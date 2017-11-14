Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng

Loạt ảnh mới nhất của bà mẹ đơn thân Khánh Lý và con trai gây sốt cộng đồng mạng vì quá dễ thương.

3 năm sau ngày chia tay Mạc Hồng Quân, Khánh Ly hiện tại có cuộc sống khá yên bình bên cậu con trai kháu khỉnh. Từ khi sinh con, bà mẹ đơn thân cũng rút lui hẳn khỏi showbiz, tập trung phát triển cửa hàng thời trang riêng. Những khi rảnh rỗi, cựu hot girl đưa con trai đi chơi, về quê để tận hưởng không khí trong lành.

Dù thiếu vắng tình yêu và sự chăm sóc của bố nhưng bé Khoai Tây vẫn đáng yêu và bụ bẫm hơn nhiều em bé cùng độ tuổi. Khánh Ly cũng đươc nhiều người ngưỡng mộ vì rất khéo chăm sóc và dạy dỗ con.

Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và Mạc Hồng Quân đã lớn đến nhường này Bé Khoai Tây hiện tại đã được 1 tuổi rưỡi và thường xuyên theo mẹ lên chùa để tụng kinh. Quý tử nhà Khánh Ly trông khá chững chạc trong bộ trang phục “tiểu sư phụ” và rất ngoan ngoãn mỗi khi mẹ yêu cầu chắp tay niệm Phật.

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