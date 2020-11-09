Trước lời than vãn của vợ cũ Hương Trần về chuyện chăm sóc con trai Đậu Đậu, diễn viên Việt Anh lập tức có động thái gây chú ý.

Mới đây, người đẹp Hương Trần gây chú ý khi đăng tải dòng tâm sự về chuyện chăm con. Được biết, bé Đậu Đậu rất hay bị ốm vặt và thường xuyên nghỉ học. Bên cạnh sự vất vả, vợ cũ Việt Anh tủi thân khi mỗi lần một mình ôm con trai đến bệnh viện khám.

Cô tâm sự: "Con người ta tháng cùng lắm ốm 1 lần, con mình tuần chắc bị ốm tới 4 ngày là ít. Nghĩ nuôi 1 đứa sao cực thế. Tự dưng cảm thấy đuối, tự dưng cảm thấy ước gì có 1 người để nương tựa cho mẹ và con. 2 mẹ con ôm nhau đi viện thấy thương con, tủi thân quá".

Con trai chung của Việt Anh và Hương Trần - Ảnh: FB

Ngay sau bài viết, mọi người để lại bình luận đồng cảm với Hương Trần và động viên cô giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho bé Đậu Đậu.

Sau khi đọc được tâm sự của vợ cũ, diễn viên Việt Anh cũng vào an ủi: "Qua 3 tuổi sẽ đỡ hơn, em để ý đầu mùa thời tiết thay đổi, Đậu hay bị hô hấp. Nhớ giữ họng và mũi cho Đậu nhé". Động thái của Phan Hải "Người phán xử" được mọi người khen ngợi. Dù không trực tiếp chăm bé, nhưng nam diễn viên vẫn luôn dành sự quan tâm, thăm hỏi vợ cũ và con trai.

Việt Anh dặn dò Hương Trần chuyện chăm con - Ảnh: FB

Sau mọi hiểu lầm, cặp đôi thoải mái gặp gỡ và trò chuyện như những người bạn - Ảnh: FB

Việt Anh và Hương Trần từng có thời gian dài hạnh phúc. Họ ly hôn vào năm 2019, con trai chung sống với mẹ tại Hà Nội. Thời gian mới "đường ai nấy đi", cặp đôi nhiều lần lời qua tiếng lại chuyện nuôi dạy con chung. Tuy nhiên hiện tại, Việt Anh và vợ cũ đã tìm được tiếng nói chung và giữ mối quan hệ tốt đẹp vì quý tử.

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