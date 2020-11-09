Lê Dương Bảo Lâm đăng ảnh '1 nách 2 con' giống Kim Lý, còn khéo bẻ lái chuyện kết sui gia với Hồ Ngọc Hà

Hậu trường 09/11/2020 15:41

Sự hài hước của Lê Dương Bảo Lâm khiến dân mạng không thể nhịn cười. Có lẽ đây là cách nam diễn viên gửi lời chúc mừng đến đàn chị Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là hai cái tên hot nhất những ngày qua. Cặp đôi vừa đón cặp song sinh một trai một gái ra đời khỏe mạnh. Sau khi thông tin này được công khai, cuộc sống của họ càng được chú ý nhiều hơn. Đặc biệt là những hình ảnh liên quan đến cặp song sinh.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Mọi người hi vọng cặp đôi "Cả một trời thương nhớ" sẽ công khai thêm nhiều khoảnh khắc đáng yêu của hai thiên thần nhỏ.

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Khoảnh khắc hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khi cặp song sinh chào đời - Ảnh: FB
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Bức ảnh Kim Lý bế hai con gây 'tan chảy' - Ảnh: FB

Hòa chung niềm vui của gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Lê Dương Bảo Lâm vừa hài hước đăng ảnh bế 2 cô con gái giống với khoảnh khắc "1 nách 2 con" của Kim Lý. Hành động của nam diễn viên như một lời chúc gửi đến gia đình đàn chị. Chưa hết, anh còn khéo léo nhắc chuyện sui gia với Kim Lý và Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng thích thú.

Lê Dương Bảo Lâm hài hước viết: "Anh sui chị sui tui khỏe chưa anh... vô tình mình lại có tấm ảnh giống nhau... mắc cười ghê anh ha".

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Lê Dương Bảo Lâm hài hước 'cover' cảnh 1 nách 2 con của Kim Lý và nhận sui gia - Ảnh: FB

Trước đó, trong những lần livestream, Lê Dương Bảo Lâm gây thích thú khi tiết lộ sẽ gả con gái lớn Bảo Nhi cho con trai Hồ Ngọc Hà. Còn cô con gái nhỏ vừa sinh Bảo Ngọc, nam diễn viên hứa kết thông gia với Lý Nhã Kỳ.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà diễn viên Lê Dương Bảo Lâm Hà Hồ và Kim Lý

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