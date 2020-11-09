Con gái Trương Ngọc Ánh lớn nhanh như thổi, xinh xắn và cao gần bằng bố dù mới 12 tuổi

Hậu trường 09/11/2020 13:55

Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng bé Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt thần thái thu hút công chúng.

Bé Bảo Tiên là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Từ khi vừa lọt lòng, con gái Trương Ngọc Ánh đã sống trong nhung lụa. Đặc biệt, diện mạo của cô bé thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người mỗi khi lộ diện.

Con gái Trương Ngọc Ánh lớn nhanh như thổi, xinh xắn và cao gần bằng bố dù mới 12 tuổi - Ảnh 1
Gương mặt xinh xắn của con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn - Ảnh: FB
Con gái Trương Ngọc Ánh lớn nhanh như thổi, xinh xắn và cao gần bằng bố dù mới 12 tuổi - Ảnh 2
Đôi chân dài miên man của cô bé ở tuổi 12 - Ảnh: FB

Từ bé, Bảo Tiên đã được nhận xét thừa hưởng nét đẹp nổi trội của bố mẹ nổi tiếng. Mọi người đoán rằng, ái nữ nhà Trần Bảo Sơn sẽ sớm trở thành một mỹ nhân đình đám nếu lấn sân showbiz.

Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, con gái Trương Ngọc Ánh còn gây ấn tượng bởi chiều cao đáng ngưỡng mộ. Đôi chân thon dài đúng chuẩn người mẫu khiến dân mạng xuýt xoa.

Con gái Trương Ngọc Ánh lớn nhanh như thổi, xinh xắn và cao gần bằng bố dù mới 12 tuổi - Ảnh 3
Bảo Tiên được ba mẹ đầu tư cho học tập trong môi trường tốt nhất - Ảnh: FB

Mới đây, Trần Bảo Sơn gây trầm trồ khi chia sẻ ảnh mới nhất bên con gái Bảo Tiên. Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng cô bé đã cao gần bằng ba. Càng lớn, "công chúa nhỏ" nhà Trương Ngọc Ánh lại xinh xắn hơn. Đường nét trên gương mặt cô bé vô cùng hài hòa thanh tú, vóc dáng cao và thanh mảnh.

Con gái Trương Ngọc Ánh lớn nhanh như thổi, xinh xắn và cao gần bằng bố dù mới 12 tuổi - Ảnh 4

Con gái Trương Ngọc Ánh lớn nhanh như thổi, xinh xắn và cao gần bằng bố dù mới 12 tuổi - Ảnh 5
Cô bé cao gần bằng ba khi mới 12 tuổi - Ảnh: FB

Bé Bảo Tiên là kết quả cuộc hôn nhân từng hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Sau khi bố mẹ chia tay, cô bé sống cùng mẹ nhưng vẫn nhận được sự yêu thương, quan tâm của ba. Mối quan hệ của vợ chồng nghệ sĩ sau khi "đường ai nấy đi" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ luôn dành những lời tốt đẹp cho nhau và cùng chăm sóc con gái.

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Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh bé Bảo Tiên

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