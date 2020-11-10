Từng ngăn cấm 2 con, hiện tại mối quan hệ giữa mẹ ruột và mẹ chồng Lê Phương có thật sự tốt đẹp?

Hậu trường 10/11/2020 10:34

Động thái mới đây của diễn viên Lê Phương chứng minh rằng mối quan hệ giữa hai bên gia đình thông gia vô cùng thân thiết.

Mới đây, diễn viên Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh con gái trong vòng tay bà nội và bà ngoại. Động thái tưởng chừng hết sức bình thường của chân dài gốc Trà Vinh lại nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng. Mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Lê Phương khi biết cách dung hòa giúp mối quan hệ của hai bên nội ngoại ngày càng tốt đẹp.

Lê Phương viết: "Mẹ đưa máy lên, đếm 2-3 là em giơ tay lên kiểu 'yeahhh' để chụp hình. Hỏi sao 2 bà không mê, lên Sài Gòn chơi với em cả tháng để 2 ông ở nhà mòn mỏi".

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Mẹ ruột và mẹ chồng Lê Phương vui vẻ đi chơi cùng cháu gái - Ảnh: FB

Trên Facebook cá nhân, mẹ ruột Lê Phương còn hào hứng khoe ảnh chụp cùng bà thông gia. Mẫu thân nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" hài hước chú thích: "Chị ngoại, chị nội đi giải ngố". Những hình ảnh này là minh chứng rõ nhất về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bà thông gia.

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Có thể thấy mối quan hệ giữa hai bên thông gia vô cùng êm đẹp - Ảnh: FB
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Bé Cà Pháo nhận được tình cảm chân thành của mẹ ruột Trung Kiên - Ảnh: FB

Trước khi tái hôn với ca sĩ Trung Kiên, Lê Phương từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Họ ly hôn khi đã có con trai chung Cà Pháo. Những đổ vỡ trong quá khứ và chênh lệch về tuổi tác từng khiến cô vấp phải nhiều thị phi khi kết hôn lần hai.

Ngoài dư luận, nữ diễn viên từng vấp phải sự phản đối của ba mẹ chồng. Tuy nhiên sau tất cả, tình cảm chân thành của Lê Phương và Trung Kiên khiến hai bên gia đình cảm động và dành lời chúc hạnh phúc cho hai con.

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