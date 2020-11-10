Đang ôm con, Đông Nhi cười 'rung giường, té ghế' khi xem lại loạt ảnh lầy lội trong ngày cưới

Hậu trường 10/11/2020 15:09

Dù đã 1 năm trôi qua nhưng khi xem lại loạt ảnh "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn" của dàn khách mời trong đám cưới của mình, Đông Nhi vẫn không thể nhịn cười.

Mới đây, ca sĩ Đông Nhi khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ lại loạt ảnh kỷ niệm nhân 1 năm ngày cưới. Bà xã Ông Cao Thắng cho biết, dù đang ôm con gái nhưng cô vẫn không thể nhịn cười trước sự lầy lội của dàn khách mời.

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Trấn Thành trước và sau khi đi ăn cưới - Ảnh: FB
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Diệu Nhi bị ném xuống hồ bơi đến rơi cả tóc giả - Ảnh: FB
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Có ai nhận ra đây là ca sĩ Minh Hằng? - Ảnh: FB

Đông Nhi hài hước viết: "1 năm sau ngày cưới, giờ Ngọc đã là bà bỉm ngồi nhà xem lại loạt khoảnh khắc siêu đáng yêu này mà nhớ mọi người, nhớ đêm hôm ấy quá trời quá đất. Đang ngồi ôm con gái mà cười rung giường, té ghế".

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh "đào mộ" quá khứ lập tức thu hút sự chú ý lớn của đông đảo dân mạng. Trong ảnh, dàn khách mời đình đám như: Trấn Thành, Noo Phước Thịnh, Ngô Thanh Vân, Quang Vinh, Diệu Nhi, Minh Hằng, Song Luân, Jun Phạm... ai cũng rơi vào tình cảnh "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn".

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Quang Vinh sau cuộc vui - Ảnh: FB
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Noo Phước Thịnh khi bị 'ma men' nhập - Ảnh: FB
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Song Luân không thể hài hơn - Ảnh: FB
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Jun Phạm say đến quên trời đất nằm vật vạ trên bãi cát - Ảnh: FB
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Hình ảnh cô dâu Đông Nhi trong lễ cưới khiến dân mạng không nhịn được cười - Ảnh: FB

Hiện bài viết "đào mộ" ảnh cũ của nữ ca sĩ đã thu về hơn 70 ngàn lượt like. Mọi người vào để lại bình luận nhắc nhớ lại kỷ niệm, ca sĩ Noo Phước Thịnh bày tỏ: "Không phải một mình bạn nhớ, cả thế giới đều sẽ nhớ ngày hôm ấy”.

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Tổ ấm viên mãn của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sau 1 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Một năm sau đám cưới, tổ ấm của Đông Nhi và Ông Cao Thắng càng trọn vẹn hơn khi con gái cưng vừa chào đời. Nhiều bạn bè của cặp đôi hi vọng vợ chồng nghệ sĩ sẽ tổ chức tiệc đầy tháng cho ái nữ hoành tráng để mọi người có thể đến chung vui.

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