Bước ra từ cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, loạt mỹ nhân “ngày ấy” giờ ra sao?

Có thể nói, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam là một trong những đấu trường nhan sắc lớn và uy tính tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Tại đây, các cô gái tự tin thể hiện khả năng của mình, lan truyền những câu chuyện tích cực đến cộng đồng. Không dừng lại ở trong nước, khi đăng quang ở các thứ hạng cao, các cô gái còn được đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe Thế giới.

Người đẹp Võ Hoàng Yến giành được danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Năm 2015, người đẹp tuyên bố giải nghệ vì không còn đam mê với nghề nhưng sau đó cô nàng trở lại với vai trò người mẫu và trở thành HLV cho nhiều chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam. Hiện tại, Võ Hoàng Yến yêu xa một chàng trai Việt kiều ở Mỹ hơn cô 12 tuổi. Cả hai từng dự định kết hôn vào năm 2020 nhưng hoãn lại vì dịch bệnh.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 - Nguyễn Thùy Lâm nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ công chúng. Cùng năm, cô nàng xuất sắc lọt top 15 cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới. Được biết, năm 2010 Thùy Lâm chính thức kết hôn, ông xã của nàng hậu là Nguyễn Anh Tuấn - tiến sĩ kinh tế. Người đẹp sinh con trai đầu lòng năm 2010, con gái năm 2013. Hiện tại trong độ tuổi 34, Thùy Lâm chuyển hướng kinh doanh lĩnh vực làm đẹp , thỉnh thoảng dự sự kiện, chụp ảnh thời trang . Cô sống khá kín tiếng trên mạng xã hội và hiếm khi chia sẻ ảnh giản dị bên chồng con. Dù vậy nhưng nàng hậu vẫn nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của người hâm mộ mỗi khi xuất hiện.

Á hậu 1 Võ Hoàng Yến ngày càng thành công với sự nghiệp người mẫu (FBNV)

Cùng với Thùy Lâm và Võ Hoàng Yến, Dương Trương Thiên Lý là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Năm 2011, cô nàng kết hôn cùng với doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn - con trai nữ doanh nhân Tư Hường. Đầu năm 2012, nàng á hậu hạ sinh con trai đầu lòng. Năm 2014, Thiên Lý sinh con trai thứ hai. Vài năm trở lại đây, người đẹp hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Dương Trương Thiên Lý khá kín tiếng về cuộc sống đời tư và hôn nhân, gia đình.

Dù rất ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi khi xuất hiện Á hậu 2 Dương Trương Thiên Lý đều nhận được sự quan tâm từ phía người hâm mộ (FBNV)

2. Mùa giải 2015:

Top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ 2015

Ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 chính thức gọi tên Phạm Hương. Sau 3 năm đăng quang, Phạm Hương quyết định sang Mỹ rồi sinh hai con trai. Tại đây, nảng hậu có cuộc sống xa hoa, viên mãn. Mới đây, Phạm Hương trở về Việt Nam cùng hai con trai. Về nửa kia, người đẹp vẫn chưa tiết lộ.

Hiện tại Phạm Hương đang có cuộc sống viên mãn tại Mỹ (FBNV)

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Ngô Trà My kết hôn rồi rút khỏi showbiz. Hiện tại, cuộc sống của cô đầy bình yên, hạnh phúc. Cũng giống với nhiều Hoa hậu, Á hậu khác, Trà My khá kín tiếng về đời tư và cuộc sống hôn nhân, gia đình.

Dù trải qua nhiều năm, song, Á hậu 1 Ngô Trà My vẫn khiến dân tình ghen tị bởi nhan sắc cùng vóc dáng ngày càng xinh đẹp (FBNV)

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, Lệ Hằng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc thế giới 2016, song, cô nàng không may mắn khi outop tại cuộc thi năm đó. Sau nhiều năm trở lại đây, người đẹp thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật như diễn viên, người mẫu,... Về đời tư, Lệ Hằng khá kín tiếng.

Ngoài cuộc sống và công việc, Lệ Hằng thường xuyên tham gia các công tác thiện nguyện dành cho cộng đồng khiến nhiều người ngưỡng mộ (FBNV)

3. Mùa giải 2017:

Top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ 2017

H’hen Niê xuất sắc khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Nàng hậu hiện là mỹ nhân Việt có thành tích cao nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới khi lọt top 5 mùa giải năm 2018 diễn ra tại Thái Lan. Sau cuộc thi, cô nàng đắt show sự kiện, quảng cáo. Ngoài làm người mẫu, H’hen Niê còn đóng phim. Cô nàng được người hâm mộ yêu thích bởi sự giản dị cùng sự thân hiện của mình.

H'hen Niê được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh "Hoa hậu Quốc Dân" bởi sự giản dị và thân thiện của cô nàng (FBNV)

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy mang về thành tích top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Sau đấu trường này, cô tiếp tục công việc người mẫu. Hiện Hoàng Thùy là một trong những chân dài đắt giá tại các sàn diễn thời trang tại Việt Nam. Ngoài lĩnh vực người mẫu, á hậu này chia sẻ khi muốn thử sức mình với lĩnh vực ca hát trong thời gian sắp tới.

Hiện tại, Hoàng Thùy đang bắt đầu thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác, song, Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 được khán giả yêu thích và đón nhận (FBNV)

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Mâu Thủy vẫn theo đuổi công việc người mẫu. Người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, tham gia làm HLV cho rất nhiều chương trình truyền hình thực tế. Giống với Hoàng Thùy, Mâu Thủy cũng là một trong những chân dài đắt giá tại các sàn diễn thời trang tại Việt Nam.