năm 1995 đã vội xóa một số hình ảnh ưỡn người khoe đường cong cơ thể quá đà.

Khoe ảnh đi chùa, Thư Dung bị chửi 'sấp mặt' vì tạo dáng phản cảm ở chốn linh thiêng - Ảnh 4
Hiện chân dài này đã gỡ loạt ảnh tạo dáng phản cảm và chỉ để lại hai khoảnh khắc này - Ảnh: FBNV 

Một Facebooker lên tiếng: “Ngày đi chùa tối đi khách. Ủa rồi lạy Phật mà cong mông cong ngực có bị vẹo cột sống không chị? Em cũng đi chùa mà em không biết có kiểu lạy Phật như chị đâu. Kiểu lạy này người trong ngành mới biết à chị”.

"Lần sau không cần làm nguyên album thế này đâu, tu trong tâm là được chứ đến đây tạo dáng rồi canh me lúc không có ai để chụp mọi tư thế cho đẹp thì kể cũng mất thời gian lắm luôn. Hay là muốn kết hợp đi tập yoga”, một người khác bức xúc.

Khoe ảnh đi chùa, Thư Dung bị chửi 'sấp mặt' vì tạo dáng phản cảm ở chốn linh thiêng - Ảnh 5

Khoe ảnh đi chùa, Thư Dung bị chửi 'sấp mặt' vì tạo dáng phản cảm ở chốn linh thiêng - Ảnh 6
Dư luận chỉ trích không thương tiếc loạt ảnh đi chùa của Thư Dung - Ảnh: FBNV
Á hậu Thư Dung mở lại trang cá nhân sau gần 3 tháng khóa vì nghi án bán dâm

Á hậu Thư Dung mở lại trang cá nhân sau gần 3 tháng khóa vì nghi án bán dâm

Đầu tháng 9/2018, Á hậu Thư Dung bất ngờ đóng trang cá nhân sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến nghi án bán dâm và bị tước bỏ hết mọi danh hiệu đã đạt được.

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