Loạt sao Việt ra đi bất ngờ vì đột quỵ, 'thủ phạm' là điều không ai ngờ tới

Hậu trường 04/03/2021 10:07

Đột quỵ hiện đang là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng tử vong cao trên thế giới và tỉ lệ này ngày càng tăng qua các năm. Năm vừa qua, giới giải trí Việt phải đón nhận nhiều tin dữ khi nhiều nghệ sĩ gạo cội qua đời vì đột quỵ như Chí Tài, Vân Quang Long.

Nghệ sĩ Chí Tài

Cách đây gần 3 tháng, chiều ngày 9/12/2020, cả giới showbiz Việt lẫn công chúng cả nước bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ hài Chí Tài qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho hàng triệu khán giả.

Được biết, nguyên nhân Chí Tài ra đi đột ngột là do đột quỵ sau khi tập thể dục. Nam nghệ sĩ được một người sống cùng chung cư phát hiện tại thang bộ thoát hiểm.

dot quy
Nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, cố nghệ sĩ Chí Tài còn thực hiện một clip về chủ đề sức khỏe với nội dung thực hiện thử thách “One Leg Challenge - Đứng một chân”. Với thử thách này, anh đã thất bại khi chỉ trụ được 4 giây, trong khi ngưỡng an toàn là 20 giây trở lên. Một số khán giả cho rằng đây là dấu hiệu cảnh báo xấu về tình trạng sức khỏe của Chí Tài.

Sự ra đi của Chí Tài để lại nhiều cú sốc lớn cho gia đình, bạn bè và cả những người yêu mến anh. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức ở cả Việt Nam và Mỹ, hưởng thọ 62 tuổi.

Nghệ sĩ Vân Quang Long

Nỗi đau từ sự mất mát của nam diễn viên Chí Tài chưa qua thì ngay thời điểm bước sang năm mới 2021, người hâm mộ Việt Nam lại nhận thêm tin buồn của ca sĩ Vân Quang Long.

dot quy
Ca sĩ Vân Quang Long - Ảnh: Internet

Theo vợ cũ của nam ca sĩ - chị Ái Vân, Vân Quang Long mất do đột quỵ tại Mỹ, hưởng dương 41 tuổi. Tro cốt của anh sẽ được chuyển về Việt Nam và an táng tại quê nhà Đồng Tháp. Toàn bộ tiền phúng điếu của tang lễ được dùng để chăm lo cho con cái của Vân Quang Long.

Bên cạnh sự xót thương dành cho cố ca sĩ, khán giả còn quan tâm đến những câu chuyện lùm xùm xoay quanh người vợ thứ 2 của anh - Linh Lan. Từ việc bố mẹ Vân Quang Long không thừa nhận cô là con dâu cho tới việc bị người thân tố sống giả tạo, không biết phải trái.

Được biết, Vân Quang Long được khán giả yêu mến từ khi còn hoạt động trong nhóm nhạc 1088 cùng Điền Thái Tuấn, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc. Cách đây 2 năm, anh tuyên bố giải nghệ và quyết định qua Mỹ định cư.

Nghệ sĩ Anh Vũ

Vào năm 2019, nghệ sĩ Anh Vũ đã bất ngờ "tạm biệt khán giả" khi bị đột quỵ trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Nam diễn viên qua đời tại nơi ở, nguyên nhân được cho là do tắm vào thời điểm đêm khuya.

Theo lời chia sẻ từ đồng nghiệp, Anh Vũ có dấu hiệu mệt mỏi, đờ đẫn, nói lắp bắp trong suốt thời gian tạp luyện cho chuyến lưu diễn.

dot quy
Diễn viên Anh Vũ - Ảnh: Internet

Anh Vũ ra đi khi chỉ mới 47 tuổi, để lại nhiều hoài bão và đam mê nghệ thuật. Nhiều bạn bè của anh là các nghệ sĩ đã vô cùng sốc tại thời điểm ấy, đặc biệt là NSND Hồng Vân.

Đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu

Đỗ Quang Hải Âu được biết đến với vai trò đạo diễn của bộ phim chuyển thể từ truyện cổ tích Thạch Sanh. Anh bất ngờ ra đi ở tuổi 37, được kết luận là đột quỵ khi đang làm việc tại phòng dựng phim.

sao viet dot quy
Đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu - Ảnh: Internet

Người thân của đạo diễn cho hay, trước khi xảy ra sự việc đáng buồn trên, Hải Âu hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có biểu hiện mệt mỏi, chưa kể anh từng là cascadeur chuyên nghiệp nên sức lực rất dồi dào.

Đột quỵ - nỗi lo không của riêng ai

Liên quan tới đột quỵ, nguồn gốc bệnh rất đa dạng, đến từ nhiều vấn đề khác nhau. Đại đa số người dân thường nghĩ rằng do tắm đêm, thế nhưng nguyên nhân dẫn đến đột quỵ không chỉ có vậy. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ điển hình phải kể đến như: cholesterol cao, thừa cân, hút thuốc, sử dụng rượu nhiều, lạm dụng thuốc tránh thai, bị nhiễm lạnh...

Theo các chuyên gia y tế, nguy cơ xảy ra đột quỵ gia tăng theo tuổi, tăng gấp đôi cứ mỗi 10 năm sau 55 tuổi. Theo thống kê, có gần 28% ca đột quỵ xảy ra ở người dưới 65 tuổi. 

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Đột quỵ thế giới (WSO), "giờ vàng" của bệnh nhân đột quỵ là 4,5 giờ. Đồng thời, khi phát hiện bệnh, tốt nhất bệnh nhân bị đột quỵ cấp nên được đưa đến các bệnh viện trong vòng 30 phút, đây được xem là thời gian "kim cương" để cứu chữa bệnh nhân. 

Ngoài ra, các dấu hiệu để giúp người dân nhận biết đột quỵ bao gồm: Liệt mặt, yếu hoặc liệt tay, rối loạn ngôn ngữ hoặc đột ngột nói không thành lời,... Nếu người bệnh gặp những triệu chứng trên, cần liên hệ ngay đơn vị cấp cứu. Quan trọng hơn, người bệnh cần ghi nhớ thời điểm phát bệnh để thông báo với đội ngũ y tế. 

Một lưu ý khác khi sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân đột quỵ là người nhà bệnh nhân không được tự ý điều trị như bấm huyệt, châm cứu, đánh gió, vì những động tác này có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh và làm mất thời gian vàng điều trị. 

Chị Vân Quang Long bức xúc: Nếu không lên tiếng thì tôi không còn là con người nữa

Chị Vân Quang Long bức xúc: Nếu không lên tiếng thì tôi không còn là con người nữa

"Gia đình chị đâu có biết em là ai đâu mà em tự xưng em gái này nọ" – chị hai Vân Quang Long nói.

Xem thêm
Từ khóa:   thương tín đột quỵ qua đời

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 34 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026