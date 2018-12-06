Sau nhiều tháng "ở ẩn", Thư Dung đã mở lại trang Facebook cá nhân vào cuối tháng 11 vừa qua. Và chỉ vài ngày ngắn ngủi, chân dài này lại khiến dư luận “sục sôi” với dòng trạng thái mới nhất của mình.

Trong bài viết mới được đăng tải, cô nàng đăng loạt ảnh đi chùa cầu nguyện với trang phục màu trắng gồm áo sơ mi, quần dài ôm sát cơ thể và giày thể thao. Tuy nhiên, Thư Dung lại khiến dư luận chỉ trích dữ dội vì cách tạo dáng không phù hợp chốn thiêng liêng. Không ít ý kiến cho rằng cô lạy Phật nhưng tạo dáng như đang tập yoga. Thậm chí một số dân mạng còn ví von những tư thế uốn éo của Thư Dung như “gái ngành”.