Hậu ly hôn, Long Đẹp Trai hạnh phúc bên vợ trẻ, hé lộ mối quan hệ gây chú ý với người cũ

Long Đẹp Trai cũng thừa nhận sau khi công bố tin ly hôn anh không khỏi bối rối và ban đầu anh có chút áp lực vì cảm thấy không thoải mái vì cuộc sống riêng bị đào xới.

Vừa qua, thông tin cặp đôi diễn viên Long đẹp trai và Linh Nga ly hôn sau 8 năm bên nhau khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng tiếc nuối. Cặp đôi từng được người hâm mộ yêu mến vì luôn mang đến tiếng cười và những năng lượng tích cực cho khán giả mỗi khi xuất hiện. Năm 2017, Long Đẹp Trai và diễn viên Phi Nga chào đón thành viên mới là bé Cỏ - con trai đầu lòng. Vừa qua, thông tin cặp đôi diễn viên Long đẹp trai và Linh Nga ly hôn sau 8 năm bên nhau Cùng thời điểm công bố ly hôn, diễn viên Long Đẹp Trai cũng gây xôn xao khi loạt ảnh cưới bên vợ trẻ được lan truyền khắp cõi mạng. Chia sẻ với truyền thông, diễn viên Long Đẹp Trai cho biết, anh và Phi Nga đã chia tay một thời gian khá lâu. Sau ly hôn, mối quan hệ giữa nam diễn viên và vợ cũ vẫn tốt đẹp, tôn trọng lẫn nhau và xem nhau như anh em.

Cùng thời điểm công bố ly hôn, diễn viên Long Đẹp Trai cũng gây xôn xao khi loạt ảnh cưới bên vợ trẻ được lan truyền khắp cõi mạng "Chúng tôi ly hôn đã lâu rồi. Tôi với Nga dừng lại trong êm đẹp nên cả hai cũng không đăng tải thông này. Tôi không muốn làm tổn thương Nga và ngược lại. Bây giờ chúng tôi gặp nhau thì vẫn là anh em. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Sắp tới, tôi còn dắt con tham gia một cuộc thi chạy và Nga vẫn đi theo chăm sóc bé" - Long Đẹp Trai chia sẻ. "Chúng tôi ly hôn đã lâu rồi. Tôi với Nga dừng lại trong êm đẹp nên cả hai cũng không đăng tải thông này. Tôi không muốn làm tổn thương Nga và ngược lại. Bây giờ chúng tôi gặp nhau thì vẫn là anh em" - Long đẹp trai nói Đồng thời, nam diễn viên chia sẻ, đám cưới cùng vợ mới chỉ là buổi tiệc nhỏ và kín đáo. Sau lần đổ vỡ, anh không muốn làm tổn thương người cũ: "Tôi không chủ động chia sẻ chuyện riêng nhưng hình ảnh cũng đã được đăng trên mạng xã hội. Tôi không muốn chuyện tình cảm của mình ồn ào, càng không muốn tổn thương ai. Bình yên cho bản thân, người thân và gia đình là điều quan trọng với tôi".

Về Phi Nga, sau ly hôn cô là người chăm sóc trực tiếp con trai Long Đẹp Trai cũng thừa nhận sau khi công bố tin ly hôn anh không khỏi bối rối và ban đầu anh có chút áp lực vì cảm thấy không thoải mái vì cuộc sống riêng bị đào xới. Tuy nhiên, nhìn theo mặt tích cực, Long Đẹp Trai tâm sự: "Nhiều khi thông tin này đăng tải cũng là một cách tốt để Nga có thể tiến tới với mối quan hệ khác. Mình là nghệ sĩ nhưng cũng là con người vẫn phải yêu thương, giận hờn, ghen ghét. Khi không còn duyên thì chia tay. Nhưng là nghệ sĩ nên được khán giả chú ý, quan tâm hơn". Hiện tại, cuộc sống của Long đẹp trai cùng vợ mới diễn ra cũng êm đềm bình thường như trước. Anh vẫn đóng phim, đi diễn và thỉnh thoảng dành thời gian để du lịch. Nói về vợ hiện tại, nam diễn viên cho biết: "Gia đình vợ biết tôi từng đổ vỡ, có một con nhưng vẫn đồng ý. Vợ cũng biết việc tôi vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp với Phi Nga và hàng tháng chu cấp cho con trai. Cuộc sống của tôi đơn giản, không drama như mọi người nghĩ đâu". Vừa qua khi con bị bệnh nhập viện, Phi Nga cũng hiếm hoi nhắc đến chồng cũ trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn anh đã phụ giúp chăm sóc con trong suốt thời gian qua. Về Phi Nga, sau ly hôn cô là người chăm sóc trực tiếp con trai. Cô vẫn tiếp tục với các hoạt động nghệ thuật như đóng phim, ca hát. Nữ diễn viên cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh về cuộc sống trên trang cá nhân với tinh thần tích cực, vui vẻ. Vừa qua khi con bị bệnh nhập viện, cô cũng hiếm hoi nhắc đến chồng cũ trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn anh đã phụ giúp chăm sóc con trong suốt thời gian qua. Long Đẹp Trai là nam diễn viên xuất thân từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Với lối diễn xuất duyên dáng, hài hước, Long Đẹp Trai để lại ấn tượng với nhiều khán giả. Sau khi sân khấu Nụ Cười Mới đóng cửa, anh vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật như chạy show, đóng phim truyền hình...

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