Lương Bằng Quang và Ngân 98 đăng tin tuyển quản lý, dân mạng đọc yêu cầu mà té xỉu

Hậu trường 20/11/2020 10:25

Là cặp đôi thị phi của showbiz Việt, Lương Bằng Quang và Ngân 98 tiếp tục khiến khán giả ngỡ ngàng với bài đăng tuyển quản lý trên trang cá nhân.

Lương Bằng Quang hiện đang là ca sĩ, nhạc sĩ và kiêm trợ lý cho bạn gái Ngân 98. Tuy nhiên, vì công việc quá bận rộn nên anh quyết định đăng tin tìm quản lý trên trang Facebook cá nhân.

Theo đó, Lương Bằng Quang đưa ra tiêu chí tuyển quản lý ngay đầu bài đăng: “Quang muốn tìm một bạn chuyên làm 1 việc duy nhất: Tìm người bán Lương Bằng Quang và Ngân 98 được giá”.

Sau lời mở đầu gây chú ý này, Lương Bằng Quang mô tả công việc, đồng thời đưa ra những tiêu chí khác khi tuyển quản lý. Cụ thể, nam ca sĩ không quan tâm học vấn, bằng cấp, mà chỉ yêu cầu ai có nhã hứng với công việc thì nộp đơn ứng tuyển. Đặc biệt, ứng cử viên phải lập được kế hoạch “bán” anh và Ngân 98.

luong bang quang
Yêu cầu tuyển quản lý của Lương Bằng Quang khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, Lương Bằng Quang một lần nữa khiến dân mạng bất ngờ về phương thức tuyển quản lý của mình. Thay vì gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua email thì bạn trai Ngân 98 để lại số điện thoại để mọi người ứng tuyển qua Zalo.

Cuối bài đăng, Lương Bằng Quang chốt hạ: “Quang sẽ gọi lại bạn nếu thấy có duyên”. Trong phần bình luận, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước yêu cầu tuyển quản lý của cặp đôi. Bên cạnh đó, cũng có không ít ứng viên muốn thử sức với vai trò này.

Lương Bằng Quang được người hâm mộ biết đến với loạt ca khúc nổi tiếng như: Dịu dàng đến từng phút giây, Nỗi đau ngự trị, Còn mãi một tình yêu, Nước mắt vô hình… Tuy nhiên, từ sau khi hẹn hò Ngân 98, khán giả chỉ nhớ đến anh với những scandal tai tiếng về đời tư.

Diện đồ lưới siêu mát mẻ 'lộ từ trên xuống dưới', Ngân 98 gây phẫn nộ vì chi tiết quá phản cảm

Diện đồ lưới siêu mát mẻ 'lộ từ trên xuống dưới', Ngân 98 gây phẫn nộ vì chi tiết quá phản cảm

Đến hẹn lại lên, Ngân 98 khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung loạt ảnh diện váy lưới "mặc như không mặc" và tạo dáng gây phản cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Bằng Quang và Ngân 98 Ngân 98 ca sĩ Lương Bằng Quang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026