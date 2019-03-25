Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê

Hậu trường 25/03/2019 11:36

Hà Anh chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh vô cùng đáng yêu của con gái nhỏ khiến cư dân mạng thích mê.

Thời gian qua, siêu mẫu Hà Anh thường xuyên gây sốt khi đăng tải những bức ảnh đáng yêu của con gái đầu lòng. Tuy chưa đầy 1 tuổi nhưng bé Myla đã biết tạo dáng rất chuyên nghiệp trước ống kính.

Càng lớn, "tiểu công chúa" càng gây thương nhớ bởi vẻ ngoài lai Tây vô cùng đáng yêu. Con gái Hà Anh được nhận xét giống mẹ nhiều hơn ba. Cô bé sở hữu gương mặt tròn, làn da trắng hồng, đôi môi cong và đặc biệt là hàng mi cong vút khiến bất cứ ai cũng muốn ngắm mãi không thôi.

Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 1
Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 2
Con gái Hà Anh càng lớn càng bộc lộ nhiều nét đáng yêu khiến dân mạng ngẩn ngơ - Ảnh: Internet
Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 3

Dù mới sinh con nhưng Hà Anh vẫn sở hữu thân hình săn chắc đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 4
Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 5
Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 6
Con gái Hà Anh hiện đã được 9 tháng tuổi - Ảnh: Internet
Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 7
Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 8
Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 9
Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 10
Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của con gái Hà Anh khiến dân mạng thích mê - Ảnh 11
Cô bé gây thương nhớ bởi đôi mắt tròn, vẻ ngoài mũm mĩm vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet

Hiện tại, con gái Hà Anh đã được 9 tháng tuổi nhưng có cân nặng ngang bằng một em bé khoảng 3 tuổi. Vẻ bụ bẫm của nàng công chúa nhỏ khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa không ngừng xuýt xoa trầm trồ. Mỗi lần siêu mẫu Hà Anh chia sẻ ảnh mới liền nhận về bão like và hàng ngàn bình luận khen ngợi. 

Được biết, chân dài sinh năm 1982 dù sớm quay trở lại công việc nhưng vẫn cố gắng cho con uống sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Đó là lý do giúp bé Myla phát triển nhanh và có sức đề kháng rất tốt.

Chị em 'phát sốt' với bí kíp 'giữ lửa' hôn nhân sau khi có con của siêu mẫu Hà Anh

Chị em 'phát sốt' với bí kíp 'giữ lửa' hôn nhân sau khi có con của siêu mẫu Hà Anh

Siêu mẫu Hà Anh nhận được sự đồng tình của nhiều chị em khi chia sẻ bí kíp giúp hôn nhân luôn tươi mới dù có con.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Anh con gái Hà Anh con của Sao

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 37 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 10 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026