Lynk Lee thẳng thắn khi được hỏi 'Liệu có xem xét tham gia cuộc thi sắc đẹp trong tương lai ?'

Hậu trường 07/07/2022 10:38

Trước câu hỏi liệu rằng sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp trong tương lai qua sự thành công của Đỗ Nhật Hà, Lynk Lee đã có câu trả lời thẳng thắn về vấn đề này.

Với những khán giả trẻ, đặc biệt lứa tuổi học trò, không ai không biết đến Lynk Lee với ca khúc "Tạm biệt nhé". Bài hát được xem như là món quà mà bất kì học sinh nào khi chia tay cũng hát, cũng ngân nga. Sau đó, "Ngày ấy bạn và tôi" cũng nhận được cảm tình rất lớn từ người hâm mộ. Ca khúc được cover khắp cộng động mạng khiến Lynk Lee một bước nổi tiếng thành sao.

Lynk Lee thẳng thắn khi được hỏi 'Liệu có xem xét tham gia cuộc thi sắc đẹp trong tương lai ?' - Ảnh 1
Hình ảnh trước và sau khi chuyển giới của Lynk Lee - Ảnh: Internet

Người ta ấn tượng với Lynk Lee với diện mạo một anh chàng thư sinh mắt cận, phong cách xuề xoà. Anh không chưng diện, không chạy đua theo các mốt thời trang như những ngôi sao khác nhưng chính nét giản dị ấy, khiến anh thu hút và chiếm được cảm tình với người hâm mộ.

Cách đây chưa lâu, giọng ca 'Ngày ấy bạn và tôi' khiến nhiều người bất ngờ khi đưa ra quyết định chuyển giới. Hậu phẫu thuật, Lynk Lee đã có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến tình hình sức khỏe hiện tại. Theo đó Lynk Lee cho biết hiện mình đã có thể hoạt động và sinh hoạt như người bình thường, không phải lo sợ điều gì.

Lynk Lee thẳng thắn khi được hỏi 'Liệu có xem xét tham gia cuộc thi sắc đẹp trong tương lai ?' - Ảnh 2
Giọng ca 'Ngày ấy bạn và tôi' khiến nhiều người bất ngờ khi đưa ra quyết định chuyển giới - Ảnh: Internet

Lynk Lee chia sẻ với SAOstar: "Tôi là một người chuyển giới nhưng đã phẫu thuật lâu rồi, thế nên khi tham gia những chương trình thì tôi đã hoạt động như bình thường, không phải lo quá nhiều. Kiểu như mới làm ngực hay phẫu thuật xong thì sức khỏe chắc chắn sẽ không đảm bảo, tuy nhiên tôi đã hoàn thành mọi thứ từ lâu nên đến thời điểm hiện tại quá trình vận động hay sinh hoạt đều rất bình thường, không phải lo sợ một điều gì cả".

Khi được đặt câu hỏi liệu rằng sau thành công của Đỗ Nhật Hà, đặc biệt là sức hút lớn từ các cuộc thi nhan sắc, Lynk Lee sẽ tham gia một đấu trường sắc đẹp trong tương lai gần, giọng ca 'Tạm biệt nhé' cho biết mình vốn không hợp với những cuộc thi này.

Lynk Lee thẳng thắn khi được hỏi 'Liệu có xem xét tham gia cuộc thi sắc đẹp trong tương lai ?' - Ảnh 3
Lynk Lee cho biết mình vốn không hợp với những cuộc thi nhan sắc - Ảnh: Internet

"Tôi cũng đã chia sẻ nhiều rằng mình sẽ không tham gia bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào cả bởi tôi cảm thấy tôi không phù hợp làm Hoa hậu hay Á hậu. Nếu để làm người mẫu đi catwalk, chụp ảnh thì tôi sẵn sàng, còn nếu để thi Hoa hậu thì tôi không làm được đâu", Lynk Lee trả lời SAOstar.

Về việc truyền cảm hứng cho những người trong cộng đồng LGBT, Lynk Lee cho rằng bản thân là người chuyển giới nữ thì sẽ cố gắng làm sao để nữ tính hơn, một mặt cũng là cách để cho mọi người không "body shaming" mình và quen dần với hình ảnh mới mẻ này của ca sĩ.

"Tôi cũng sẽ chăm sóc cho bản thân và tham gia những hoạt động cộng đồng nhiều hơn, kể cả sau này khi tôi hoàn thành xong được giọng nói thì tôi nghĩ câu chuyện của mình sẽ có thể truyền thêm cảm hứng cho cộng đồng LGBT. Với những bạn tự ti về giọng nói thì sau này khi tôi thành công sẽ giúp cho các bạn có thêm động lực sống thật với bản thân, không còn phải nói giọng nam nữa, chính điều đó sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn rất là nhiều", cô nói.

Lynk Lee thẳng thắn khi được hỏi 'Liệu có xem xét tham gia cuộc thi sắc đẹp trong tương lai ?' - Ảnh 4
Hành trình chuyển giới vừa qua của Lynk Lee cũng như hành trình bơi ra biển cả, có sóng gió, có bão táp nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài tập trung cho mơ ước lớn nhất cuộc đời và đã được thực hiện, mới đây, Lynk Lee đã bất ngờ xuất hiện trở lại trong chương trình truyền hình thực tế Chuyến đi nhớ đời. Cô cho biết bản thân là người lái xe cho tốt, thế nhưng chính chương trình đã giúp cô có những kỷ niệm không bao giờ quên.

"Tôi có rất nhiều kỷ niệm trong chuyến đi, kể cả việc lái xe cũng là điều đáng nhớ. Đây là lần đầu tiên tôi được lái xe trên đồi cát. Ngoài ra cũng có một số thử thách về ăn uống, ăn nhiều đến mức tôi phải khóc, nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình", Lynk Lee hài hước kể.

Hành trình chuyển giới vừa qua của Lynk Lee cũng như hành trình bơi ra biển cả, có sóng gió, có bão táp nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc. Nó như cách cô chạm đến ước mơ của mình – một ước mơ đẹp nhưng phải chấp nhận đánh đổi.

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Từ khóa:   Lynk Lee Đỗ Nhật Hà Cuộc thi sắc đẹp

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