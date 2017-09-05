Ngỡ ngàng bé Khoai Tây, con của Khánh Ly và Mạc Hồng Quân

Vì có người mẹ tín nhiệm Phật pháp nên ngay từ nhỏ, bé Khoai Tây đã được mẹ đưa lên chùa quy y để được Phật che chở. Khánh Ly mong muốn con trai sau này sẽ trở thành một người lương thiện, đức độ, sống bao dung và ít sân si với đời.

Tuy làm mẹ đơn thân và chịu nhiều thiệt thòi nhưng tình cũ Mạc Hồng Quân vẫn được cư dân mạng ngưỡng mộ vì rất khéo chăm con. Bé Khoai Tây càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu và có nhiều nét giống bố như đúc.

Khánh Ly hiện tại đã tách rời hẳn khỏi showbiz nhiều thị phi. Cô tập trung cho công việc quản lý cửa hàng thời trang và dạy dỗ bé Khoai Tây. Hot girl nổi tiếng một thời đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và dường như không còn bận tâm chút nào về người cũ.

Trong khi Mạc Hồng Quân đang rất hạnh phúc bên Kỳ Hân thì có vẻ như Khánh Ly vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận bất cứ một người đàn ông nào khác.

Cộng đồng mạng hy vọng, khi bé Khoai Tây lớn thêm chút nữa thì Khánh Ly sẽ lại mở lòng mình để đón nhận một tình yêu mới. Vì phụ nữ dù có mạnh mẽ ra sao thì rồi cũng có lúc yêu đuối, cần dựa vào vai của một người đàn ông để đi qua mưa nắng cuộc đời.