Lâm Khánh Chi diện bikini khoe vóc dáng ở tuổi 44, dân tình bất ngờ khi số đo ba vòng được chính chủ bật mí!

Lâm Khánh Chi được khán giả biết đến là một nữ ca sĩ chuyển giới xinh đẹp và tài năng của Showbiz Việt. Dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần, nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ và vóc dáng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ, ganh tị.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lâm Khánh Chi đã đăng tải những bức ảnh diện bikini thả dáng trong chuyến du lịch ở Nha Trang. Nữ ca sĩ viết: "Tình em như con lũ cuốn đôi bở mưa giông. Tình anh như sông vắng trong xanh biển lặng. (Phụ nữ độc thân xinh đẹp nhất vì cô ấy có nhiều thời gian để yêu thương bản thân mình nhiều hơn nè, và em cũng thế….)