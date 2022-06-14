Lâm Khánh Chi diện bikini khoe vóc dáng ở tuổi 44, dân tình bất ngờ khi số đo ba vòng được chính chủ bật mí!

Vừa qua, Lâm Khánh Chi đã đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh diện bikini khoe đường cong nóng bỏng ở độ tuổi 44. Tại đây, mỹ nhân chuyển giới được dân tình khen ngợi về nhan sắc và vóc dáng ngày càng “thăng hạng” của mình.
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Lâm Khánh Chi được khán giả biết đến là một nữ ca sĩ chuyển giới xinh đẹp và tài năng của Showbiz Việt. Dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần, nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ và vóc dáng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ, ganh tị.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lâm Khánh Chi đã đăng tải những bức ảnh diện bikini thả dáng trong chuyến du lịch ở Nha Trang. Nữ ca sĩ viết: "Tình em như con lũ cuốn đôi bở mưa giông. Tình anh như sông vắng trong xanh biển lặng. (Phụ nữ độc thân xinh đẹp nhất vì cô ấy có nhiều thời gian để yêu thương bản thân mình nhiều hơn nè, và em cũng thế….)
Đặc biệt nhất phải kể đến số đo cơ thể mà người đẹp bật mí trên bài viết. Lâm Khánh Chi không ngần ngại chia sẻ: ”Vòng 1: 85; Vòng 2: 58; Vòng 3: 96”. Có thể thấy, sau khi chia tay với chồng cũ, Lâm Khánh Chi đã bắt đầu quan tâm và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Cô nàng liên tục đăng ảnh khoe vóc dáng, làn da căng mịn, nhan sắc ngày càng “thăng hạng”.
Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ dành những lời khen có cánh cho Lâm Khánh Chi. Đa số đều bất ngờ vì độ trẻ trung và xinh đẹp của nữ ca sĩ chuyển giới trong độ tuổi 44. Tại đây, cũng có một số bình luận vui khi so sánh người đẹp cùng với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Có thể thấy ở độ tuổi tứ tuần, Lâm Khánh Chi sở hữu nhan sắc và vóc dáng khiến nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị!