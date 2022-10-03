Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ "trùng tu" nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại”

Hậu trường 03/10/2022 10:41

Nhiều mỹ nhân Vbiz "lột xác" ngoạn nhờ đụng chạm “dao kéo” tân trang nhan sắc. Thậm chí, không ít người trong số họ còn xem đây là một cách để thay đổi vận mệnh.

Hồng Hạnh

Mới đây, MXH xôn xao trước khoảnh khắc lia cam từ cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022, gây chú ý là nhan sắc xuất thần của người đẹp Thái Bình Hồng Hạnh. Gây bão cõi mạng chỉ trong 1 đêm, Hồng Hạnh khiến dân tình chao đảo bởi vẻ đẹp tựa nữ thần. Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng càng xôn xao hơn khi phát hiện hình ảnh hiện tại của mỹ nhân là kết quả từ việc "dao kéo".

Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ 'trùng tu' nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại” - Ảnh 1
Khoảnh gây bão MXH của Hồng Hạnh với nhan sắc tựa nữ thần. (Ảnh: Group World Press)
Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ 'trùng tu' nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại” - Ảnh 2
Hồng Hạnh từng có thời gian bị chê bai ngoại hình vì nhan sắc không nổi bật. (Ảnh: Cắt từ phim)
Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ 'trùng tu' nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại” - Ảnh 3
Nhan sắc khi chưa "trùng tu" của người đẹp gốc Thái Bình. (Ảnh: Clip tiktok)
Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ 'trùng tu' nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại” - Ảnh 4
Hồng Hạnh lên đời nhờ "trùng tu" nhan sắc. (Ảnh: MGVN)

Không né tránh chuyện phẫu thuật thẫm mỹ, người đẹp công khai lên tiếng thừa nhận chuyện “trùng tu” nhan sắc. Theo đó, Hồng Hạnh chia sẻ, cô đã thực hiện thẩm mỹ phần mắt, mũi và chỉnh nha để có diện mạo rạng rỡ hơn. So với nhan sắc tự nhiên, diện mạo hiện tại của mỹ nhân Thái Bình thăng hạng rõ rệt.

Vũ Thanh Quỳnh

Vũ Thanh Quỳnh từng gây chú ý khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Trước đó, Vũ Thanh Quỳnh thường được khen là một trong những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ "thành công nhất Việt Nam". Cô gái sinh năm 1992 đến từ Nam Định từng có tuổi thơ sống trong mặc cảm vì bị bạn bè trêu chọc hàm hô, khuôn mặt thiếu cân xứng.

Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ 'trùng tu' nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại” - Ảnh 5

Màn 'đập mặt xây lại' của Vũ Thanh Quỳnh khiến nhiều người xuýt xoa. (Ảnh: Tổng hợp)

Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ 'trùng tu' nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại” - Ảnh 6

Vũ Thanh Quỳnh gây chú ý khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai hậu "dao kéo". (Ảnh: Người Ấy Là Ai)
Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ 'trùng tu' nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại” - Ảnh 7
Người đẹp Vũ Thanh Huỳnh khi chưa can thiệp phẫu thuật thẫm mỹ. (Ảnh: Chuyện làm đẹp)

Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ 'trùng tu' nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại” - Ảnh 8

Theo đó, Thanh Quỳnh trải qua đồng loạt các phẫu thuật cắt xương hàm, chỉnh răng, gọt cằm, nhấn mí mắt, nâng mũi. Sau công cuộc "đập mặt xây lại", cô gái đến từ Nam Định thay đổi dung mạo, trở nên xinh đẹp, hài hòa hơn.  Nhiều cô gái bình luận được truyền động lực làm đẹp từ Thanh Quỳnh, một số người khác ví cô như 'trúng xổ số độc đắc' khi cuộc đời bước sang trang mới nhờ phẫu thuật thẫm mỹ.

Kỳ Duyên

Thời điểm mới đăng quang ngôi vị Hoa hậu, nhan sắc của Kỳ Duyên từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc nhạt nhòa không nổi bật nhất là đôi mắt có phần sụp mí. Sau khi “đụng chạm nhẹ” vào nhan sắc, Kỳ Duyên đã có được một đôi mắt to tròn và cuốn hút hơn. Người đẹp thực hiện việc nhấn mí nếp sâu giúp cô tôn lên được thần thái sang chảnh, kiêu kỳ. Đôi mắt hai mí rất phù hợp với tổng hòa diện mạo và phong cách gợi cảm của nàng hậu.

Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ 'trùng tu' nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại” - Ảnh 9
 Kỳ Duyên từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc nhạt nhòa. (Ảnh: FC Kỳ Duyên)
Loạt mỹ nhân Việt lên đời nhờ 'trùng tu' nhan sắc: Miss Grand Thái Bình đẹp tựa nữ thần, Thanh Quỳnh “đập mặt xây lại” - Ảnh 10

Hoa hậu Kỳ Duyên thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên đẹp hơn. (Ảnh: FC Kỳ Duyên)

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại việc phẫu thuật thẩm mỹ "trùng tu" nhan sắc dần được công chúng đón nhận với ánh nhìn cởi mở hơn. Tuy nhiên, mà lột xác của những người đẹp từng công khai "dao kéo" vẫn luôn là chủ đề hot gây tranh luận sôi nổi. Nhìn lại những hình ảnh cũ, có thể thấy, phẫu thuật thẩm mỹ giúp các người đẹp có nhiều cơ hội công việc hơn. Tự tin là điều giúp phụ nữ luôn tỏa sáng và xinh đẹp.

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