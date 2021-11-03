Lộ nhan sắc mộc thời chưa qua 'dao kéo' của 'tình địch Ngọc Trinh', gương mặt xinh xắn nhưng chưa cuốn hút

Lily Chen từng thừa nhận sửa mũi đến 3 lần và có tiêm môi, làm răng sứ, nâng cấp vòng 1.

Lily Chen được khán giả biết đến khi lọt Top 15 "Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2018" và thắng giải á quân "Tình Bolero 2019". Bên cạnh ca hát và người mẫu, mỹ nhân 9x còn từng thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Thời gian qua, Lily Chen bất ngờ gây chú ý khi cô là cái tên được réo gọi nhiều trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khi vướng vào một vài nghi án đụng độ với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Từ đó, sự nghiệp và cuộc đời riêng tư của Lily Chen cũng được đưa lên bàn mổ xẻ, so sánh đặc biệt là về nhan sắc.

Lily Chen sau khi sửa mũi, làm răng, tiêm môi và nâng cấp vòng 1 trông cuốn hút hơn - Ảnh: Internet Cô nàng sở hữu gương mặt cuốn hút, đôi môi quyến rũ được vài khán giả nhận xét giống với ngôi sao quốc tế Kendall Jenne. Không chỉ vậy, Lily Chen còn sở hữu vóc dáng nuột nà không thua kém với các người đẹp trong showbiz. Theo Pháp luật và bạn đọc, có nguồn tin cho rằng, để được nhan sắc "mặn mòi" như hiện tại, Lily Chen từng nhiều lần can thiệp "dao kéo". Trong quá khứ, cô cũng từng thừa nhận đã 3 lần sửa mũi trong vòng 2 năm, nâng cấp vòng 1 và có tiêm môi, làm răng sứ.

So sánh nhan sắc hiện tại với một vài bức ảnh thời chưa nổi tiếng, có thể thấy rõ Lily Chen ngày xưa ăn vận đơn giản, có gương mặt cũng khá xinh xắn nhưng các đường nét chưa được thanh thoát. Riêng phần mũi, răng cũng có những nhược điểm nhất định. Lúc chưa được nhiều người biết đến, cô đã sở hữu gương mặt khá xinh xắn, làn da trắng nhưng phần mũi, răng vẫn còn có những khuyết điểm nhất định - Ảnh: Internet Liên quan đến việc "nâng cấp nhan sắc này", Lily Chen từng bày tỏ: "Tôi ủng hộ việc làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ và không ngại khi chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, chị em nên cân nhắc và lựa chọn những bệnh viện thẩm mỹ uy tín, bác sĩ tay nghề. Ngược lại, tôi cũng phản đối việc lạm dụng làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ. Vì, khi đó, gương mặt biến dạng, trẻ đẹp nở rộ quá nhanh thì cũng nhanh chóng phai tàn, đó là hệ quả nghiêm trọng của lạm dụng thẩm mỹ".

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