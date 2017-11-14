Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 14/11/2017 13:49

Loạt ảnh mới nhất của bà mẹ đơn thân Khánh Lý và con trai gây sốt cộng đồng mạng vì quá dễ thương.

3 năm sau ngày chia tay Mạc Hồng Quân, Khánh Ly hiện tại có cuộc sống khá yên bình bên cậu con trai kháu khỉnh. Từ khi sinh con, bà mẹ đơn thân cũng rút lui hẳn khỏi showbiz, tập trung phát triển cửa hàng thời trang riêng. Những khi rảnh rỗi, cựu hot girl đưa con trai đi chơi, về quê để tận hưởng không khí trong lành.

Dù thiếu vắng tình yêu và sự chăm sóc của bố nhưng bé Khoai Tây vẫn đáng yêu và bụ bẫm hơn nhiều em bé cùng độ tuổi. Khánh Ly cũng đươc nhiều người ngưỡng mộ vì rất khéo chăm sóc và dạy dỗ con.

Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Hai mẹ con lên đường về quê - Ảnh: FBNV

Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2
Bé Khoai Tây hiện tại đã 3 tuổi, rất hiếu động và thương mẹ - Ảnh: FBNV

Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3
Con trai Mạc Hồng Quân kháu khỉnh và giống bố như đúc - Ảnh: FBNV

Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4
Cậu nhóc rất thích ôm mẹ và dành tặng những nụ hôn âu yếm - Ảnh: FBNV

Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 5
Dù là mẹ đơn thân những Khánh Ly vẫn hạnh phúc vì luôn có "soái ca" bên cạnh - Ảnh: FBNV

Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 6
Cựu hot girl Hà thành được nhiều người ngưỡng mộ vì khéo chăm con - Ảnh: FBNV

Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 7

Lúc nhỏ dễ thương và giống bố, vẻ ngoài hiện tại của con trai Khánh Ly - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 8
Vẻ bụ bẫm của Khoai Tây khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa thích mê - Ảnh: FBNV

Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và Mạc Hồng Quân đã lớn đến nhường này

Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và Mạc Hồng Quân đã lớn đến nhường này

Bé Khoai Tây hiện tại đã được 1 tuổi rưỡi và thường xuyên theo mẹ lên chùa để tụng kinh. Quý tử nhà Khánh Ly trông khá chững chạc trong bộ trang phục “tiểu sư phụ” và rất ngoan ngoãn mỗi khi mẹ yêu cầu chắp tay niệm Phật.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Ly Mạc Hồng Quân con trai Mạc Hồng Quân bé Khoai Tây

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42