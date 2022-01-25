Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo

Hậu trường 25/01/2022 18:31

Vào ngày cúng ông Công ông Táo, nhiều nghệ sĩ, Hoa hậu, diễn viên dành thời gian để chuẩn bị mâm cỗ cúng đầy đủ, bày biện đẹp mắt.

Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân Việt Nam đều gác lại công việc, dành thời gian chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo về chầu trời. Như bao người khác, các sao Việt cũng dành thời gian để chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ, tươm tất nhất.

Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 1
Hoa hậu Mai Phương Thúy tự tay vào bếp trổ tài nấu nướng, bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo đẹp mắt.
Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 2
Người đẹp 8X còn chuẩn bị cá vàng để mang đi thả.
Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 3
Mâm cỗ cúng thịnh soạn của ca sĩ Lệ Quyên.
Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 4
Vợ chồng Trang Trần cùng nhau chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo.
Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 5
Do giúp việc nghỉ làm sớm nên Trang Trần được ông xã phụ làm lễ cúng ông Công ông Táo.
Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 6
Nhật Kim Anh chuẩn bị mâm cỗ khá cầu kỳ dù bận rộn.
Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 7
Mâm cỗ nhà Hoa hậu Tiểu Vy.
Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 8
Kha Ly cũng chia sẻ hình ảnh mâm cúng tự tay chuẩn bị: "Con cúng ông Táo bà Táo tuy đơn sơ nhưng lòng thành kính, mong ông bà Táo phù hộ cho chúng con sức khoẻ dồi dào, gia đình bình an và hạnh phúc".
Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 9
Danh hài Tự Long chia sẻ hình ảnh bày biện bàn thờ chuẩn bị cho dịp Tết Nhâm Dần.
Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 10
Mâm cỗ cúng nhà Xuân Bắc
Loạt sao Việt khoe ảnh bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 11
Ngọc Hà - bà xã Công Lý chuẩn bị chu đáo, tươm tất cỗ cúng ông Công ông Táo.

 

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