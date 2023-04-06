Lynk Lee diện váy bó sát gợi cảm, nhan sắc qua camera thường nhận phản ứng thế nào từ khán giả?

Hậu trường 06/04/2023 09:52

Hình ảnh trên sân khấu của Lynk Lee qua camera thường thu hút đông đảo sự chú ý!

Mới đây, dân tình truyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Lynk Lee tại một sân khấu ca nhạc. Theo đó, nữ ca sĩ thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng khi xuất hiện biểu diễn với chiếc đầm ôm sát, tôn lên vóc dáng cơ thể. 

Lynk Lee diện váy bó sát gợi cảm, nhan sắc qua camera thường nhận phản ứng thế nào từ khán giả? - Ảnh 1
Nữ ca sĩ thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng khi xuất hiện biểu diễn với chiếc đầm ôm sát cơ thể - Ảnh: Internet

Lynk Lee đã khuấy động được bầu không khí của chương trình với bản remix cực sôi động và tưng bừng. Hậu phẫu thuật thanh quản cách đây không lâu, giọng hát của Lynk Lee ở thời điểm hiện tại được nhận xét là khá ổn định, nữ tính và ngọt ngào hơn rất nhiều.

Lynk Lee diện váy bó sát gợi cảm, nhan sắc qua camera thường nhận phản ứng thế nào từ khán giả? - Ảnh 2
Qua camera thường của khán giả có thể dễ dàng nhận thấy vóc dáng của giọng ca Ngày ấy bạn và tôi có sự chuyển biến rõ ràng khi ngày một quyến rũ và bắt mắt hơn - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, qua camera thường của khán giả có thể dễ dàng nhận thấy vóc dáng của giọng ca Ngày ấy bạn và tôi có sự chuyển biến rõ ràng khi ngày một quyến rũ và bắt mắt hơn, cử chỉ hành động cũng mềm mại hơn trước.

Lynk Lee diện váy bó sát gợi cảm, nhan sắc qua camera thường nhận phản ứng thế nào từ khán giả? - Ảnh 3
Cư dân mạng cũng đồng tình với nhận xét về ngoại hình của Lynk Lee đang thay đổi theo chiều hướng tích cực, thăng hạng cả về mặt thanh lẫn sắc - Ảnh: Internet

Chủ nhân đăng tải màn trình diễn của Lynk Lee cũng không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp của nữ ca sĩ. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng đồng tình với nhận xét về ngoại hình của Lynk Lee đang thay đổi theo chiều hướng tích cực, thăng hạng cả về mặt thanh lẫn sắc. 

Lynk Lee diện váy bó sát gợi cảm, nhan sắc qua camera thường nhận phản ứng thế nào từ khán giả? - Ảnh 4
Chủ nhân đăng tải màn trình diễn của Lynk Lee cũng không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Trước đó, Lynk Lee bị nhiều người đánh giá là có phần "liều lĩnh" khi quyết định phẫu thuật chuyển giọng vì nguy cơ cao sẽ "mất giọng". Tuy nhiên, Lynk Lee cũng trấn an khán giả rằng mình sẽ chỉ phẫu thuật trái cổ để không ảnh hưởng đến giọng hát đồng thời dành nhiều lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn đồng cảm và ủng hộ mình trong những quyết định cá nhân.  

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Lynk Lee chuyển giới hoàn thiện sau 8 lần đại phẫu, tự tin là con gái 'xịn' và mong muốn lấy chồng

Giấc mơ của Lynk Lee cuối cùng đã hoàn thành, nhưng để có được hình hài hiện tại, cô phải đánh đổi nhiều thứ.

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