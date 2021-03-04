Loạt sao Việt ra đi bất ngờ vì đột quỵ, 'thủ phạm' là điều không ai ngờ tới

Cách đây gần 3 tháng, chiều ngày 9/12/2020, cả giới showbiz Việt lẫn công chúng cả nước bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ hài Chí Tài qua đời , để lại niềm tiếc thương vô hạn cho hàng triệu khán giả.

Trước đó không lâu, cố nghệ sĩ Chí Tài còn thực hiện một clip về chủ đề sức khỏe với nội dung thực hiện thử thách “One Leg Challenge - Đứng một chân”. Với thử thách này, anh đã thất bại khi chỉ trụ được 4 giây, trong khi ngưỡng an toàn là 20 giây trở lên. Một số khán giả cho rằng đây là dấu hiệu cảnh báo xấu về tình trạng sức khỏe của Chí Tài.

Được biết, nguyên nhân Chí Tài ra đi đột ngột là do đột quỵ sau khi tập thể dục. Nam nghệ sĩ được một người sống cùng chung cư phát hiện tại thang bộ thoát hiểm.

Sự ra đi của Chí Tài để lại nhiều cú sốc lớn cho gia đình, bạn bè và cả những người yêu mến anh. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức ở cả Việt Nam và Mỹ, hưởng thọ 62 tuổi.

Nghệ sĩ Vân Quang Long

Nỗi đau từ sự mất mát của nam diễn viên Chí Tài chưa qua thì ngay thời điểm bước sang năm mới 2021, người hâm mộ Việt Nam lại nhận thêm tin buồn của ca sĩ Vân Quang Long.

Ca sĩ Vân Quang Long - Ảnh: Internet

Theo vợ cũ của nam ca sĩ - chị Ái Vân, Vân Quang Long mất do đột quỵ tại Mỹ, hưởng dương 41 tuổi. Tro cốt của anh sẽ được chuyển về Việt Nam và an táng tại quê nhà Đồng Tháp. Toàn bộ tiền phúng điếu của tang lễ được dùng để chăm lo cho con cái của Vân Quang Long.

Bên cạnh sự xót thương dành cho cố ca sĩ, khán giả còn quan tâm đến những câu chuyện lùm xùm xoay quanh người vợ thứ 2 của anh - Linh Lan. Từ việc bố mẹ Vân Quang Long không thừa nhận cô là con dâu cho tới việc bị người thân tố sống giả tạo, không biết phải trái.

Được biết, Vân Quang Long được khán giả yêu mến từ khi còn hoạt động trong nhóm nhạc 1088 cùng Điền Thái Tuấn, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc. Cách đây 2 năm, anh tuyên bố giải nghệ và quyết định qua Mỹ định cư.

Nghệ sĩ Anh Vũ

Vào năm 2019, nghệ sĩ Anh Vũ đã bất ngờ "tạm biệt khán giả" khi bị đột quỵ trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Nam diễn viên qua đời tại nơi ở, nguyên nhân được cho là do tắm vào thời điểm đêm khuya.

Theo lời chia sẻ từ đồng nghiệp, Anh Vũ có dấu hiệu mệt mỏi, đờ đẫn, nói lắp bắp trong suốt thời gian tạp luyện cho chuyến lưu diễn.

Diễn viên Anh Vũ - Ảnh: Internet

Anh Vũ ra đi khi chỉ mới 47 tuổi, để lại nhiều hoài bão và đam mê nghệ thuật. Nhiều bạn bè của anh là các nghệ sĩ đã vô cùng sốc tại thời điểm ấy, đặc biệt là NSND Hồng Vân.

Đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu

Đỗ Quang Hải Âu được biết đến với vai trò đạo diễn của bộ phim chuyển thể từ truyện cổ tích Thạch Sanh. Anh bất ngờ ra đi ở tuổi 37, được kết luận là đột quỵ khi đang làm việc tại phòng dựng phim.

Đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu - Ảnh: Internet

Người thân của đạo diễn cho hay, trước khi xảy ra sự việc đáng buồn trên, Hải Âu hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có biểu hiện mệt mỏi, chưa kể anh từng là cascadeur chuyên nghiệp nên sức lực rất dồi dào.

Đột quỵ - nỗi lo không của riêng ai

Liên quan tới đột quỵ, nguồn gốc bệnh rất đa dạng, đến từ nhiều vấn đề khác nhau. Đại đa số người dân thường nghĩ rằng do tắm đêm, thế nhưng nguyên nhân dẫn đến đột quỵ không chỉ có vậy. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ điển hình phải kể đến như: cholesterol cao, thừa cân, hút thuốc, sử dụng rượu nhiều, lạm dụng thuốc tránh thai, bị nhiễm lạnh...

Theo các chuyên gia y tế, nguy cơ xảy ra đột quỵ gia tăng theo tuổi, tăng gấp đôi cứ mỗi 10 năm sau 55 tuổi. Theo thống kê, có gần 28% ca đột quỵ xảy ra ở người dưới 65 tuổi.

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Đột quỵ thế giới (WSO), "giờ vàng" của bệnh nhân đột quỵ là 4,5 giờ. Đồng thời, khi phát hiện bệnh, tốt nhất bệnh nhân bị đột quỵ cấp nên được đưa đến các bệnh viện trong vòng 30 phút, đây được xem là thời gian "kim cương" để cứu chữa bệnh nhân.

Ngoài ra, các dấu hiệu để giúp người dân nhận biết đột quỵ bao gồm: Liệt mặt, yếu hoặc liệt tay, rối loạn ngôn ngữ hoặc đột ngột nói không thành lời,... Nếu người bệnh gặp những triệu chứng trên, cần liên hệ ngay đơn vị cấp cứu. Quan trọng hơn, người bệnh cần ghi nhớ thời điểm phát bệnh để thông báo với đội ngũ y tế.

Một lưu ý khác khi sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân đột quỵ là người nhà bệnh nhân không được tự ý điều trị như bấm huyệt, châm cứu, đánh gió, vì những động tác này có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh và làm mất thời gian vàng điều trị.