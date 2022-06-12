Hoa hậu Tiểu Vy tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai, dân tình phì cười vì điều này!

Sao Việt 12/06/2022 07:42

Vừa qua, Hoa hậu Tiểu Vy đã có những chia sẻ chân thật về cuộc sống, tính cách và hình mẫu người yêu lý tưởng. Tại đây, dân tình phì cười vì độ ngây thơ của cô nàng khi được hỏi về tiêu chí chọn bạn trai của mình.

Tiểu Vy được khán giả biết đến sau đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, kể từ thời điểm ấy đến nay, nàng hậu rất kín tiếng về những mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Bởi thế, chuyện tình cảm của Tiểu Vy trở thành một ẩn số và khiến nhiều người hâm mộ tò mò mỗi khi nhắc đến. 

Hoa hậu Tiểu Vy tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai, dân tình phì cười vì điều này! - Ảnh 1
Tiểu Vy xuất sắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 (FBNV)

Mới đây, cô đã xuất hiện trên một talkshow, nàng hậu đã có dịp tâm sự và chia sẻ những câu chuyện về tình yêu, công việc, những vấn đề xoay quanh về cuộc sống của mình sau khi đăng quang. Tại đây, người đẹp thú nhận, cô vốn có tính cách nóng nảy, trẻ con nhưng sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu thì đã thay đổi nhiều. Mỹ nhân sinh năm 2000 chia sẻ: “Hồi trước, tôi hay có kiểu sẽ thể hiện ra ngoài rằng vì sao mình phải đi làm những công việc thế này. Tôi thể hiện ra ngoài, tôi khó chịu với mọi người. Tôi rất trẻ con, nhưng bây giờ tôi kiềm chế được cảm xúc của mình”.

Hoa hậu Tiểu Vy tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai, dân tình phì cười vì điều này! - Ảnh 2
Tại buổi talkshow, nàng hậu không ngần ngại chia sẻ hình mẫu về người bạn trai tương lai của mình (FBNV) 

Tiểu Vy đã chia sẻ về tiêu chí chọn người yêu tương lai của mình. Được biết, hình mẫu bạn trai lý tưởng của Hoa hậu Việt Nam 2018 là người thông minh để có thể trả lời được những câu hỏi “ngớ ngẩn” của cô. Tại đây, nàng hậu đã khiến không ít người hâm mộ phì cười bởi sự đáng yêu và ngây thơ của mình. 

Hoa hậu Tiểu Vy tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai, dân tình phì cười vì điều này! - Ảnh 3
Khán giả phấn khích vì độ ngây thơ và thật thà của nàng hậu: "Tôi hay hỏi ngớ ngẩn nên cần yêu người thông minh" (FBNV)

Ngoài ra, Tiểu Vi cũng không quá đề cao vấn đề vật chất của bạn trai, song về tương lai, người yêu của cô nàng phải kiếm được nhiều tiền hơn cô. Đặc biệt, cô cũng khiến cho MC chương trình và khán giả bất ngờ khi tự nhận bản thân là người khó tính, đỏng đảnh và đôi phần đáng ghét trong tình yêu.

 

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Kể từ khi đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy luôn nhận được sự chú ý đông đảo từ phía người hâm mộ.

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