Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo

Vào ngày cúng ông Công ông Táo, nhiều nghệ sĩ, Hoa hậu, diễn viên dành thời gian để chuẩn bị mâm cỗ cúng đầy đủ, bày biện đẹp mắt.
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Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân Việt Nam đều gác lại công việc, dành thời gian chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo về chầu trời. Như bao người khác, các sao Việt cũng dành thời gian để chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ, tươm tất nhất.