Hoa hậu Tiểu Vy tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai, dân tình phì cười vì điều này!

Tiểu Vy được khán giả biết đến sau đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, kể từ thời điểm ấy đến nay, nàng hậu rất kín tiếng về những mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Bởi thế, chuyện tình cảm của Tiểu Vy trở thành một ẩn số và khiến nhiều người hâm mộ tò mò mỗi khi nhắc đến.

Tiểu Vy xuất sắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 (FBNV)

Mới đây, cô đã xuất hiện trên một talkshow, nàng hậu đã có dịp tâm sự và chia sẻ những câu chuyện về tình yêu, công việc, những vấn đề xoay quanh về cuộc sống của mình sau khi đăng quang. Tại đây, người đẹp thú nhận, cô vốn có tính cách nóng nảy, trẻ con nhưng sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu thì đã thay đổi nhiều. Mỹ nhân sinh năm 2000 chia sẻ: “Hồi trước, tôi hay có kiểu sẽ thể hiện ra ngoài rằng vì sao mình phải đi làm những công việc thế này. Tôi thể hiện ra ngoài, tôi khó chịu với mọi người. Tôi rất trẻ con, nhưng bây giờ tôi kiềm chế được cảm xúc của mình”.