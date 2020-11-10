Sinh con chưa đầy 1 tuần, Hồ Ngọc Hà khoe ảnh xinh đẹp rạng rỡ và tiết lộ bất ngờ về cân nặng hiện tại

Hậu trường 10/11/2020 15:53

Khả năng lấy lại vóc dáng "thần tốc" của ca sĩ Hồ Ngọc Hà chỉ sau 6 ngày sinh mổ thai đôi khiến nhiều chị em trầm trồ, ngưỡng mộ.

Sau khi báo tin vui hạ sinh song thai, ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Hiện giọng ca "cả một trời thương nhớ" đã xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Trên trang cá nhân, thi thoảng cô vẫn cập nhật một vài hình ảnh và thông tin về các nhóc tỳ.

Những hình ảnh đầu tiên của hai thiên thần nhỏ được Kim Lý và Hồ Ngọc Hà lần lượt công khai với mọi người. Công chúng hi vọng cô sẽ sớm khoe cận mặt hai nhóc tỳ.

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Trong suốt quá trình Hồ Ngọc Hà sinh nở, Kim Lý luôn túc trực tại bệnh viện - Ảnh: FB
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Diện mạo hai nhóc tỳ nhà Hà Hồ gây chú ý - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải hình ảnh mới nhất lên mạng xã hội. Cô còn tiết lộ cân nặng hiện tại sau 6 ngày sinh mổ: "Em của ngày hôm nay sắp về kg cũ rồi các bác ạ".

Dòng chia sẻ của bạn gái Kim Lý khiến công chúng ngỡ ngàng xen lẫn ngưỡng mộ. Bởi dù đang trong thời gian ở cữ nhưng cô đã sắp lấy lại cân nặng chuẩn như thời chưa sinh nở. Hiếm sản phụ nào có thể lấy lại vóc dáng nhanh như bà mẹ ba con Hồ Ngọc Hà.

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Hà Hồ công khai hình ảnh mới nhất sau sinh và khoe sắp lấy lại số cân nặng ban đầu - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc Kim Lý '1 nách 2 con' gây sốt mạng xã hội - Ảnh: FB

Ngày 4/11 vừa qua, Hồ Ngọc Hà hạ sinh thành công cặp song sinh 1 trai 1 gái. Trong suốt quá trình bầu bí, nữ ca sĩ giấu kín mọi thông tin. Mãi đến cận kề ngày "vỡ chum", cô mới báo tin vui với mọi người. Được biết, tên thật của 2 nhóc tỳ nhà Hà Hồ là Elisabeth Ly (bé gái) và Leon Ray Ly (bé trai), tên thân mật ở nhà là Lisa và Leon.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhan sắc Hồ Ngọc Hà

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