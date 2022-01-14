Những Sao Việt bị tố là 'tiểu tam' trong nửa cuối năm 2021: người mạnh miệng 'phản pháo', người 'im lặng' dửng dưng

Hậu trường 14/01/2022 07:30

Nửa cuối năm 2021 nhiều cặp đôi của Vbiz khiến dư luận dậy sóng khi bị tố là "tiểu tam".

Diễn viên Hải Tú 

Nghi vấn Sơn Tùng M-TP rạn nứt tình cảm với Thiều Bảo Trâm vì người thứ ba nổ ra khiến cả cõi mạng hoang mang suốt nhiều tháng. Sự việc nổ ra từ khoảnh khắc Thiều Bảo Trâm mở bữa tiệc nhỏ cùng hội bạn và chụp hình chiếc bánh kem có dòng chữ "Be happy sister". Hội bạn của Bảo Trâm chia sẻ lại bức hình này kèm lời động viên cô. Trong đó, hot girl Xoài Non ẩn ý việc "trà xanh" (tiểu tam) xuất hiện khiến Thiều Bảo Trâm đau lòng.

Những Sao Việt bị tố là 'tiểu tam' trong nửa cuối năm 2021: người mạnh miệng 'phản pháo', người 'im lặng' dửng dưng - Ảnh 1

Trên các diễn đàn, khán giả lên tục réo tên Hải Tú - nữ chính MV Chúng ta của hiện tại và là diễn viên độc quyền của công ty Sơn Tùng. Tại thời điểm vướng nghi vấn "gà nhà quen luôn ông chủ", CĐM đã nhiều lần soi được những khoảnh khắc diện áo đôi của Tùng "Chủ tịch" và "gà cưng" Hải Tú. Dù chưa rõ thực hư, anti-fan liên tục tấn công tài khoản cá nhân của Hải Tú bằng loạt trang anti Hải Tú được lập ra với mục đích công kích. 

Những Sao Việt bị tố là 'tiểu tam' trong nửa cuối năm 2021: người mạnh miệng 'phản pháo', người 'im lặng' dửng dưng - Ảnh 2

CĐM "đào mộ" loạt hình ảnh có dấu hiệu hẹn hò của cặp đôi Tùng - Tú, "bóc phốt" cặp đôi "cắm sừng" Trâm.

Những Sao Việt bị tố là 'tiểu tam' trong nửa cuối năm 2021: người mạnh miệng 'phản pháo', người 'im lặng' dửng dưng - Ảnh 3

Hàng loạt bình luận công kích trên trang cá nhân Instagram của Hải Tú tăng lên với tốc độ chóng mặt chỉ trong vòng vài giờ đăng tải.

Hải Tú nhiều lần bị soi thả thính đáng ngờ với Sơn Tùng khiến anti-fan cho rằng cô là tiểu tam, trước bóc phốt của cư dân mạng "cắm sừng Thiều Bảo Trâm", cả Tú và Tùng đều giữ im lặng. Đến mới đây, cô nàng đã dần trở lại và tương tác vô cùng mạnh mẽ trên MXH bất chấp thị phi bủa vây.

Ca sĩ Lều Phương Anh

Vào ngày 3/1, trên mạng xã hội đã xôn xao truyền tay nhau bài "bóc phốt" một nữ ca sĩ cặp kè với chồng của người khác, gây phẫn nộ tới mức vợ của người này phải đi điều trị tâm lý:

"Hết tự mua bài tung lên nói bóng nói gió, cho đến khoe với tôi là biết password của bố tôi là sinh nhật tôi. Đăng ảnh bố tôi lên rồi che mặt bằng sticker một cách lố bịch cho đến khắp nơi nhận bố tôi là chồng".

Những Sao Việt bị tố là 'tiểu tam' trong nửa cuối năm 2021: người mạnh miệng 'phản pháo', người 'im lặng' dửng dưng - Ảnh 4

Dòng trạng thái này được cư dân mạng cho là đang bóc phốt nữ ca sĩ.

Nguyên nhân của vụ ồn ào này là do nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái khá dài kể câu chuyện tình của mình với bố của bé Voi - con trai sắp chào đời của cô. Cô còn tỏ ra khá thích thú khi bản thân gây được sự chú ý với khán giả. Thậm chí, Lều Phương Anh còn cho biết cô sẵn sàng viết tiếp phần 2 về câu chuyện tình với bố của bé Voi.

Những Sao Việt bị tố là 'tiểu tam' trong nửa cuối năm 2021: người mạnh miệng 'phản pháo', người 'im lặng' dửng dưng - Ảnh 5

Ca sĩ Lều Phương Anh đính chính một số tin đồn không đúng về mình và cho biết cô từng thề thốt không đẻ con 2 dòng, nhưng giờ lại mang thai đứa thứ 3.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng không ngại công khai cả giấy khai sinh của các con để chứng minh bản thân đang vướng vào những ồn ào không đáng có. Lều Phương Anh cũng cho biết cô sẵn sàng viết tiếp phần 2 về chuyện tình của cô và bố đứa trẻ, khẳng định: "Đụng tới con em thì bố nó chả tha cho đâu, chưa tới lượt em". Nhưng bài đăng đang để ở chế độ bạn bè nên cũng không thể khẳng định điều gì chỉ qua vài động thái nhỏ như vậy. Mặc dù đã cố gắng giải thích và phân bua câu chuyện của mình nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa khẳng định được lùm xùm "tiểu tam".

Diễn viên Quỳnh Thư

Chấn động nhất chắc hẳn là vụ "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc vợ chồng Diệp Lâm Anh. Giữa lúc cư dân mạng đang xôn xao về thông tin Diệp Lâm Anh đã ly thân và đang hoàn tất thủ tục ly hôn mọi người nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân của sự tan vỡ. Phát hoảng khi một trong những nguyên nhân ly hôn một phần cũng bởi vì có người thứ ba chen vào một lần nữa khiến dư luận "dậy sóng".

Những Sao Việt bị tố là 'tiểu tam' trong nửa cuối năm 2021: người mạnh miệng 'phản pháo', người 'im lặng' dửng dưng - Ảnh 6

Chồng Diệp Lâm Anh - thiếu gia Đức Phạm kém cô một tuổi.

Diệp Lâm Anh chia sẻ "tiểu tam" chính là một nữ diễn viên, khi thấy hình ảnh chồng xuất hiện bên diễn viên này, cô đã rất suy sụp vì đó là thời điểm cô đang cố gắng cứu vãn hôn nhân. Cùng với việc chồng cũ xác nhận việc hôn nhân đổ vỡ ngay đúng ngày sinh nhật của con khiến nữ người mẫu không thể chịu đựng thêm. 

Cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện đoạn clip chân dài Quỳnh Thư diện đồ ngủ bước ra từ nhà riêng, kề cạnh người đàn ông được cho là ông xã Diệp Lâm Anh. Sau đó, cặp đôi "còn trong vòng bí mật" này liên tục được cho là sánh đôi trong đêm khuya, cùng nhau đi du lịch...Nhất cử nhất động của Quỳnh Thư cũng thu hút sự chú ý của dư luận.

Những Sao Việt bị tố là 'tiểu tam' trong nửa cuối năm 2021: người mạnh miệng 'phản pháo', người 'im lặng' dửng dưng - Ảnh 7

Về phía Quỳnh Thư chỉ lấp lửng và xem như không có chuyện gì xảy ra. Mới đây Quỳnh Thư chia sẻ hình ảnh diện áo dài và không hề nhắc đến chuyện tình cảm cũng như ồn ào tình ái. 

Hiện tại những lùm xùm về người thứ ba của Showbiz Việt vẫn đang thu hút và gây chú ý của dư luận.

Ảnh tổng hợp: Internet, chụp màn hình, FBNV

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