Loạt ảnh khiến bạn rụng rời về vòng 1 thật sự của Elly Trần

Hậu trường 12/05/2018 06:40

Khi không có photoshop hỗ trợ, nhan sắc và vòng 1 của Elly Trần khiến nhiều người thất vọng tràn trề.

Elly Trần là một trong những mỹ nhân sở hữu vòng 1 khủng nhất showbiz. Ngay từ thời chưa sinh con, chân dài này không ít lần khiến các đấng mày râu điêu đứng với những bộ ảnh táo bạo. Thậm chí, khi đã là mẹ hai con thì Ely Trần cũng không ngại diện những bộ trang phục kiệm vải, nhằm phô diễn tối đa ưu điểm hình thể. Trên các phương tiện truyền thông, không khó để bắt gặp hình ảnh cô khoe khuôn ngực đầy "nóng bỏng đốt mắt". Làn da trắng sứ cộng đường cong uốn lượn giúp bà mẹ trẻ nhận về hàng tá lời khen. 

Tuy nhiên, đó là những hình ảnh đã được tút tát qua hàng trăm cú nhấp chuột. Còn ngoài đời, nhiều người cho rằng nhan sắc Elly Trần không hề long lanh như trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, cựu hot girl lộ vóc dáng kém sang, làn da nhăn nheo và hơi xỉn màu. Điều đáng nói, vòng 1 của cô cũng chảy xệ và kém săn chắc, khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của nhiều người.

Loạt ảnh khiến bạn rụng rời về vòng 1 thật sự của Elly Trần - Ảnh 1
Elly Trần từng lên tiếng đáp trả khi bị chê ngực xệ - Ảnh: FBNV
Loạt ảnh khiến bạn rụng rời về vòng 1 thật sự của Elly Trần - Ảnh 2
Trong một sự kiện mới đây, Elly Trần khiến nhiều người giật mình với vòng 1 kém săn chắc - Ảnh: Internet
Loạt ảnh khiến bạn rụng rời về vòng 1 thật sự của Elly Trần - Ảnh 3
Nhan sắc Elly Trần cũng không được long lanh như trong ảnh - Ảnh: Internet
Loạt ảnh khiến bạn rụng rời về vòng 1 thật sự của Elly Trần - Ảnh 4
Ở góc nghiêng, Elly Trần lộ đôi gò bồng đảo chảy xệ kém sang - Ảnh: Internet
Loạt ảnh khiến bạn rụng rời về vòng 1 thật sự của Elly Trần - Ảnh 5
Không ít người mất niềm tin vào cái đẹp khi xem loạt ảnh này của Elly Trần - Ảnh: Internet
Loạt ảnh khiến bạn rụng rời về vòng 1 thật sự của Elly Trần - Ảnh 6
Loạt ảnh khiến bạn rụng rời về vòng 1 thật sự của Elly Trần - Ảnh 7
Những hình ảnh long lanh của Elly Trần trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
Elly Trần: 'Tôi bớt mặc hở hang vì con'

Elly Trần: 'Tôi bớt mặc hở hang vì con'

Hot girl một thời kể khi làm mẹ, cô định hình phong cách chín chắn, hạn chế mặc quá sexy như trước.

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