Cập nhật tình hình NS Thương Tín: Đã có thể ngồi dậy ăn cơm, tự quyết định chuyện bản thân và gia đình

Hậu trường 27/02/2021 22:33

Theo thông tin từ MC Phạm Anh (người vừa chia sẻ về việc nằm viện của nghệ sĩ Thương Tín cách đây 1 ngày), nghệ sĩ đã có thể ngồi dậy ăn cơm, trò chuyện và đưa ra những quyết định liên quan đến bản thân và gia đình.

Sau khi biết tin về bệnh tình của nghệ sĩ Thương Tín, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ cùng các nhà hảo tâm đã đến giúp đỡ gia đình ông với hi vọng có thể chia sẻ khó khăn, giúp nghệ sĩ Thương Tín vượt qua bệnh tật và lo cho đứa con gái nhỏ.

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Nghệ sĩ Thương Tín đã dần khỏe lại - Ảnh: Internet

Được biết, ngoài tiền mặt, một số người đã đề nghị cho gia đình nghệ sĩ mượn nhà để ở, hỗ trợ tiền học cho con gái ông và tạo công ăn việc làm cho hai vợ chồng ổn định cuộc sống.

Mới đây, MC Phạm Anh - người đầu tiên chia sẻ sự việc nghệ sĩ Thương Tín phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ - đã đến thăm và có cuộc trao đổi với gia đình nghệ sĩ Thương Tín. Đoạn clip được anh chia sẽ trê Facebook cùng với lời tâm sự như sau:

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MC Phạm Anh đến thăm nghệ sĩ Thương Tín tại bệnh viện - Ảnh: Cắt ra từ clip

"Ơn giời, chú Thương Tín đã khoẻ lại rồi mọi người ạ!

Cho tới lúc mình quay lại bệnh viện. Hai vợ chồng chú Tín liên tục nói lời cám ơn tới các khán giả đã quyên góp vào tài khoản của chị Kim Chi. Đến thời điểm này, mọi thứ vẫn khá ổn từ tình trạng sức khoẻ, chi phí điều trị...

Mình hy vọng những gì mình và các anh chị lớn làm sẽ đúng và tốt về sau. Tất cả mọi câu chữ trong clip mình đều xin phép và hội ý lại với gia đình chú Tín - chị Kim Chi cũng như các mạnh thường quân để đi đến ý kiến thống nhất, vì mình hoàn toàn không tự động hay lạm quyền quyết định.

Đây là gợi ý mà em đã truyền đạt lại với chú như trong clip (không cắt ghép). Riêng với quyết định mua bảo hiểm, thì mình ngoài việc lựa chọn hãng bảo hiểm tốt nhất cho con gái chú Tín để em bé có được sự bảo vệ và một khoản tiền tiết kiệm vào năm 18 tuổi (dự kiến còn cỡ 12 năm nữa - 12 năm là một quãng thời gian khá dài và không ai nói trước được điều gì).

Lúc này cô bé đến tuổi trưởng thành sẽ tự quyết định về việc sử dụng số tiền đó như thế nào cho tương lai của mình. Quyết định lựa chọn mua bảo hiểm ngoài sự đóng góp của mạnh thường quân thì mình xin phép được hội ý với chị Hạnh Thuý - chị Trịnh Kim Chi để có quyết định chung trước khi tiến hành thủ tục ạ."

Còn về phía cảm xúc của bản thân khi quyết định ở bên cạnh và giúp đỡ gia đình nghệ sĩ Thương Tín trong những ngày qua, nam MC tâm sự: "Từ một bài post về việc tìm người thân giúp chú Tín. Sự việc đã được dư khán giả và truyền thông quan tâm đặc biệt. Chính sự quan tâm này đã mang lại một tín hiệu vô cùng khả quan cho cả gia đình. Còn việc sống như thế nào là do gia đình chú ấy tự quyết định ạ. 

Đây có lẽ là bài post cuối cùng về trường hợp của chú Tín. Thông tin về gia đình cũng đã được phổ biến trên các phương tiện đại chúng khá nhiều. Em xin khẳng định lại là em không phải là người thân thích hay ruột thịt đâu ạ - em vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình chú Tín cần.

Những gì 2 ngày vừa qua diễn ra quá nhanh - rất may mắn mọi thứ rất tích cực. Nếu bất kì ai không phải em trong trường hợp này cũng sẽ làm như thế thôi - không có gì to tát hay vĩ đại gì đâu ạ. Những ngày tiếp theo, mong mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như đã từng".

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