Con gái Trương Ngọc Ánh lớn nhanh như thổi, xinh xắn và cao gần bằng bố dù mới 12 tuổi

Bé Bảo Tiên là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Từ khi vừa lọt lòng, con gái Trương Ngọc Ánh đã sống trong nhung lụa. Đặc biệt, diện mạo của cô bé thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người mỗi khi lộ diện.

Gương mặt xinh xắn của con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn - Ảnh: FB

Đôi chân dài miên man của cô bé ở tuổi 12 - Ảnh: FB

Từ bé, Bảo Tiên đã được nhận xét thừa hưởng nét đẹp nổi trội của bố mẹ nổi tiếng. Mọi người đoán rằng, ái nữ nhà Trần Bảo Sơn sẽ sớm trở thành một mỹ nhân đình đám nếu lấn sân showbiz.