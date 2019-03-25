Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê

Thời gian qua, siêu mẫu Hà Anh thường xuyên gây sốt khi đăng tải những bức ảnh đáng yêu của con gái đầu lòng. Tuy chưa đầy 1 tuổi nhưng bé Myla đã biết tạo dáng rất chuyên nghiệp trước ống kính.

Càng lớn, "tiểu công chúa" càng gây thương nhớ bởi vẻ ngoài lai Tây vô cùng đáng yêu. Con gái Hà Anh được nhận xét giống mẹ nhiều hơn ba. Cô bé sở hữu gương mặt tròn, làn da trắng hồng, đôi môi cong và đặc biệt là hàng mi cong vút khiến bất cứ ai cũng muốn ngắm mãi không thôi.