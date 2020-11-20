Lương Bằng Quang và Ngân 98 đăng tin tuyển quản lý, dân mạng đọc yêu cầu mà té xỉu

Là cặp đôi thị phi của showbiz Việt, Lương Bằng Quang và Ngân 98 tiếp tục khiến khán giả ngỡ ngàng với bài đăng tuyển quản lý trên trang cá nhân.

Lương Bằng Quang hiện đang là ca sĩ, nhạc sĩ và kiêm trợ lý cho bạn gái Ngân 98. Tuy nhiên, vì công việc quá bận rộn nên anh quyết định đăng tin tìm quản lý trên trang Facebook cá nhân.

Theo đó, Lương Bằng Quang đưa ra tiêu chí tuyển quản lý ngay đầu bài đăng: “Quang muốn tìm một bạn chuyên làm 1 việc duy nhất: Tìm người bán Lương Bằng Quang và Ngân 98 được giá”.

Sau lời mở đầu gây chú ý này, Lương Bằng Quang mô tả công việc, đồng thời đưa ra những tiêu chí khác khi tuyển quản lý. Cụ thể, nam ca sĩ không quan tâm học vấn, bằng cấp, mà chỉ yêu cầu ai có nhã hứng với công việc thì nộp đơn ứng tuyển. Đặc biệt, ứng cử viên phải lập được kế hoạch “bán” anh và Ngân 98.

Yêu cầu tuyển quản lý của Lương Bằng Quang khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, Lương Bằng Quang một lần nữa khiến dân mạng bất ngờ về phương thức tuyển quản lý của mình. Thay vì gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua email thì bạn trai Ngân 98 để lại số điện thoại để mọi người ứng tuyển qua Zalo.

Cuối bài đăng, Lương Bằng Quang chốt hạ: “Quang sẽ gọi lại bạn nếu thấy có duyên”. Trong phần bình luận, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước yêu cầu tuyển quản lý của cặp đôi. Bên cạnh đó, cũng có không ít ứng viên muốn thử sức với vai trò này.

Lương Bằng Quang được người hâm mộ biết đến với loạt ca khúc nổi tiếng như: Dịu dàng đến từng phút giây, Nỗi đau ngự trị, Còn mãi một tình yêu, Nước mắt vô hình… Tuy nhiên, từ sau khi hẹn hò Ngân 98, khán giả chỉ nhớ đến anh với những scandal tai tiếng về đời tư.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luong-bang-quang-va-ngan-98-dang-tin-tuyen-quan-ly-dan-mang-doc-yeu-cau-ma-te-xiu-387478.html