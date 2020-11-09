Bị vặn vẹo mãi chưa thấy ra miền Trung, Hoài Linh lên tiếng chuyện ngưng nhận tiền và ngày đi cứu trợ

Hậu trường 09/11/2020 16:52

Động thái mới nhất của nghệ sĩ Hoài Linh về chuyện quyên góp tiền cứu trợ miền Trung và ngày lên đường cụ thể gây chú ý.

Nghệ sĩ Việt đã góp phần không nhỏ trong hoạt động thiện nguyện, giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai. Nhiều ngày qua, rất nhiều đoàn thiện nguyện của các nghệ sĩ như: Thủy Tiên, Đại Nghĩa, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Trang Trần... đã có mặt giúp bà con nơi đây.

Danh hài Hoài Linh cũng lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân nhiều ngày qua. Đến hiện tại, nam nghệ sĩ họ Võ đã quyên góp được hơn 12 tỷ đồng.

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Danh hài Hoài Linh cho biết sẽ đóng tài khoản cứu trợ vào tối 11/11 - Ảnh: FB

Hành động đẹp của anh được mọi người hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên trong số đó, một vài dân mạng kém duyên vẫn để lại những ý kiến thiếu tinh tế. Cụ thể, dân mạng vào vặn vẹo chuyện Hoài Linh quyên góp được số tiền khá lớn nhưng sao vẫn chưa ra miền Trung cứu trợ.

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã chính thức lên tiếng chia sẻ về vấn đề này. Nam danh hài cho biết sẽ ngưng nhận tiền quyên góp vào ngày 11/11 và sẽ lên đường ra miền Trung cứu trợ.

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Hoài Linh sẽ trực tiếp trao tiền cứu trợ cho bà con vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai - Ảnh: FB

Hoài Linh thông báo: "Tình hình ủng hộ miền Trung của bà con trong và ngoài nước tính đến nay là 19 ngày, từ 18 giờ chiều ngày 20/10 đến ngày 8/11. Số tiền hiện nay đã được 12 tỷ 521 triệu 628 ngàn 963 đồng. Cám ơn quý vị đã hướng về miền Trung. Linh xin phép thông báo là chốt đến 18 giờ ngày 11/11 sẽ không dám nhận quyên góp nữa và lên đường về miền Trung với con số cuối cùng mà quý vị chuyển vào".

Dưới bài viết, mọi người chúc nam danh hài nhiều sức khỏe để giúp được nhiều bà con miền Trung đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ. 

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