Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo

Vào ngày cúng ông Công ông Táo, nhiều nghệ sĩ, Hoa hậu, diễn viên dành thời gian để chuẩn bị mâm cỗ cúng đầy đủ, bày biện đẹp mắt.

Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân Việt Nam đều gác lại công việc, dành thời gian chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo về chầu trời. Như bao người khác, các sao Việt cũng dành thời gian để chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ, tươm tất nhất.

Hoa hậu Mai Phương Thúy tự tay vào bếp trổ tài nấu nướng, bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo đẹp mắt.

Người đẹp 8X còn chuẩn bị cá vàng để mang đi thả.

Mâm cỗ cúng thịnh soạn của ca sĩ Lệ Quyên.

Vợ chồng Trang Trần cùng nhau chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo.

Do giúp việc nghỉ làm sớm nên Trang Trần được ông xã phụ làm lễ cúng ông Công ông Táo.

Nhật Kim Anh chuẩn bị mâm cỗ khá cầu kỳ dù bận rộn.

Mâm cỗ nhà Hoa hậu Tiểu Vy.

Kha Ly cũng chia sẻ hình ảnh mâm cúng tự tay chuẩn bị: "Con cúng ông Táo bà Táo tuy đơn sơ nhưng lòng thành kính, mong ông bà Táo phù hộ cho chúng con sức khoẻ dồi dào, gia đình bình an và hạnh phúc".

Danh hài Tự Long chia sẻ hình ảnh bày biện bàn thờ chuẩn bị cho dịp Tết Nhâm Dần.

Mâm cỗ cúng nhà Xuân Bắc

Ngọc Hà - bà xã Công Lý chuẩn bị chu đáo, tươm tất cỗ cúng ông Công ông Táo.

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