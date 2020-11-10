Ngân 98 diện đồ lưới 'đánh cá' xuyên thấu, lộ từ trên xuống dưới gây tranh cãi vì 'mặc cũng như không'

Hậu trường 10/11/2020 16:54

Ngân 98 tiếp tục khiến cư dân mạng "đỏ mặt tía tai" khi tung ảnh mặc đồ xuyên thấu, lộ gần như toàn bộ da thịt trước ống kính.

Mới đây, Ngân 98 gây bão mạng khi tung hình ảnh nóng bỏng khó cưỡng lên trang cá nhân. Trong ảnh, chân dài họ Võ diện váy lưới xuyên thấu khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Bộ cánh "mặc như không mặc" của bạn gái Lương Bằng Quang lộ gần như toàn bộ vòng 1 ngồn ngộn và vòng 3 khủng. Không chỉ vậy, cô nàng còn tạo dáng vô cùng gợi cảm trước ống kính.

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Bức ảnh mặc đồ 'có như không' của Ngân 98 gây sốt mạng xã hội - Ảnh: FB

Dù không phải lần đầu khoe ảnh thiếu vải, nhưng Ngân 98 vẫn khiến dân tình choáng váng vì độ táo bạo. Sau mỗi lần bị chỉ trích, bạn gái Lương Bằng Quang càng tung ảnh sexy hơn.

Có thể nói, phong cách ăn mặc táo bạo khoe cơ thể chính là sở thích của Ngân 98. Cô không mấy để tâm đến những lời góp ý của mọi người. Cách đây không lâu, "thánh nữ ngực khủng' bị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấm diễn 4 tháng vì mặc đồ gây phản cảm khi đi diễn DJ. Sau án phạt này, cô nàng không rút kinh nghiệm mà còn hở bạo hơn.

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Trang cá nhân của bạn gái Lương Bằng Quang ngập tràn những bức ảnh nóng bỏng khó cưỡng thế này - Ảnh: FB
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Lương Bằng Quang và Ngân 98 nhiều lần bị chỉ trích vì dùng chiêu trò để PR bản thân - Ảnh: FB

Bên cạnh gu thời trang hở bạo, Ngân 98 còn được biết đến là bạn gái Lương Bằng Quang. Họ được mệnh danh là "cặp đôi thị phi" của showbiz Việt. Những phát ngôn của cả hai về chuyện "giường chiếu" từng khiến dư luận dậy sóng.

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