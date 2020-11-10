Đang ôm con, Đông Nhi cười 'rung giường, té ghế' khi xem lại loạt ảnh lầy lội trong ngày cưới

Mới đây, ca sĩ Đông Nhi khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ lại loạt ảnh kỷ niệm nhân 1 năm ngày cưới. Bà xã Ông Cao Thắng cho biết, dù đang ôm con gái nhưng cô vẫn không thể nhịn cười trước sự lầy lội của dàn khách mời.

Trấn Thành trước và sau khi đi ăn cưới - Ảnh: FB

Diệu Nhi bị ném xuống hồ bơi đến rơi cả tóc giả - Ảnh: FB

Có ai nhận ra đây là ca sĩ Minh Hằng? - Ảnh: FB

Đông Nhi hài hước viết: "1 năm sau ngày cưới, giờ Ngọc đã là bà bỉm ngồi nhà xem lại loạt khoảnh khắc siêu đáng yêu này mà nhớ mọi người, nhớ đêm hôm ấy quá trời quá đất. Đang ngồi ôm con gái mà cười rung giường, té ghế".