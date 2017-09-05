Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và Mạc Hồng Quân đã lớn đến nhường này

Hậu trường 05/09/2017 06:23

Bé Khoai Tây hiện tại đã được 1 tuổi rưỡi và thường xuyên theo mẹ lên chùa để tụng kinh. Quý tử nhà Khánh Ly trông khá chững chạc trong bộ trang phục “tiểu sư phụ” và rất ngoan ngoãn mỗi khi mẹ yêu cầu chắp tay niệm Phật.

Vì có người mẹ tín nhiệm Phật pháp nên ngay từ nhỏ, bé Khoai Tây đã được mẹ đưa lên chùa quy y để được Phật che chở. Khánh Ly mong muốn con trai sau này sẽ trở thành một người lương thiện, đức độ, sống bao dung và ít sân si với đời.

Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/mac-hong-quan.topic'>Mạc Hồng Quân</a>
Bé Khoai Tây theo mẹ đi chùa dịp lễ Vu Lan - Ảnh: FBNV

Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và Mạc Hồng Quân
Con trai Khánh Ly càng lớn càng giống Mạc Hồng Quân như đúc - Ảnh: FBNV

Tuy làm mẹ đơn thân và chịu nhiều thiệt thòi nhưng tình cũ Mạc Hồng Quân vẫn được cư dân mạng ngưỡng mộ vì rất khéo chăm con. Bé Khoai Tây càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu và có nhiều nét giống bố như đúc.

Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và Mạc Hồng Quân
Khánh Ly chia sẻ, bé Khoai Tây rất ngoan và thương mẹ - Ảnh: FBNV

Khánh Ly hiện tại đã tách rời hẳn khỏi showbiz nhiều thị phi. Cô tập trung cho công việc quản lý cửa hàng thời trang và dạy dỗ bé Khoai Tây. Hot girl nổi tiếng một thời đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và dường như không còn bận tâm chút nào về người cũ.

Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và Mạc Hồng Quân
Cậu bé nay đã hơn một tuổi rưỡi  - Ảnh: FBNV

Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và Mạc Hồng Quân

Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và Mạc Hồng Quân
Nhìn bé Khoai Tây, nhiều người vẫn xót xa khi em thiếu đi tình thương của bố  - Ảnh: FBNV

Trong khi Mạc Hồng Quân đang rất hạnh phúc bên Kỳ Hân thì có vẻ như Khánh Ly vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận bất cứ một người đàn ông nào khác.

Cộng đồng mạng hy vọng, khi bé Khoai Tây lớn thêm chút nữa thì Khánh Ly sẽ lại mở lòng mình để đón nhận một tình yêu mới. Vì phụ nữ dù có mạnh mẽ ra sao thì rồi cũng có lúc yêu đuối, cần dựa vào vai của một người đàn ông để đi qua mưa nắng cuộc đời.

Từ khóa:   Mạc Hồng Quân Kỳ Hân Khánh Ly bé Khoai Tây con trai Khánh Ly

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