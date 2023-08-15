Long đẹp trai hiếm hoi cho vợ mới lộ diện trong tiệc đầy tháng của con, nhan sắc mẹ bỉm ra sao mà gây chú ý!

Nhan sắc cùng vóc dáng sau khi sinh của cô đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Long Đẹp Trai từng là một trong những diễn viên nổi tiếng xuất thân từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh còn được biết đến cuộc hôn nhân với diễn viên Phi Nga và có chung 1 nhóc tỳ. Tuy nhiên, vào tháng 2/2023 vừa qua, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ hình ảnh đám cưới của Long Đẹp Trai với vợ mới thì khán giả mới ngỡ ngàng thông tin anh và Phi Nga đã ly hôn vào năm 2021. Vào tháng 2/2023 vừa qua, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ hình ảnh đám cưới của Long Đẹp Trai với vợ mới thì khán giả mới ngỡ ngàng thông tin anh và Phi Nga đã ly hôn vào năm 2021 Sau ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp và chăm sóc cho con. "Tôi không chủ động chia sẻ chuyện riêng nhưng hình ảnh cũng đã được đăng trên mạng xã hội. Tôi không muốn chuyện tình cảm của mình ồn ào, càng không muốn tổn thương ai. Nhiều khi thông tin này đăng tải cũng là một cách tốt để Nga có thể tiến tới với mối quan hệ khác" - Long Đẹp Trai chia sẻ.

Sau ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp và chăm sóc cho con Đến ngày 18/7, trên trang cá nhân, người hâm mộ lần nữa bất ngờ khi Long Đẹp Trai đăng tải hình ảnh nhóc tỳ kháu khỉnh và đính kèm dòng trạng thái: "Hi con gái, chào mừng con đến với Ba, yêu con!". Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và netizen gửi lời chúc mừng đến Long Đẹp Trai. Ngày 18/7, trên trang cá nhân, người hâm mộ lần nữa bất ngờ khi Long Đẹp Trai đăng tải hình ảnh nhóc tỳ kháu khỉnh Mới đây nhất, nam diễn viên hạnh phúc đăng tải loạt ảnh tổ chức đầy tháng cho con gái. Anh viết: "Đầy tháng rồi, chúc con ăn nhanh chóng lớn nhe". Nam diễn viên còn tiết lộ tên đầy đủ của ái nữ nhà mình là Vũ An Nhiên.

Mới đây nhất, nam diễn viên hạnh phúc đăng tải loạt ảnh tổ chức đầy tháng cho con gái Đáng chú ý trong hình ảnh đăng tải, bà xã của Long đẹp trai cũng hiếm hoi xuất hiện. Nhan sắc cùng vóc dáng sau khi sinh của cô đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Vợ nam nghệ sĩ trông nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều và nhan sắc ưa nhìn, có nụ cười khá rạng rỡ. Đáng chú ý trong hình ảnh đăng tải, bà xã của Long đẹp trai cũng hiếm hoi xuất hiện Bạn bè gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của Long đẹp trai Sau khi đi thêm bước nữa, Long Đẹp Trai vẫn tiếp tục công việc đóng phim, đi diễn và thỉnh thoảng dành thời gian để du lịch. Tuy nhiên, nam diễn viên hạn chế chia sẻ hình ảnh về vợ. Nói về vợ hiện tại, Long Đẹp Trai từng bộc bạch: "Gia đình vợ biết tôi từng đổ vỡ, có một con nhưng vẫn đồng ý. Vợ cũng biết việc tôi vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp với Phi Nga và hàng tháng chu cấp cho con trai. Cuộc sống của tôi đơn giản, không drama như mọi người nghĩ đâu".

Long Đẹp Trai khoe con gái mới sinh sau nhiều tháng công bố ly hôn với Phi Nga, đặt tên 'cực kêu' Long Đẹp Trai và Phi Nga thông báo ly hôn vào giữa tháng 3/2023. Đến mới đây, nam diễn viên bất ngờ khoe ảnh con gái mới sinh khiến CĐM ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-ep-trai-hiem-hoi-cho-vo-moi-lo-dien-trong-tiec-ay-thang-cua-con-nhan-sac-me-bim-ra-sao-ma-gay-chu-y-609816.html