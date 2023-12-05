Lưu Hương Giang bùi ngùi tiết lộ chuyện bất đồng với con gái, nói một câu khiến hội phụ huynh 'cay khóe mắt'

Nữ ca sĩ cho biết do con gái vào tuổi dậy thì nên giữa hai mẹ con có những bất đồng.

Sau nhiều ồn ào về đời tư, sự trở lại của ca sĩ Lưu Hương Giang trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã thu hút nhiều sự quan tâm. Mới đây, trong tập phát sóng thứ 5 của chương trình, Lưu Hương Giang nghẹn ngào trải lòng về con gái khiến hội phụ huynh vô cùng đồng cảm. Sau nhiều ồn ào về đời tư, sự trở lại của ca sĩ Lưu Hương Giang trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã thu hút nhiều sự quan tâm Theo đó, nữ ca sĩ cho biết do con gái vào tuổi dậy thì nên giữa hai mẹ con thường xuyên xảy ra những bất đồng. Lưu Hương Giang chia sẻ: "Con gái vào tuổi dậy thì nên hai mẹ con thường xuyên bất đồng về quan điểm. Mình cảm thấy con gái bắt đầu lớn và rời xa mình. Có nhiều điều hai mẹ con không hiểu nhau. Tối hôm qua, hai mẹ con chat rất dài. Con gái nói mẹ thay đổi và không còn thương con như trước nữa".

Nữ ca sĩ cho biết do con gái vào tuổi dậy thì nên giữa hai mẹ con thường xuyên xảy ra những bất đồng Lưu Hương Giang cho biết thông qua màn hóa trang của mình thành con gái, cô muốn nhắn nhủ với con rằng những gì bản thân làm là để có một nền tảng vững chắc cho con và gia đình. Cô khẳng định tình yêu của mình dành cho con chưa bao giờ vơi cạn. Nghe tâm sự của Lưu Hương Giang, Phương Vy cho biết cùng là mẹ nên cô phần nào thấu hiểu, đồng cảm với cảm xúc và tâm trạng của Lưu Hương Giang.

Cô khẳng định tình yêu của mình dành cho con chưa bao giờ vơi cạn Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh làm đám cưới vào năm 2009 sau 4 năm hẹn hò. Cả hai từng được ví là "cặp đôi vàng của làng nhạc Việt" và hiện họ có hai con gái chung. Được biết, các con của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh có tên thân mật là Mina và Misu nên kênh Youtube NaSu chính là từ ghép tên của 2 nhóc tỳ. Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh làm đám cưới vào năm 2009 sau 4 năm hẹn hò. Các con của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh có tên thân mật là Mina và Misu Sau ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồ Hoài Anh dường như im hơi lặng tiếng trước truyền thông lẫn mạng xã hội. Suốt một thời gian guan dài, Lưu Hương Giang lẫn Hồ Hoài Anh đều chỉ đăng tải hình ảnh bản thân cùng 2 con chứ không có đối phương. Dân tình dấy lên nhiều nghi vấn Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang rạn nứt hôn nhân Kể từ đó, dân tình cũng dấy lên nhiều nghi vấn Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang rạn nứt hôn nhân. Nói về việc này, trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ hiếm hoi rằng: "Tôi và Hồ Hoài Anh đang rất văn minh với nhau, cùng chăm sóc các con".

Con gái Hồ Hoài Anh mâu thuẫn gay gắt với mẹ, nói Lưu Hương Giang thay đổi, "không thương con như trước nữa" "Con gái vào tuổi dậy thì nên hai mẹ con thường xuyên bất đồng về quan điểm", Lưu Hương Giang tiết lộ trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

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