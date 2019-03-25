Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê

Hà Anh chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh vô cùng đáng yêu của con gái nhỏ khiến cư dân mạng thích mê.
- Tùng Dương nói về tin đồn "bằng mặt nhưng không bằng lòng" với Hà Anh Tuấn
- Hà Anh bức xúc vì nhiều mẹ sợ cho con bú: 'Xấu quá, thì đi nâng ngực! Sợ quái gì'
Thời gian qua, siêu mẫu Hà Anh thường xuyên gây sốt khi đăng tải những bức ảnh đáng yêu của con gái đầu lòng. Tuy chưa đầy 1 tuổi nhưng bé Myla đã biết tạo dáng rất chuyên nghiệp trước ống kính.
Càng lớn, "tiểu công chúa" càng gây thương nhớ bởi vẻ ngoài lai Tây vô cùng đáng yêu. Con gái Hà Anh được nhận xét giống mẹ nhiều hơn ba. Cô bé sở hữu gương mặt tròn, làn da trắng hồng, đôi môi cong và đặc biệt là hàng mi cong vút khiến bất cứ ai cũng muốn ngắm mãi không thôi.
Hiện tại, con gái Hà Anh đã được 9 tháng tuổi nhưng có cân nặng ngang bằng một em bé khoảng 3 tuổi. Vẻ bụ bẫm của nàng công chúa nhỏ khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa không ngừng xuýt xoa trầm trồ. Mỗi lần siêu mẫu Hà Anh chia sẻ ảnh mới liền nhận về bão like và hàng ngàn bình luận khen ngợi.
Được biết, chân dài sinh năm 1982 dù sớm quay trở lại công việc nhưng vẫn cố gắng cho con uống sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Đó là lý do giúp bé Myla phát triển nhanh và có sức đề kháng rất tốt.